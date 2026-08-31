Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкин

·1·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкин

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung келгусида тақдим этилиши кутилаётган Galaxy S27 флагманлар серияси устида дастлабки иш бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, компания ҳозирда Galaxy S27 Ultra модели учун бешта турли прототипни синовдан ўтказмоқда ва улар орасида янги оптик модуллар ҳам бор. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод флагманлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар смартфон ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан, Samsung келгуси туркумдаги қурилмаларнинг камера модулларини янада кўпроқ бирлаштириш, яни унификация қилиш устида бош қотирмоқда.

Камера имкониятлари ва янги зум модули

Манбага кўра, оддий Galaxy S27 ҳамда Galaxy S27+ моделлари Galaxy S27 Pro билан бир хил 3 каррали оптик зумга эга телеравишдаги объективни олиши тахмин қилинмоқда. Шунингдек, кичикроқ моделларнинг асосий ва кенг бурчакли камералари Galaxy S27 Ultra билан бир хил бўлиши кутилмоқда.

Энг қизиқарли синовлар айнан Galaxy S27 Ultra модели атрофида кечмоқда. Samsung 4 каррали оптик катталаштириш имконини берувчи, 1/1,9 дюймли оптик форматдаги 50 мегапикселли сенсор вариантини синаб кўрмоқда. Мазкур ечим ҳозирги 5 каррали зум модулига муқобил сифатида кўриб чиқилмоқда.

Иқтисодий омиллар ва техник хусусиятлар

Компания нафақат тасвир сифатини, балки янги модулнинг таннархини ҳам диққат билан баҳоламоқда. Агар 5 каррали зумдан 4 карралисига ўтиш қўшимча харажатларни оқлайдиган сезиларли устунлик бермаса, Samsung аввалги 5 каррали зум схемасини ўзгаришсиз қолдириши ҳам мумкин.

Ҳозирги вақтда Samsung турли аппарат конфигурацияларига эга бешта прототипни бир вақтнинг ўзида синовдан ўтказаётгани сабабли, келгусида савдога чиқариладиган қурилманинг якуний хусусиятлари кескин фарқ қилиши эҳтимолдан ҳоли эмас.

Аввалроқ интернетда Galaxy S27 Ultra моделининг сифатли рендерлари эълон қилинган эди. Сўнгги маълумотларга кўра, ушбу флагман анъанавий Qualcomm платформаси ўрнига янги Exynos 2700 процессори билан жиҳозланиши мумкин. Қолаверса, Samsung фойдаланувчилар учун қурилмани қўлда тутиш қулайроқ бўлиши учун корпус дизайнига кичик ўзгартиришлар киритишни режалаштирмоқда.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиБугун, 19:27Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиВарп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиБугун, 18:59АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиБугун, 17:58Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиXiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқардиБугун, 17:26Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиXiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиБугун, 16:50Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларТелефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди