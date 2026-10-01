Huawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этди

·4·Техно
Huawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этди

Huawei компанияси расман янги флагман қурилмалар қаторини кенгайтириб, бешта моделдан иборат Мате 90 сериясини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қаторга Мате 90, Мате 90 Pro, Мате 90 Pro Max, Мате 90 Pro Коллекторъс Эдитион ҳамда RS Ултимате Десигн моделлар гуруҳи киритилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Барча тақдим этилган смартфонлар юқори сифатли OLED-дисплейлар билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг юқори қисмида фронтал камера ва 3D юзни таниш тизими учун учта кичик тирқиш жойлаштирилган. Pro версиялари 6,9 дюймли экран билан таъминланган бўлиб, у 1–120 Hz частота диапазонини, юқори частотали ШИМ технологиясини ва 12 000 нитгача бўлган рекорд даражадаги энг юқори ёрқинликни қўллаб-қувватлайди.

Смартфонлар дизайнида компания ўзининг анъанавий юмалоқ камера блокини сақлаб қолган, бироқ уни функционал жиҳатдан янада такомиллаштирган. Хусусан, мазкур блокга қўшимча равишда 240 мм ли телеконвертерни ўрнатиш имконияти яратилган. Қаторнинг энг илғор ва қиммат моделларидан бири бўлган RS Ултимате Десигн версияси титан ва базалт материалидан тайёрланган корпус ҳамда IP68/IP69 даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя технологиясига эга.

Фото имкониятлари ва унумдорлик

Асосий камера ўзгарувчан диафрагма ва ўлчами 1/1,28 дюймли сенсорга таянади. Ушбу модул 18 EV ўта кенг динамик диапазон технологияси билан жиҳозланган бўлиб, мураккаб ёруғлик шароитида ҳам мукаммал суратга олиш имконини беради. Шунингдек, илғор версиялар 4 каррали оптик яқинлашувга эга 200 мегапикселли телефотокамера ҳамда учинчи авлод Ред Maple тизими билан бойитилган.

Смартфонларнинг ишлаш унумдорлиги моделларига қараб Кирин 9030, Кирин 9035 ва Кирин 9050 Pro процессорлари зиммасига юклатилган. Жумладан, энг юқори ўринни эгалловчи Кирин 9050 Pro чипи аввалги авлодга нисбатан 40 фоиздан ортиқ унумдорлик ўсишини таъминлайди ва қурилманинг ўзида маҳаллий тарзда катта тил моделларини (LLM) ишлатиш имконини беради.

Батарея ва қувват олиш тизими

Янги сериядаги қурилмалар 6800 мА•соат сиғимли улкан аккумуляторлар билан таъминланган. Қизиб кетишнинг олдини олиш мақсадида эса замонавий ва кенгайтирилган буғланиш камераси ўрнатилган самарали совутиш тизими татбиқ этилган.

Қурилмаларни қувватлантириш учун қуввати 100 ваттгача бўлган тезкор симли қувват олиш технологияси ҳамда тезкор симсиз қувватлаш функцияси мавжуд бўлиб, бу фойдаланувчиларга катта қулайлик яратади.

HuaweiМате 90Кирин 9050 ProСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортдиHuawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортдиБугун 11:56Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўладиHuawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади29 сентябр 13:30Huawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирдиHuawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирди23 сентябр 14:58Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқди12 сентябр 13:26Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди7 сентябр 13:56Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилдиHuawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди24 сентябр 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди