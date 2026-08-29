Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкин

·2·Техно
Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкин

Samsung компанияси келажакдаги флагман смартфонларини ишлаб чиқариш стратегиясида жиддий ўзгаришларни кўриб чиқмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, технология гиганти Galaxy S27 Ultra моделида ўзининг махсус Exynos 2700 процессоридан фойдаланиш имкониятини ўрганмоқда. Агар ушбу режалар амалга ошса, бу сўнгги йиллардаги Ultra туркумидаги энг туб бурилишлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаш кўрсаткичлари ва иқтисодий омиллар

Аввалги йилларда Samsung ўзининг Exynos чипларини фақат базавий Galaxy С ва Galaxy С Plus моделларида қўллаб, Ultra версияларини доимий равишда Qualcomm процессорлари билан таъминлаб келган эди. Бироқ, таниқли инсайдер Счродингер тарқатган маълумотларга кўра, компания Exynos 2700 ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириб, уни энг илғор Ultra версиясига ҳам ўрнатишни режалаштирмоқда.

Бундай қарорга келинишининг асосий сабабларидан бири сифатида янги процессорнинг дастлабки ишлаш кўрсаткичлари кўрсатилмоқда. Дастлабки синов натижалари Exynos 2700 бозордаги етакчи Qualcomm чиплари билан рақобатота қила олишини кўрсатмоқда. Шунингдек, молиявий омил ҳам муҳим рол ўйнайди: ўз платформасини кенг миқёсда ишлаб чиқариш компанияга ташқи етказиб берувчилардан қиммат бутловчи қисмларни сотиб олишдан кўра тешироқ тушиши мумкин.

Кутилаётган дизайн ва имкониятлар

Шуни таъкидлаш керакки, ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган ва жараён ўзгариши мумкин. Бироқ, келгуси авлод Ultra смартфони фақатгина процессор борасида эмас, балки бошқа жиҳатлари билан ҳам эътиборни тортмоқда. Тармоқда тарқалган дастлабки маълумотларга кўра, Galaxy S27 Ultra қурилмаси бутунлай янги дизайнга эга бўлиши кутилмоқда.

Бундан ташқари, инсайдерларнинг хабар беришича, янги авлод флагманида анъанавий 3 каррали оптик зум модули бўлмаслиги мумкин. Яна бир таниқли инсайдер Ice Universe ҳам Galaxy S27 Ultra модели аввалги Galaxy S26 Ultra версиясидан айрим унчалик катта бўлмаган, бироқ фойдаланувчилар учун муҳим бўлган ўзгаришлар билан фарқ қилишини таъкидлаб ўтган.

Маълумот учун, ушбу хабарни тарқатган Счродингер (Пҳоне Футурист) аввалроқ Samsung Galaxy S26 Plus смартфонининг хусусиятларини аниқ фош этган эди. Шунингдек, у тўрт тарафи эгилган экранли юбилей iPhone концепцияси ҳақида илк бор хабар бериб, кейинчалик бу маълумот бошқа манбалар томонидан ҳам тасдиқланган эди. Ҳозирча Samsung келгуси флагманлар туркуми устидаги ишларини давом эттирмоқда ва технология олами мутахассислари компаниянинг якуний қарорини диққат билан кузатиб бормоқда.

SamsungExynos 2700Galaxy S27 UltraСмартфонларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиAsus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиБугун, 14:53Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)Бугун, 14:34Apple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси илк букланадиган iPhone тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 14:04Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинApple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинБугун, 13:56Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиМарс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиБугун, 12:27АҚШда янги космик академия ташкил этиладиАҚШда янги космик академия ташкил этиладиБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди