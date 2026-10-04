Dell ўзининг ҳимояланган Pro ноутбук линейкасини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Dell компанияси Pro Руггед 14 номли ҳимояланган ноутбукини замонавий Intel Core Ultra Сериес 3 процессорлари, 16 GB дан 64 GB гача оператив хотира ва 512 GB дан 2 TB гача SSD-дисклар билан янгилади.
- Қурилма 14 дюймли 1200p ўлчамли экран, 1100 кд/кв.м гача ёрқинликка эга махсус модификацияси ва 53,5 Вч сиғимли қўшимча батарея билан жиҳозланган бўлиб, бу унинг иш вақтини икки бараварга оширади.
Dell компанияси ўзининг машҳур ҳимояланган ноутбуклар туркумига кирувчи Pro Руггед 14 моделини тубдан янгилади. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма нафақат замонавий техник, балки экстремал шароитларда ишлашга мўлжалланган мустаҳкам корпус билан таъминланди. Мазкур янгиланиш оғир саноат, қутқарув хизматлари ва дала шароитида ишлайдиган мутахассислар учун муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кучли аппарат таъминоти ва янги процессорларЯнгиланган ноутбукнинг асосий қисмини Intel процессорлари ташкил этади. Харидорлар энди Intel Core Ultra Сериес 3 чипларини танлашлари мумкин. Тақдим этилган моделлар қаторига Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H ҳамда Core Ultra 7 366H киради. Гарчи кучли ўрнатилган графикага эга Х моделлари мавжуд бўлмаса-да, фойдаланувчилар дискрет график карта билан жиҳозланган вариантни харид қилишлари мумкин.
График имкониятлар сифатида ўйин учун эмас, балки профессионал вазифаларга мўлжалланган RTX PRO 500 Blackwell видеокартаси таклиф этилади. Оператив хотира ҳажми 16 GB дан 64 GB гача бўлиб, замонавий LPCAMM2-8533 модулларидан фойдаланилади. Маълумотларни сақлаш учун эса 512 GB дан 2 TB гача бўлган SSD-дисклар ўрнатилади. Қўшимча хавфсизликни таъминлаш мақсадида ўзи шифрланувчи SSD-накопител ҳам танлов сифатида мавжуд.
Экран ва автономия имкониятлариҚурилма 14 дюймли ва 1200p ўлчамли экран билан жиҳозланган. Шунингдек, очиқ ҳавода фойдаланиш учун жуда қўл келадиган, ёрқинлиги 1100 кд/кв.м га етадиган ўта ёрқин дисплейга эга махсус модификация ҳам тақдим этилган. Бу қуёш нури тушганда ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.
Автоном ишлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ноутбук 53,5 Вч сиғимли асосий аккумуляторга эга бўлиб, унинг ичига яна шундай қўшимча батареяни ўрнатиш имконияти мавжуд. Бу эса қурилманинг иш вақтини икки бараварга оширади.
Алоқа воситалари ва мустаҳкамликЗамонавий симсиз тармоқ технологияларидан Wi-Fi 7 ҳамда ихтиёрий равишда Snapdragon X72 5G модеми билан таъминланган. Шунингдек, қурилмада ГПС модули, иккита Тундерболт 4 порти ва ҳатто эскича саноат стандартидаги RS232 улагичи ҳам сақланиб қолган.
Оғирлиги 2,13 кг ни ташкил этувчи ушбу ҳимояланган ноутбук учун бу кўрсаткич жуда мақбул ҳисобланади. Гарчи унинг қалинлиги 33,6 мм бўлса-да, Dell берган маълумотларга кўра, қурилма 90 см баландликдан тушиб кетиш зарбаларига бардош бера олади. Янги Dell Pro Руггед 14 моделининг бошланғич нархи 3945 АҚШ долларидан бошланади.
Изоҳлар 0
…