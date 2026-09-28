Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин

·1·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани учта камерага эга бўлиши мумкин

Samsung компаниясининг келгуси йилларда тақдим этилиши кутилаётган Galaxy S27 Ultra флагман смартфони дизайни борасида дастлабки қизиқарли маълумотлар пайдо бўлди. Интернетда тарқалган махсус аксессуарлар ва ғилофлар тасвирлари келгусидаги қурилманинг орқа камера блоки тузилишига оид айрим сир-асрорларни очиб берди ва бу технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, тармоқда Samsung Galaxy S27 Ultra учун мўлжалланган бир нечта турли хил ғилофларнинг суратлари ошкор қилинди. Ушбу тафсилотлар аввалги КАД-рендерларга нисбатан қурилманинг орқа панелидаги оптик модуллар жойлашувини анча аниқроқ кўрсатиб беради ва конструкциядаги баъзи ўзгаришлардан дарак беради.

Камера блоки дизайнидаги ўзгаришлар

Дастлабки сиздириб юборилган маълумотларда фақатгина камера модулининг умумий контурлари кўрсатилган бўлса, янги ғилофлар ҳар бир объектив учун алоҳида махсус тешикларга эга эканлиги билан ажралиб туради. Бу эса асосий линзалардан ўнг томонда жойлашган вертикал овал шаклдаги соҳада нима борлигини аниқроқ тушуниш имконини яратмоқда.

Олинган тасвирларга асосланиб айтиш мумкинки, овал шаклдаги блокнинг юқори қисмида учинчи камера жойлашган. Шунингдек, мазкур блокда илгари оддий КАД-моделларда аниқлаб бўлмайдиган кичик юмалоқ тешик ҳам мавжудлиги кўзга ташланади.

Техник тафсилотлар ва саволлар

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур кичик юмалоқ тешик автофокус учун мўлжалланган ласер ёрдамчиси бўлиши эҳтимоли юқори. Қизиғи шундаки, уни учинчи камерадан фلاش (чироқ) ажратиб турибди, бу эса муҳандислар ички қисмларни жойлаштиришда янги ечимларга қўл урганини билдиради.

Шунга қарамай, барча ғилоф намуналари ҳам бир хил маълумотни бермоқда деб бўлмайди. Баъзи вариантларда асосий блокдан ўнг томонда фақат иккита тешик мавжудлиги кўринган, ҳолбуки мантиқан олиб қараганда у ерда учта модул бўлиши керак эди.

Ҳозирча Samsung Galaxy S27 Ultra смартфонининг асосий камера блоки тузилиши бўйича ойдинлик киритилиши лозим бўлган саволлар талайгина. Шунга қарамасдан, мавжуд суратлардан келиб чиқиб, келгусидаги флагман қурилма умумий ҳисобда учта асосий камера модулига эга бўлишини ҳозироқ тахмин қилиш мумкин.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфонларТехнологияларГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиSamsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайди25 август 11:27Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида камера ўзгармаслиги маълум бўлди14 сентябр 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўладиSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани рекорд даражадаги аккумуляторга эга бўлади25 сентябр 14:29Samsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқдаSamsung Galaxy S27 Ultra флагманида 4 каррали зоом синовдан ўтказилмоқда1 сентябр 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкин31 август 20:54Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкин29 август 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди