Google Intel процессорли ноутбуклардаги чекловларни маълум қилди
Googleбоок ОС бошқаруви остида ишлайдиган ноутбуклар техник жиҳатдан ўзига хос фарқларга эга экани маълум бўлди. Гап унумдорлик ёки тезлик ҳақида эмас, балки қурилмаларнинг процессор турига қараб дастурий имкониятларида фарқланиши ҳақида бормоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания Intel процессорларига асосланган янги қурилмаларда барча Android иловалари ҳам бирдек қўллаб-қувватланмаслигини расман тан олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалроқ интернет гиганти фойдаланувчиларга Google Play дўконидаги мавжуд барча дастурлар кутубхонаси янги ноутбукларда тўлиқ ишлашини ваъда қилган эди. Бироқ амалда вазият бироз бошқача тус олди. Маълум бўлишича, Intel чипи базасида ишлаётган қурилмаларда айрим Android иловалари муаммосиз ишлаши учун мустақил дастурчилар томонидан қўшимча равишда мослаштирилиши ва такомиллаштирилиши талаб этилади.
Intel чиплари билан боғлиқ чекловларҲозирги кунда бозорга чиқарилган бешта янги моделнинг учтаси айнан Intel процессорларига таянади. Бу эса мазкур чеклов кўплаб харидорлар ва фойдаланувчиларга бевосита таъсир кўрсатишини англатади. Гарчи компания бундай дастурлар сони жуда озчиликни ташкил этишини таъкидлаётган бўлса-да, аниқ рақамлар ёки муаммоли иловалар рўйхати ҳозирча очиқлангани йўқ.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай номувофиқликлар келгусида фойдаланувчилар учун маълум қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Айниқса, кундалик ҳаётда фаол фойдаланиладиган айрим иловалар янги ноутбукларда дарҳол ишга тушмаслиги харидорларнинг танловига таъсир қилиши эҳтимолдан холи эмас. Дастурий таъминотни оптималлаштириш жараёни қанча вақт олиши ҳам ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Муаммонинг ечими ва истиқболларGoogle вакилларининг тушунтиришича, муаммо вақтинчалик хусусиятга эга бўлиб, учинчи томон дастурчилари ўз маҳсулотларини Intel архитектурасига мослаштиргач, тўлиқ бартараф этилади. Бироқ мазкур жараён қачон якунига етиши ҳақида аниқ муддатлар эълон қилингани йўқ.
Технология бозорида ушбу янгилик қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар қурилма сотиб олишдан олдин унинг техник хусусиятлари билан бир қаторда, қайси процессор асосида ишлашига ҳам эътибор қаратишлари лозимлиги яна бир бор ўз тасдиғини топди. Intel процессорли ноутбуклар эгалари ўзлари ёқтирган Android иловаларининг тўлиқ ишлаши учун бироз кутишларига тўғри келади.
Изоҳлар 0
…