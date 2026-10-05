Google Intel процессорли ноутбуклардаги чекловларни маълум қилди

·1·Техно
Google Intel процессорли ноутбуклардаги чекловларни маълум қилди

Googleбоок ОС бошқаруви остида ишлайдиган ноутбуклар техник жиҳатдан ўзига хос фарқларга эга экани маълум бўлди. Гап унумдорлик ёки тезлик ҳақида эмас, балки қурилмаларнинг процессор турига қараб дастурий имкониятларида фарқланиши ҳақида бормоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания Intel процессорларига асосланган янги қурилмаларда барча Android иловалари ҳам бирдек қўллаб-қувватланмаслигини расман тан олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалроқ интернет гиганти фойдаланувчиларга Google Play дўконидаги мавжуд барча дастурлар кутубхонаси янги ноутбукларда тўлиқ ишлашини ваъда қилган эди. Бироқ амалда вазият бироз бошқача тус олди. Маълум бўлишича, Intel чипи базасида ишлаётган қурилмаларда айрим Android иловалари муаммосиз ишлаши учун мустақил дастурчилар томонидан қўшимча равишда мослаштирилиши ва такомиллаштирилиши талаб этилади.

Intel чиплари билан боғлиқ чекловлар

Ҳозирги кунда бозорга чиқарилган бешта янги моделнинг учтаси айнан Intel процессорларига таянади. Бу эса мазкур чеклов кўплаб харидорлар ва фойдаланувчиларга бевосита таъсир кўрсатишини англатади. Гарчи компания бундай дастурлар сони жуда озчиликни ташкил этишини таъкидлаётган бўлса-да, аниқ рақамлар ёки муаммоли иловалар рўйхати ҳозирча очиқлангани йўқ.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай номувофиқликлар келгусида фойдаланувчилар учун маълум қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Айниқса, кундалик ҳаётда фаол фойдаланиладиган айрим иловалар янги ноутбукларда дарҳол ишга тушмаслиги харидорларнинг танловига таъсир қилиши эҳтимолдан холи эмас. Дастурий таъминотни оптималлаштириш жараёни қанча вақт олиши ҳам ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Муаммонинг ечими ва истиқболлар

Google вакилларининг тушунтиришича, муаммо вақтинчалик хусусиятга эга бўлиб, учинчи томон дастурчилари ўз маҳсулотларини Intel архитектурасига мослаштиргач, тўлиқ бартараф этилади. Бироқ мазкур жараён қачон якунига етиши ҳақида аниқ муддатлар эълон қилингани йўқ.

Технология бозорида ушбу янгилик қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар қурилма сотиб олишдан олдин унинг техник хусусиятлари билан бир қаторда, қайси процессор асосида ишлашига ҳам эътибор қаратишлари лозимлиги яна бир бор ўз тасдиғини топди. Intel процессорли ноутбуклар эгалари ўзлари ёқтирган Android иловаларининг тўлиқ ишлаши учун бироз кутишларига тўғри келади.

GoogleIntelAndroidНоутбукТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайдиGoogle янги турдаги Android ноутбуклари учун олдиндан буюртмаларни бошлайди15 сентябр 01:27Dell ўзининг ҳимояланган Pro ноутбук линейкасини янгиладиDell ўзининг ҳимояланган Pro ноутбук линейкасини янгиладиКеча 17:58HP ОмниБоок 5 14 ноутбуки тақдим этилдиHP ОмниБоок 5 14 ноутбуки тақдим этилди2 октябр 01:20Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этди4 сентябр 09:54Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этди2 сентябр 21:25Дунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолдиДунёдаги миллиардлаб Android қурилмалар хавфсизлик янгиланишларисиз қолди16 сентябр 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...