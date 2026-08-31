Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкин
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung келгусида тақдим этилиши кутилаётган Galaxy S27 флагманлар серияси устида дастлабки иш бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания ҳозирда Galaxy S27 Ultra модели учун бешта турли прототипни синовдан ўтказмоқда ва улар орасида янги оптик модуллар ҳам бор. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод флагманлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар смартфон ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан, Samsung келгуси туркумдаги қурилмаларнинг камера модулларини янада кўпроқ бирлаштириш, яни унификация қилиш устида бош қотирмоқда.
Камера имкониятлари ва янги зум модулиМанбага кўра, оддий Galaxy S27 ҳамда Galaxy S27+ моделлари Galaxy S27 Pro билан бир хил 3 каррали оптик зумга эга телеравишдаги объективни олиши тахмин қилинмоқда. Шунингдек, кичикроқ моделларнинг асосий ва кенг бурчакли камералари Galaxy S27 Ultra билан бир хил бўлиши кутилмоқда.
Энг қизиқарли синовлар айнан Galaxy S27 Ultra модели атрофида кечмоқда. Samsung 4 каррали оптик катталаштириш имконини берувчи, 1/1,9 дюймли оптик форматдаги 50 мегапикселли сенсор вариантини синаб кўрмоқда. Мазкур ечим ҳозирги 5 каррали зум модулига муқобил сифатида кўриб чиқилмоқда.
Иқтисодий омиллар ва техник хусусиятларКомпания нафақат тасвир сифатини, балки янги модулнинг таннархини ҳам диққат билан баҳоламоқда. Агар 5 каррали зумдан 4 карралисига ўтиш қўшимча харажатларни оқлайдиган сезиларли устунлик бермаса, Samsung аввалги 5 каррали зум схемасини ўзгаришсиз қолдириши ҳам мумкин.
Ҳозирги вақтда Samsung турли аппарат конфигурацияларига эга бешта прототипни бир вақтнинг ўзида синовдан ўтказаётгани сабабли, келгусида савдога чиқариладиган қурилманинг якуний хусусиятлари кескин фарқ қилиши эҳтимолдан ҳоли эмас.
Аввалроқ интернетда Galaxy S27 Ultra моделининг сифатли рендерлари эълон қилинган эди. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу флагман анъанавий Qualcomm платформаси ўрнига янги Exynos 2700 процессори билан жиҳозланиши мумкин. Қолаверса, Samsung фойдаланувчилар учун қурилмани қўлда тутиш қулайроқ бўлиши учун корпус дизайнига кичик ўзгартиришлар киритишни режалаштирмоқда.
…