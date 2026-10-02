HP ОмниБоок 5 14 ноутбуки тақдим этилди

·3·Техно
HP ОмниБоок 5 14 ноутбуки тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • HP компанияси 700 доллардан бошланадиган нархда, Intel Вилдкат Лаке платформасига асосланган янги HP ОмниБоок 5 14 ноутбукини тақдим этди.
  • Ушбу модел 8 GB тезкор хотира, 256 GB SSD, 11,7 мм қалинлик ва 1,16 кг вазнга эга бўлиб, кумушранг, кўк, яшил ва пушти рангларда мавжуд.
  • Ноутбукнинг асосий устунлиги Фулл ҲД сифатли OLED-дисплей бўлиб, у оптимал режимда 42 соатгача автоном ишлаш имкониятига эга.

Жаҳон компьютерсозлик бозорида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, етакчи ишлаб чиқарувчилар харидорларга ҳамёнбоп ва сифатли муқобилларни таклиф этишда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, HP компанияси янги HP ОмниБоок 5 14 моделини намойиш этди ва бу қурилма ўзининг техник имкониятлари ҳамда жозибали нархи билан эътиборни тортмоқда. Бошланғич нархи 700 доллардан бошланадиган мазкур ноутбук бозорда ўзига хос ўрин эгаллаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник асослар ва ишлаш унумдорлиги

Янги HP ОмниБоок 5 14 қурилмаси сўнгги ойлардаги кўплаб ўхшаш моделлар каби Intel Вилдкат Лаке платформасига таянади. Хусусан, ноутбукнинг база версиясига Коре 5 315 процессори ўрнатилган. Шунингдек, унинг конфигурациясига 8 GB тезкор хотира (ОЗУ) ҳамда 256 GB ҳажмли SSD диск киритилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, хотира модуллари нархининг юқорилигини ҳисобга олган ҳолда, ушбу сегментдаги бошланғич қурилмалар учун бу стандарт кўрсаткич ҳисобланади. Шунга қарамай, қурилма кундалик вазифалар ва офис дастурлари билан ишлашда етарли даражада тезкорликни таъминлайди.

Дизайн ва OLED дисплей устунлиги

Ташқи кўриниши ва корпус материалларига алоҳида эътибор қаратилган ушбу ноутбук бир нечта ранглар гаммасида сотувга чиқарилади. Харидорлар кумушранг, кўк, яшил ва пушти рангдаги версиялардан бирини танлашлари мумкин. Шунингдек, корпуснинг қалинлиги атиги 11,7 мм, оғирлиги эса 1,16 кг ни ташкил этиб, уни ўта енгил ва қулай қилади.

Моделнинг энг асосий ва кутилмаган устунликларидан бири бу унинг экранидир. Ушбу нарх сегментидаги ноутбуклар орасида илк бор базавий версиянинг ўзига Фулл ҲД сифатли OLED-дисплей ўрнатилган. Қимматроқ модификацияларда эса экран аниқлиги 1600p гача оширилган бўлиб, бу тасвир тиниқлиги ва ранглар ёрқинлигини таъминлайди.

Уланиш имкониятлари ва автономлик

Замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда, HP ОмниБоок 5 14 керакли интерфейслар билан жиҳозланган. Хусусан, унинг корпусида иккита USB-C порти ҳамда HDMI чиқиши мавжуд бўлиб, бу ташқи қурилмалар ва мониторларни улашни қулайлаштиради.

Ишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, қурилма батарея қуввати бўйича юқори кўрсаткичга эга бўлиб, оптимал режимда 42 соатгача автоном ишлаши мумкин. Бундай имкониятлар ва OLED экран уйғунлиги уни ўз синфидаги бошқа рақобатчилардан ажратиб туради.

HPОмниБоокНоутбукIntelТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиHP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этди13 сентябр 17:23Дунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олиндиДунёдаги илк Ryzen AI Max+ PRO 495 ноутбуки суратга олинди18 сентябр 12:25HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиHP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этди26 август 04:29Lenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этдиLenovo ўнта миллиметр қалинликдаги ноутбук концепциясини намойиш этди4 сентябр 09:54Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этди2 сентябр 21:25Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиHuawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилди26 август 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди