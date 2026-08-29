Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкин
Samsung компанияси келажакдаги флагман смартфонларини ишлаб чиқариш стратегиясида жиддий ўзгаришларни кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, технология гиганти Galaxy S27 Ultra моделида ўзининг махсус Exynos 2700 процессоридан фойдаланиш имкониятини ўрганмоқда. Агар ушбу режалар амалга ошса, бу сўнгги йиллардаги Ultra туркумидаги энг туб бурилишлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаш кўрсаткичлари ва иқтисодий омилларАввалги йилларда Samsung ўзининг Exynos чипларини фақат базавий Galaxy С ва Galaxy С Plus моделларида қўллаб, Ultra версияларини доимий равишда Qualcomm процессорлари билан таъминлаб келган эди. Бироқ, таниқли инсайдер Счродингер тарқатган маълумотларга кўра, компания Exynos 2700 ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб, уни энг илғор Ultra версиясига ҳам ўрнатишни режалаштирмоқда.
Бундай қарорга келинишининг асосий сабабларидан бири сифатида янги процессорнинг дастлабки ишлаш кўрсаткичлари кўрсатилмоқда. Дастлабки синов натижалари Exynos 2700 бозордаги етакчи Qualcomm чиплари билан рақобатота қила олишини кўрсатмоқда. Шунингдек, молиявий омил ҳам муҳим рол ўйнайди: ўз платформасини кенг миқёсда ишлаб чиқариш компанияга ташқи етказиб берувчилардан қиммат бутловчи қисмларни сотиб олишдан кўра тешироқ тушиши мумкин.
Кутилаётган дизайн ва имкониятларШуни таъкидлаш керакки, ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган ва жараён ўзгариши мумкин. Бироқ, келгуси авлод Ultra смартфони фақатгина процессор борасида эмас, балки бошқа жиҳатлари билан ҳам эътиборни тортмоқда. Тармоқда тарқалган дастлабки маълумотларга кўра, Galaxy S27 Ultra қурилмаси бутунлай янги дизайнга эга бўлиши кутилмоқда.
Бундан ташқари, инсайдерларнинг хабар беришича, янги авлод флагманида анъанавий 3 каррали оптик зум модули бўлмаслиги мумкин. Яна бир таниқли инсайдер Ice Universe ҳам Galaxy S27 Ultra модели аввалги Galaxy S26 Ultra версиясидан айрим унчалик катта бўлмаган, бироқ фойдаланувчилар учун муҳим бўлган ўзгаришлар билан фарқ қилишини таъкидлаб ўтган.
Маълумот учун, ушбу хабарни тарқатган Счродингер (Пҳоне Футурист) аввалроқ Samsung Galaxy S26 Plus смартфонининг хусусиятларини аниқ фош этган эди. Шунингдек, у тўрт тарафи эгилган экранли юбилей iPhone концепцияси ҳақида илк бор хабар бериб, кейинчалик бу маълумот бошқа манбалар томонидан ҳам тасдиқланган эди. Ҳозирча Samsung келгуси флагманлар туркуми устидаги ишларини давом эттирмоқда ва технология олами мутахассислари компаниянинг якуний қарорини диққат билан кузатиб бормоқда.
…