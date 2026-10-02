HP ОмниБоок 5 14 ноутбуки тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- HP компанияси 700 доллардан бошланадиган нархда, Intel Вилдкат Лаке платформасига асосланган янги HP ОмниБоок 5 14 ноутбукини тақдим этди.
- Ушбу модел 8 GB тезкор хотира, 256 GB SSD, 11,7 мм қалинлик ва 1,16 кг вазнга эга бўлиб, кумушранг, кўк, яшил ва пушти рангларда мавжуд.
- Ноутбукнинг асосий устунлиги Фулл ҲД сифатли OLED-дисплей бўлиб, у оптимал режимда 42 соатгача автоном ишлаш имкониятига эга.
Жаҳон компьютерсозлик бозорида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, етакчи ишлаб чиқарувчилар харидорларга ҳамёнбоп ва сифатли муқобилларни таклиф этишда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, HP компанияси янги HP ОмниБоок 5 14 моделини намойиш этди ва бу қурилма ўзининг техник имкониятлари ҳамда жозибали нархи билан эътиборни тортмоқда. Бошланғич нархи 700 доллардан бошланадиган мазкур ноутбук бозорда ўзига хос ўрин эгаллаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник асослар ва ишлаш унумдорлигиЯнги HP ОмниБоок 5 14 қурилмаси сўнгги ойлардаги кўплаб ўхшаш моделлар каби Intel Вилдкат Лаке платформасига таянади. Хусусан, ноутбукнинг база версиясига Коре 5 315 процессори ўрнатилган. Шунингдек, унинг конфигурациясига 8 GB тезкор хотира (ОЗУ) ҳамда 256 GB ҳажмли SSD диск киритилган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, хотира модуллари нархининг юқорилигини ҳисобга олган ҳолда, ушбу сегментдаги бошланғич қурилмалар учун бу стандарт кўрсаткич ҳисобланади. Шунга қарамай, қурилма кундалик вазифалар ва офис дастурлари билан ишлашда етарли даражада тезкорликни таъминлайди.
Дизайн ва OLED дисплей устунлигиТашқи кўриниши ва корпус материалларига алоҳида эътибор қаратилган ушбу ноутбук бир нечта ранглар гаммасида сотувга чиқарилади. Харидорлар кумушранг, кўк, яшил ва пушти рангдаги версиялардан бирини танлашлари мумкин. Шунингдек, корпуснинг қалинлиги атиги 11,7 мм, оғирлиги эса 1,16 кг ни ташкил этиб, уни ўта енгил ва қулай қилади.
Моделнинг энг асосий ва кутилмаган устунликларидан бири бу унинг экранидир. Ушбу нарх сегментидаги ноутбуклар орасида илк бор базавий версиянинг ўзига Фулл ҲД сифатли OLED-дисплей ўрнатилган. Қимматроқ модификацияларда эса экран аниқлиги 1600p гача оширилган бўлиб, бу тасвир тиниқлиги ва ранглар ёрқинлигини таъминлайди.
Уланиш имкониятлари ва автономликЗамонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда, HP ОмниБоок 5 14 керакли интерфейслар билан жиҳозланган. Хусусан, унинг корпусида иккита USB-C порти ҳамда HDMI чиқиши мавжуд бўлиб, бу ташқи қурилмалар ва мониторларни улашни қулайлаштиради.
Ишлаб чиқарувчининг маълумотларига кўра, қурилма батарея қуввати бўйича юқори кўрсаткичга эга бўлиб, оптимал режимда 42 соатгача автоном ишлаши мумкин. Бундай имкониятлар ва OLED экран уйғунлиги уни ўз синфидаги бошқа рақобатчилардан ажратиб туради.
Изоҳлар 0
…