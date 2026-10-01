Huawei энг қувватли Кирин 9050 Pro чипини тақдим этди
Huawei компанияси янги Мате 90 смартфонлар сериясини тақдим этиш баробарида ўз тарихидаги энг кучли ҳисобланган Кирин 9050 Pro процессорини намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу флагман чип илғор уч ўлчамли архитектура ва юқори транзисторлар зичлиги билан ажралиб туради, бу эса қурилманинг умумий унумдорлигини сезиларли даражада ошириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги процессорларнинг техник имкониятлариТақдимот доирасида Huawei компанияси уч хил янги однокристальные системи — Кирин 9030, Кирин 9035 ҳамда энг юқори талаблар учун мўлжалланган Кирин 9050 Pro моделларини ошкор қилди. Стандарт Мате 90 смартфони Кирин 9030 билан жиҳозланган бўлса, Мате 90 Pro модели Кирин 9035 процессорига эга бўлди. Энг илғор Мате 90 Pro Max ва бошқа юқори версиялар эса флагман Кирин 9050 Pro базасида ишлайди.
Кирин 9050 Pro чипининг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири мантиқий элементларнинг уч ўлчамли реконструкция технологияси ҳисобланади. Ушбу ёндашув кристалл майдонини кенгайтирмасдан туриб компонентлар зичлигини ошириш имконини беради. Маълум қилинишича, процессордаги транзисторлар зичлиги квадрат миллиметр учун 238 миллион тага етиб, аввалги кўрсаткичдан 28 фоизга ошган.
Компонентларнинг вертикал жойлашуви сигнал узатиш учун 5 миллионгача каналларни шакллантиради. Бу кристаллараро ўтказиш қобилиятини секундига 125 терабайтгача етказиб, такт частотаси буферлари сонини 55 фоизга, критик йўл кечикишини эса 30 фоизга қисқартиради.
Унумдорлик ва сунъий интеллект салоҳиятиЯнги 9 ядроли процессор битта 3,1 ГГс, иккита 2,7 ГГс, тўртта 2,2 ГГс ва иккита 1,75 ГГс частотали ядроларни ўз ичига олади. График вазифалар учун Ма Лианг 955 жавоб беради: рендерлаш унумдорлиги 40 фоизга ошгани, ўйинлардаги ўртача кадрлар частотаси эса 35 фоизга кўпайгани айтилмоқда.
Да Винси архитектурасига асосланган NPU модули сунъий интеллект ҳисоб-китобларини 140 фоизга тезлаштирган. 30 битли гибрид МоE-архитектура йирик сунъий интеллект моделларини бевосита қурилманинг ўзида ишга тушириш учун мўлжалланган. Шунингдек, ўнинчи авлод ИСП модули телеобъективдан фойланганда тасвир аниқлигини 34 фоизга оширади.
Кирин 9035 процессори аввалги Кирин 9030 Pro билан таққослаганда юқорироқ частоталарга эга бўлиб, CPU бўйича 11 фоиз, GPU бўйича 10 фоиз ва NPU бўйича 51 фоиз ўсишни кўрсатди. Асосий Кирин 9030 ҳам Кирин 9020 билан солиштирганда сезиларли даражада яхшиланган.
Ушбу технологик янгиланишлар натижасида Мате 90 сериясидаги смартфонларнинг умумий тезлиги аввалги авлодга нисбатан сезиларли даражада ошди. Хусусан, Мате 90 модели Мате 80'га нисбатан 27 фоизга, Мате 90 Pro 20 фоизга, Мате 90 Pro Max эса ўтмишдоши билан солиштирганда 31 фоизга юқори унумдорликни намойиш этмоқда.
Изоҳлар 0
…