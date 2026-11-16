«Реал» Трентни сотмоқчи эмас: Моуринью унга ишонмоқда, аммо асосий таркибда рақобат кучли
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Трент Александер-Арнолднинг «Реал»дан кетиши ва «Ливерпул»га қайтиши ҳақидаги хабарлар ўз тасдиғини топмади, чунки клублар ўртасида ҳеч қандай музокара олиб борилмаяпти.
- Футболчининг ўзи жамоада қолиб, асосий таркибдаги ўрни учун курашишни мақсад қилган.
- Бош мураббий Жозе Моуриню ҳимоячининг машғулотлардаги муносабатидан мамнун ва уни жамоанинг муҳим қисми деб ҳисоблайди.
Трент Александер-Арнольднинг «Реал»даги келажаги борасидаги саволларга аниқлик киритилди. Англиялик ҳимоячининг собиқ клуби «Ливерпуль»га қайтиши мумкинлиги ҳақидаги гап-сўзлар кучайган бир пайтда, Фабрицио Романо Мадриддаги вазият ҳақида муҳим маълумотларни ошкор қилди. Маълум бўлишича, футболчининг ўзи ҳам жамоани тарк этиш ниятида эмас, клуб ва бош мураббий Жозе Моуринью эса уни сақлаб қолиш тарафдори.
Фабрицио Романо «Ливерпуль» билан музокаралар ҳақида нима деди?
Таниқли инсайдер Фабрицио Романонинг таъкидлашича, Трент Александер-Арнольднинг январь ойида «Реал»дан кетиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар ҳозирча ҳақиқий трансфер жараёни билан боғлиқ эмас.
Журналистнинг маълумотига кўра, футболчи, «Реал» ва «Ливерпуль» ўртасида ҳеч қандай амалий музокара олиб борилмаяпти. Мадрид клуби ҳам Англия жамоаси билан расмий алоқага чиқмаган.
Романо Трентнинг «Ливерпуль»ни ҳурмат қилиши ва собиқ жамоасига нисбатан илиқ муносабатини сақлаб қолганини инкор этмайди. Бироқ ҳозир унинг бутун эътибори «Реал»га қаратилган. Демак, футболчининг Англияга қайтиши ҳақидаги гаплар ҳозирча тахминлардан нарига ўтмаган.
Нега Трент асосий таркибда кам ўйнаяпти?
Вазиятнинг энг қизиқ жиҳати шундаки, Трентнинг Мадриддаги келажаги борасидаги шубҳалар унинг футболчилик маҳоратидан эмас, балки жамоадаги кучли рақобатдан келиб чиқмоқда.
Сўнгги муҳим учрашувларда Жозе Моуринью ўнг қанот ҳимоясида Федерико Вальверде хизматидан кўпроқ фойдаланмоқда. Уругвайлик футболчи аслида марказий ярим ҳимоячи бўлса-да, бир нечта позицияда ўйнай олиши ва тактик мослашувчанлиги билан мураббий учун муҳим фигурага айланган.
Бу эса Трентнинг асосий таркибдаги имкониятларини чекламоқда. Англиялик футболчи ўз позициясида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун рақобатда ғолиб чиқиши керак.
Шу боис унинг келажаги ҳақидаги муҳокамаларда фақат трансфер эҳтимолига эмас, балки майдондаги ўрни ва мураббийнинг тактик қарорларига ҳам эътибор қаратиш лозим.
Моуринью Трентнинг ўйинидан мамнун
Асосий таркибдаги рақобат кучли бўлишига қарамай, Трентнинг «Реал»даги истиқболи йўққа чиққани йўқ. Фабрицио Романонинг маълум қилишича, Жозе Моуринью футболчининг машғулотлардаги муносабати ва майдонга тушганидаги ҳаракатларидан мамнун.
Инсайдернинг таъкидлашича, португалиялик мутахассис Трентнинг машғулотлардаги юқори савиясини қадрлайди. У футболчига мавсумнинг қолган қисмида ҳам имкониятлар берилишига ишонмоқда.
Моуринью учун Трентни жамоада сақлаб қолиш муҳим. Чунки мавсум давомида жароҳатлар, чарчоқ ва тақвимнинг зичлиги сабабли таркибни алмаштиришга тўғри келади. Бундай вазиятда техник имкониятлари ва узатмалари билан ажралиб турадиган ҳимоячининг хизматлари жуда асқотиши мумкин.
Трентнинг ўзи ҳам кетишни истамаётгани айтилмоқда
Романонинг хабарида футболчининг шахсий позициясига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Трент Александер-Арнольд «Реал»даги рақобатдан қочмоқчи эмас ва асосий таркибдан жой олиш учун курашишни режалаштирган.
Бу эса унинг Мадриддаги фаолиятини давом эттиришга жиддий ёндашаётганини кўрсатади. Футболчи ҳозирги қийинчиликларни вақтинчалик босқич сифатида қабул қилиб, мураббий ишончини қозонишга интилмоқда.
Романо келтирган маълумотга кўра, «Реал» ҳам январь ойида Трентни сотишни режалаштирмаяпти. Клуб уни мавсумнинг иккинчи қисмида ҳам муҳим футболчиларидан бири сифатида кўрмоқда.
«Ливерпуль» мухлислари ҳозирча шошилмаслиги керак
Трентнинг собиқ жамоасига қайтиши ҳақидаги хабарлар «Ливерпуль» мухлисларида қизиқиш уйғотиши табиий. У узоқ йиллар давомида мерсисайдликлар сафида тўп сурган, клубнинг муҳим ютуқларига ҳисса қўшган ва жамоа тарихида ўзига хос из қолдирган.
Бироқ ҳозирги вазиятда унинг «Энфилд»га қайтиши ҳақида аниқ гапиришга асос йўқ. На футболчининг ўзи бундай режани билдирган, на клублар ўртасида музокара бошланган.
Энг муҳими, Трент «Реал»да ўзини кўрсатиш имкониятини қўлдан бой бермоқчи эмас. Моуриньюнинг унга ишончи ҳам футболчи учун муҳим омил бўлиб турибди.
Демак, ҳозирги асосий савол Трентнинг қайси клубга ўтиши эмас, балки у «Реал»да қачон ва қандай қилиб асосий таркибдаги ўрнини қайта тиклаши ҳақидадир. Агар англиялик ҳимоячи ўз имкониятларидан унумли фойдаланса, Мадриддаги фаолиятини муваффақиятли давом эттириши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…