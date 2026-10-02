Huawei янги усул ёрдамида янги авлод Кирин чипини яратди

·6·Техно
Huawei янги усул ёрдамида янги авлод Кирин чипини яратди

Huawei компанияси мобил процессорлар ишлаб чиқаришда янги босқичга ўтиб, транзисторлар ўлчамини кичрайтирмасдан туриб зичликни оширишнинг ўзига хос усулини топди. ixbt.com маълумотига кўра, янги Кирин 9050 Pro процессори вертикал равишда бирлаштирилган бир нечта фаол кремний қатламларидан иборат бўлиб, бу технология чип имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Курин Инсигҳтс таҳлилий маркази маълумотларига кўра, янги мобил процессорни яратишда ЛогикФолдинг технологиясидан фойдаланилган. Ушбу ёндашув транзисторлар ўлчамини кичрайтиришни талаб қилмаган ҳолда компонентлар жойлашуви зичлигини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Натижада компания мавжуд технологик чекловларни четлаб ўтишга муваффақ бўлди.

Икки қаватли архитектура ва унинг афзалликлари

Кирин 9050 Pro амалда бир-бирининг устига жойлаштирилган иккита алоҳида кристалдан иборат тузилишга эга. Улардан бири асосий ҳисоблаш мантиқий қисмини ўз ичига олса, иккинчи қават СRAM хотираси ва кеш-хотирага ажратилган. Бу икки қисм ўзаро жуда кичик қадамли кўплаб вертикал уланишлар ёрдамида бирлаштирилган.

Бундай замонавий ёндашув ҳисоблаш блоклари ва хотира орасидаги масофани қисқартириш имконини беради. Бу эса маълумотларни айирбошлаш жараёнидаги кечикишларни камайтириб, умумий унумдорликни оширади. Қизиғи шундаки, иккала кремний қатламининг ўлчамлари деярли бир хил бўлиб, уларнинг ҳар бири тахминан 11,13 × 10,84 миллиметрни ёки 120,65 квадрат миллиметрни ташкил қилади.

Ишлаб чиқариш жараёни ва технологик мураккабликлар

Манбага кўра, Huawei ва СМИК компаниялари процессорнинг икки қисми учун турли хил технологик жараёнлардан фойдаланмоқда. Хусусан, ҳисоблаш кристалли СМИК Н+3 технологияси асосида ишлаб чиқарилса, хотира кристалли учун Н+2 жараёни қўлланилгани тахмин қилинмоқда. Процессорни қисмларга бўлиш ишлаб чиқариш нуқтаи назаридан ҳам маълум афзалликларга эга.

Алоҳида кристаллар майдони қанчалик кичик бўлса, тасодифий нуқсон бутун чипни яроқсиз ҳолатга келтириш эҳтимоли шунчалик паст бўлади. Бироқ кейинги босқичдаги вертикал йиғиш жараёни ишлаб чиқаришни анча мураккаблаштиради ва бу якуний яроқли процессорлар фоизини пасайтириши мумкин.

Айнан шу ишлаб чиқариш қийинчиликлари сабабли Кирин 9050 Pro процессорининг қўлланиш доираси ҳозирча чекланган. Хабарларга кўра, Huawei ушбу илғор СоК чипини фақат ўзининг энг юқори флагман смартфонлари бўлган Pro Max ва RS версияларинигина ўрнатмоқда.

HuaweiКирин 9050 ProСмартфонПроцессорТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei энг қувватли Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei энг қувватли Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиКеча 12:54Huawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этдиHuawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этдиКеча 12:23Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди7 сентябр 13:56Huawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирдиHuawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирди23 сентябр 14:58Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқди12 сентябр 13:26Huawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлдиHuawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлдиБугун 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди