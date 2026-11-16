Почеттино «Манчестер Юнайтед»да биринчи ўзгаришни бошламоқчи...
«Манчестер Юнайтед»да Маурисио Почеттино даври бошланиши билан футболчиларни жиддий ўзгаришлар кутмоқда. Аргентиналик мутахассис жамоанинг жисмоний ҳолатини яхшилашни устувор вазифалардан бири сифатида белгилаган. Шу мақсадда ўйиндан кейинги одатий дам олиш кунини бекор қилиш ва футболчиларни тикланиш машғулотлари учун клуб базасига чақириш режалаштирилаётгани ҳақида хабар тарқалди.
The Touchline нашри тарқатган маълумотларга кўра, Почеттино жамоа аъзоларининг ўйиндан кейинги кунни тўлиқ дам олиш билан ўтказиш амалиётини ўзгартирмоқчи. Энди футболчилар уйларига тарқалиш ўрнига, Каррингтон базасига келиб, махсус тикланиш дастурларида иштирок этиши кутилмоқда.
Почеттино Майкл Кэррик давридаги тартибни ўзгартирмоқчи
Аввал Майкл Кэррик бошқарувида «Манчестер Юнайтед» футболчилари ўйиндан кейинги куни, одатда, тўлиқ дам олиш имкониятига эга бўларди. Янги мураббий эса бу ёндашувни ўзгартириш ниятида.
Бу ўзгариш футболчиларга ортиқча юклама бериш учун эмас, балки ўйинлардан кейин организмни тўғри тиклаш, жисмоний ҳолатни назорат қилиш ва кейинги учрашувларга тайёргарликни тизимли ташкил этиш мақсадида амалга оширилиши кутилмоқда.
Замонавий футболда тикланиш жараёни машғулотларнинг муҳим қисми ҳисобланади. Унга енгил жисмоний фаоллик, мушакларни бўшаштириш, физиотерапия ва индивидуал тикланиш дастурлари кириши мумкин. Шу сабабли футболчиларнинг базада бўлиши уларнинг ҳар бири билан алоҳида ишлаш имконини беради.
«Манчестер Юнайтед» Премьер-лигада жисмоний кўрсаткичлар бўйича ортда қолмоқда
Почеттинонинг бундай қарорга келишига сабаб сифатида жамоанинг Англия Премьер-лигасидаги жисмоний кўрсаткичлари келтирилмоқда.
The Touchline тарқатган маълумотларга кўра, «Манчестер Юнайтед» қатор муҳим статистик йўналишларда чемпионатнинг қуйи ўринларидан жой олган:
Умумий босиб ўтилган масофа бўйича — 19-ўрин;
Юқори тезликда югуриш масофаси бўйича — 17-ўрин;
Ўйин давомидаги ўртача энг юқори тезлик бўйича — 19-ўрин.
Бу рақамлар жамоанинг майдондаги ҳаракатчанлиги ва юқори суръатни сақлаб қолиш борасида жиддий муаммоларга дуч келаётганини кўрсатади.
Айниқса, замонавий футболда прессинг, тезкор ҳужумлар ва рақибга доимий босим ўтказиш катта жисмоний тайёргарликни талаб қилади. Агар футболчилар бутун учрашув давомида юқори интенсивликни сақлай олмаса, тактик режаларни амалга ошириш ҳам қийинлашади.
Почеттино «Юнайтед»ни югурадиган жамоага айлантирмоқчи
Маурисио Почеттинонинг мураббийлик фалсафасида юқори интенсивлик, фаол прессинг ва жамоавий ҳаракат муҳим ўрин тутади. У бошқарган жамоалардан рақибга майдоннинг ҳар бир қисмида босим ўтказиш, тўп учун курашиш ва ҳужумдан ҳимояга тез ўтиш талаб этилади.
Шу боис аргентиналик мутахассис учун футболчиларнинг жисмоний ҳолати шунчаки қўшимча кўрсаткич эмас, балки тактик тизимнинг асосий пойдеворидир.
Маълумотларга кўра, Почеттино «Манчестер Юнайтед»да жисмоний тайёргарлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратиши кутилмоқда. Унинг ўғли Себастьяно ҳам мутахассис сифатида мураббийлар штабида иштирок этиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган.
Почеттинонинг «Манчестер Юнайтед»даги иши қачон бошланади?
Эслатиб ўтамиз, «Манчестер Юнайтед» 13 ноябрь куни Маурисио Почеттино билан келишувга эришилганини расман эълон қилди. Клуб маълумотига кўра, аргентиналик мутахассис 18 ноябрдан бошлаб жамоа бошқарувига киришади.
У АҚШ миллий жамоаси билан боғлиқ мажбуриятларини якунлагандан кейин Манчестерга келади. Почеттинонинг биринчи муҳим синови эса 22 ноябрь куни «Ливерпуль»га қарши бўлиб ўтадиган учрашув бўлиши кутилмоқда.
Янги мураббийнинг дастлабки қадамлариданоқ жисмоний тайёргарликка урғу бериши бежиз эмас. Зеро, «Манчестер Юнайтед»нинг муаммоси фақат натижаларда эмас, балки майдондаги ҳаракат ва интенсивликда ҳам намоён бўлмоқда.
Энди асосий савол — Почеттино жамоани қисқа вақт ичида қанчалик ўзгартира олади? Агар у футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилаб, юқори суръатда ўйнайдиган жамоа шакллантира олса, «Олд Траффорд»да янги давр бошланиши мумкин. Бироқ бунинг учун фақат дам олиш тартибини ўзгартириш эмас, балки майдондаги натижалар билан ҳам ўзгаришларни исботлаш талаб этилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…