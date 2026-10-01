Huawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этди
Huawei компанияси расман янги флагман қурилмалар қаторини кенгайтириб, бешта моделдан иборат Мате 90 сериясини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қаторга Мате 90, Мате 90 Pro, Мате 90 Pro Max, Мате 90 Pro Коллекторъс Эдитион ҳамда RS Ултимате Десигн моделлар гуруҳи киритилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Барча тақдим этилган смартфонлар юқори сифатли OLED-дисплейлар билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг юқори қисмида фронтал камера ва 3D юзни таниш тизими учун учта кичик тирқиш жойлаштирилган. Pro версиялари 6,9 дюймли экран билан таъминланган бўлиб, у 1–120 Hz частота диапазонини, юқори частотали ШИМ технологиясини ва 12 000 нитгача бўлган рекорд даражадаги энг юқори ёрқинликни қўллаб-қувватлайди.
Смартфонлар дизайнида компания ўзининг анъанавий юмалоқ камера блокини сақлаб қолган, бироқ уни функционал жиҳатдан янада такомиллаштирган. Хусусан, мазкур блокга қўшимча равишда 240 мм ли телеконвертерни ўрнатиш имконияти яратилган. Қаторнинг энг илғор ва қиммат моделларидан бири бўлган RS Ултимате Десигн версияси титан ва базалт материалидан тайёрланган корпус ҳамда IP68/IP69 даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя технологиясига эга.
Фото имкониятлари ва унумдорликАсосий камера ўзгарувчан диафрагма ва ўлчами 1/1,28 дюймли сенсорга таянади. Ушбу модул 18 EV ўта кенг динамик диапазон технологияси билан жиҳозланган бўлиб, мураккаб ёруғлик шароитида ҳам мукаммал суратга олиш имконини беради. Шунингдек, илғор версиялар 4 каррали оптик яқинлашувга эга 200 мегапикселли телефотокамера ҳамда учинчи авлод Ред Maple тизими билан бойитилган.
Смартфонларнинг ишлаш унумдорлиги моделларига қараб Кирин 9030, Кирин 9035 ва Кирин 9050 Pro процессорлари зиммасига юклатилган. Жумладан, энг юқори ўринни эгалловчи Кирин 9050 Pro чипи аввалги авлодга нисбатан 40 фоиздан ортиқ унумдорлик ўсишини таъминлайди ва қурилманинг ўзида маҳаллий тарзда катта тил моделларини (LLM) ишлатиш имконини беради.
Батарея ва қувват олиш тизимиЯнги сериядаги қурилмалар 6800 мА•соат сиғимли улкан аккумуляторлар билан таъминланган. Қизиб кетишнинг олдини олиш мақсадида эса замонавий ва кенгайтирилган буғланиш камераси ўрнатилган самарали совутиш тизими татбиқ этилган.
Қурилмаларни қувватлантириш учун қуввати 100 ваттгача бўлган тезкор симли қувват олиш технологияси ҳамда тезкор симсиз қувватлаш функцияси мавжуд бўлиб, бу фойдаланувчиларга катта қулайлик яратади.
Изоҳлар 0
…