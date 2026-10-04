Dell ўзининг ҳимояланган Pro ноутбук линейкасини янгилади

·22·Техно
Dell ўзининг ҳимояланган Pro ноутбук линейкасини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Dell компанияси Pro Руггед 14 номли ҳимояланган ноутбукини замонавий Intel Core Ultra Сериес 3 процессорлари, 16 GB дан 64 GB гача оператив хотира ва 512 GB дан 2 TB гача SSD-дисклар билан янгилади.
  • Қурилма 14 дюймли 1200p ўлчамли экран, 1100 кд/кв.м гача ёрқинликка эга махсус модификацияси ва 53,5 Вч сиғимли қўшимча батарея билан жиҳозланган бўлиб, бу унинг иш вақтини икки бараварга оширади.

Dell компанияси ўзининг машҳур ҳимояланган ноутбуклар туркумига кирувчи Pro Руггед 14 моделини тубдан янгилади. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма нафақат замонавий техник, балки экстремал шароитларда ишлашга мўлжалланган мустаҳкам корпус билан таъминланди. Мазкур янгиланиш оғир саноат, қутқарув хизматлари ва дала шароитида ишлайдиган мутахассислар учун муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кучли аппарат таъминоти ва янги процессорлар

Янгиланган ноутбукнинг асосий қисмини Intel процессорлари ташкил этади. Харидорлар энди Intel Core Ultra Сериес 3 чипларини танлашлари мумкин. Тақдим этилган моделлар қаторига Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H ҳамда Core Ultra 7 366H киради. Гарчи кучли ўрнатилган графикага эга Х моделлари мавжуд бўлмаса-да, фойдаланувчилар дискрет график карта билан жиҳозланган вариантни харид қилишлари мумкин.

График имкониятлар сифатида ўйин учун эмас, балки профессионал вазифаларга мўлжалланган RTX PRO 500 Blackwell видеокартаси таклиф этилади. Оператив хотира ҳажми 16 GB дан 64 GB гача бўлиб, замонавий LPCAMM2-8533 модулларидан фойдаланилади. Маълумотларни сақлаш учун эса 512 GB дан 2 TB гача бўлган SSD-дисклар ўрнатилади. Қўшимча хавфсизликни таъминлаш мақсадида ўзи шифрланувчи SSD-накопител ҳам танлов сифатида мавжуд.

Экран ва автономия имкониятлари

Қурилма 14 дюймли ва 1200p ўлчамли экран билан жиҳозланган. Шунингдек, очиқ ҳавода фойдаланиш учун жуда қўл келадиган, ёрқинлиги 1100 кд/кв.м га етадиган ўта ёрқин дисплейга эга махсус модификация ҳам тақдим этилган. Бу қуёш нури тушганда ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.

Автоном ишлаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ноутбук 53,5 Вч сиғимли асосий аккумуляторга эга бўлиб, унинг ичига яна шундай қўшимча батареяни ўрнатиш имконияти мавжуд. Бу эса қурилманинг иш вақтини икки бараварга оширади.

Алоқа воситалари ва мустаҳкамлик

Замонавий симсиз тармоқ технологияларидан Wi-Fi 7 ҳамда ихтиёрий равишда Snapdragon X72 5G модеми билан таъминланган. Шунингдек, қурилмада ГПС модули, иккита Тундерболт 4 порти ва ҳатто эскича саноат стандартидаги RS232 улагичи ҳам сақланиб қолган.

Оғирлиги 2,13 кг ни ташкил этувчи ушбу ҳимояланган ноутбук учун бу кўрсаткич жуда мақбул ҳисобланади. Гарчи унинг қалинлиги 33,6 мм бўлса-да, Dell берган маълумотларга кўра, қурилма 90 см баландликдан тушиб кетиш зарбаларига бардош бера олади. Янги Dell Pro Руггед 14 моделининг бошланғич нархи 3945 АҚШ долларидан бошланади.

DellНоутбукIntelТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

HP ОмниБоок 5 14 ноутбуки тақдим этилдиHP ОмниБоок 5 14 ноутбуки тақдим этилди2 октябр 01:20Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этди2 сентябр 21:25Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлди21 август 01:30Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариDell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлари19 август 19:55Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушди16 июн 23:23Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиФрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этди20 август 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...