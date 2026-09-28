Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин
Samsung компаниясининг келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган Galaxy S27 Ultra флагман смартфони дизайни борасида дастлабки қизиқарли маълумотлар пайдо бўлди. Интернетда тарқалган махсус аксессуарлар ва ғилофлар тасвирлари келгусидаги қурилманинг орқа камера блоки тузилишига оид айрим сир-асрорларни очиб берди ва бу технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, тармоқда Samsung Galaxy S27 Ultra учун мўлжалланган бир нечта турли хил ғилофларнинг суратлари ошкор қилинди. Ушбу тафсилотлар аввалги КАД-рендерларга нисбатан қурилманинг орқа панелидаги оптик модуллар жойлашувини анча аниқроқ кўрсатиб беради ва конструкциядаги баъзи ўзгаришлардан дарак беради.
Камера блоки дизайнидаги ўзгаришларДастлабки сиздириб юборилган маълумотларда фақатгина камера модулининг умумий контурлари кўрсатилган бўлса, янги ғилофлар ҳар бир объектив учун алоҳида махсус тешикларга эга эканлиги билан ажралиб туради. Бу эса асосий линзалардан ўнг томонда жойлашган вертикал овал шаклдаги соҳада нима борлигини аниқроқ тушуниш имконини яратмоқда.
Олинган тасвирларга асосланиб айтиш мумкинки, овал шаклдаги блокнинг юқори қисмида учинчи камера жойлашган. Шунингдек, мазкур блокда илгари оддий КАД-моделларда аниқлаб бўлмайдиган кичик юмалоқ тешик ҳам мавжудлиги кўзга ташланади.
Техник тафсилотлар ва саволларМутахассисларнинг фикрича, мазкур кичик юмалоқ тешик автофокус учун мўлжалланган ласер ёрдамчиси бўлиши эҳтимоли юқори. Қизиғи шундаки, уни учинчи камерадан фلاش (чироқ) ажратиб турибди, бу эса муҳандислар ички қисмларни жойлаштиришда янги ечимларга қўл урганини билдиради.
Шунга қарамай, барча ғилоф намуналари ҳам бир хил маълумотни бермоқда деб бўлмайди. Баъзи вариантларда асосий блокдан ўнг томонда фақат иккита тешик мавжудлиги кўринган, ҳолбуки мантиқан олиб қараганда у ерда учта модул бўлиши керак эди.
Ҳозирча Samsung Galaxy S27 Ultra смартфонининг асосий камера блоки тузилиши бўйича ойдинлик киритилиши лозим бўлган саволлар талайгина. Шунга қарамасдан, мавжуд суратлардан келиб чиқиб, келгусидаги флагман қурилма умумий ҳисобда учта асосий камера модулига эга бўлишини ҳозироқ тахмин қилиш мумкин.
Изоҳлар 0
…