«Реал Мадрид» хоҳлаган юлдуз клубда қолади: «Манчестер Сити»дан кутилмаган қадам
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» клуби португалиялик ҳимоячи Матеуш Нунеш билан янги уч йиллик шартнома имзолашга яқин турибди.
- Келишувга кўра, футболчининг ҳафталик маоши 20 минг фунтга оширилиб, 150 минг фунт стерлингни ташкил этади.
- Мадриднинг «Реал» клуби қизиқишига қарамай, «Манчестер Сити» раҳбарияти ўз ўйинчисини жамоада сақлаб қолишни мақсад қилган.
Англиянинг амалдаги грандларидан бири «Манчестер Сити» ўз таркибидаги муҳим футболчилардан бирини сақлаб қолиш борасида ҳал қилувчи қадам ташламоқда. Нуфузли Manchester Evening News нашри тарқатган маълумотларга кўра, португалиялик ҳимоячи Матеуш Нуньеш клуб билан янги уч йиллик шартнома борасида келишувга жуда яқин турибди.
Маошнинг оширилиши ва янги шарт-шароитлар
Янги келишувга кўра, футболчининг молиявий шартлари сезиларли даражада яхшиланади. Жумладан, Матеуш Нуньешнинг ҳафталик маоши 20 минг фунт стерлингга оширилиб, ҳеч қандай бонусларсиз 150 минг фунтни ташкил этади. Эслатиб ўтамиз, унинг амалдаги шартномаси 2028 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган эди.
Матеуш Нуньеш 2023 йилнинг ёзида «Вулверхэмптон»дан «Манчестер Сити» сафига 62 миллион евро эвазига кўчиб ўтган эди. Дастлабки мавсумида у асосий таркибда унчалик кўп майдонга тушмаган бўлса-да, 2025 йилда Кайл Уокер жамоани тарк этгач, ўз позициясини ўзгартириб, ўнг қанот ҳимоясида ишончли ўйин кўрсата бошлади. Ўтган мавсумда у айнан шу вазифада мустаҳкам ўрин эгаллаб, 32 бор майдонга асосий таркибда тушди.
Шартнома ва футболчи кўрсаткичлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Янги шартнома муддати
Янги уч йиллик битим
Ҳафталик маош
Бонусларсиз 150 минг фунт (20 минг фунтга оширилди)
Дастлабки трансфер қиймати
62 миллион евро (2023 йил, «Вулверхэмптон»дан)
Жорий ҳолати
Жароҳатдан кейин тикланиш жараёнини ўтказмоқда
«Реал Мадрид» қизиқиши ва молиявий текширувлар
Мадриднинг «Реал» клуби томонидан жиддий қизиқиш билдирилганига қарамай, «Манчестер Сити» раҳбарияти португалиялик футболчини жамоада олиб қолишни ўз олдига асосий вазифа қилиб қўйган. Ҳозирда Нуньеш жароҳатдан сўнг тикланиш жараёнини ўтказмоқда.
Қайд этиш жоизки, мазкур шартноманинг узайтирилиши клубга нисбатан молиявий қоидаларни бузиш иши бўйича олиб борилаётган текширувлар фонида содир бўлмоқда. Ушбу текширувлар доирасида «Манчестер Сити»га жиддий жазолар, жумладан очколарни камайтириш каби санкциялар қўлланилиши мумкинлиги ҳақида ҳам хабарлар берилган эди.
Сизнингча, «Манчестер Сити»нинг бундай қадамлари жамоанинг келажакдаги барқарорлигини таъминлашда қанчалик муҳим ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…