Huawei энг қувватли Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди

·1·Техно
Huawei энг қувватли Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди

Huawei компанияси янги Мате 90 смартфонлар сериясини тақдим этиш баробарида ўз тарихидаги энг кучли ҳисобланган Кирин 9050 Pro процессорини намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу флагман чип илғор уч ўлчамли архитектура ва юқори транзисторлар зичлиги билан ажралиб туради, бу эса қурилманинг умумий унумдорлигини сезиларли даражада ошириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги процессорларнинг техник имкониятлари

Тақдимот доирасида Huawei компанияси уч хил янги однокристальные системи — Кирин 9030, Кирин 9035 ҳамда энг юқори талаблар учун мўлжалланган Кирин 9050 Pro моделларини ошкор қилди. Стандарт Мате 90 смартфони Кирин 9030 билан жиҳозланган бўлса, Мате 90 Pro модели Кирин 9035 процессорига эга бўлди. Энг илғор Мате 90 Pro Max ва бошқа юқори версиялар эса флагман Кирин 9050 Pro базасида ишлайди.

Кирин 9050 Pro чипининг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири мантиқий элементларнинг уч ўлчамли реконструкция технологияси ҳисобланади. Ушбу ёндашув кристалл майдонини кенгайтирмасдан туриб компонентлар зичлигини ошириш имконини беради. Маълум қилинишича, процессордаги транзисторлар зичлиги квадрат миллиметр учун 238 миллион тага етиб, аввалги кўрсаткичдан 28 фоизга ошган.

Компонентларнинг вертикал жойлашуви сигнал узатиш учун 5 миллионгача каналларни шакллантиради. Бу кристаллараро ўтказиш қобилиятини секундига 125 терабайтгача етказиб, такт частотаси буферлари сонини 55 фоизга, критик йўл кечикишини эса 30 фоизга қисқартиради.

Унумдорлик ва сунъий интеллект салоҳияти

Янги 9 ядроли процессор битта 3,1 ГГс, иккита 2,7 ГГс, тўртта 2,2 ГГс ва иккита 1,75 ГГс частотали ядроларни ўз ичига олади. График вазифалар учун Ма Лианг 955 жавоб беради: рендерлаш унумдорлиги 40 фоизга ошгани, ўйинлардаги ўртача кадрлар частотаси эса 35 фоизга кўпайгани айтилмоқда.

Да Винси архитектурасига асосланган NPU модули сунъий интеллект ҳисоб-китобларини 140 фоизга тезлаштирган. 30 битли гибрид МоE-архитектура йирик сунъий интеллект моделларини бевосита қурилманинг ўзида ишга тушириш учун мўлжалланган. Шунингдек, ўнинчи авлод ИСП модули телеобъективдан фойланганда тасвир аниқлигини 34 фоизга оширади.

Кирин 9035 процессори аввалги Кирин 9030 Pro билан таққослаганда юқорироқ частоталарга эга бўлиб, CPU бўйича 11 фоиз, GPU бўйича 10 фоиз ва NPU бўйича 51 фоиз ўсишни кўрсатди. Асосий Кирин 9030 ҳам Кирин 9020 билан солиштирганда сезиларли даражада яхшиланган.

Ушбу технологик янгиланишлар натижасида Мате 90 сериясидаги смартфонларнинг умумий тезлиги аввалги авлодга нисбатан сезиларли даражада ошди. Хусусан, Мате 90 модели Мате 80'га нисбатан 27 фоизга, Мате 90 Pro 20 фоизга, Мате 90 Pro Max эса ўтмишдоши билан солиштирганда 31 фоизга юқори унумдорликни намойиш этмоқда.

HuaweiКирин 9050 ProМате 90ПроцессорТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этдиHuawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этдиБугун 12:23Huawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирдиHuawei Кирин 9050 Pro чипи Apple A17 Proни ортда қолдирди23 сентябр 14:58Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди7 сентябр 13:56Huawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортдиHuawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортдиБугун 11:56Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўладиHuawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади29 сентябр 13:30Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқди12 сентябр 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди