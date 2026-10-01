Falcon 9 космик кемаси Крев-13 миссияси билан ХКСга йўл олди

·4·Техно
Falcon 9 космик кемаси Крев-13 миссияси билан ХКСга йўл олди

АҚШнинг Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган космодромдан 2026-йил 1-октабр куни Тошкент вақти билан кечки пайт навбатдаги муҳим космик парвоз амалга оширилди. Режага мувофиқ, Falcon 9 ракета-ташувчиси ўз ичига Crew Dragon бошқарилувчи кема олган ҳолда фазога кўтарилди. Мазкур миссия халқаро космик ҳамкорлик доирасида муҳим босқичлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, Крев-13 экипажи таркибидан тўрт нафар тажрибали мутахассис жой олган. Хусусан, ўзаро тўғридан-тўғри парвозлар бўйича эришилган келишувга мувофиқ, экипаж сафида Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников ҳам бор. Шунингдек, космик кема божига NASA астронавтлари Жессика Уоткинс ва Люк Дилейни ҳамда Канада космос агентлиги вакили Жошуа Кутрик чиқишди.

Орбитал парвоз ва тезлик рекорди

Ҳозирги вақтда Crew Dragon космик кемаси белгиланган орбитага муваффақиятли чиққан ва Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичидан тўлиқ ажралган. Мутахассисларнинг хабар беришича, кема бурун обтекатели (объектив қопқоғи) ҳам режадагидек муваффақиятли очилган. Техник жараёнлар барчаси штат режимида ишламоқда.

Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу парвоз Америка космонавтикаси тарихидаги энг тезкор етиб боришлардан бири бўлиши кутилмоқда. Экипаж орбитал фазода атиги саккиз соатдан бироз камроқ вақтни ўтказади. Кеманинг Халқаро космик станция билан туташуви АҚШ Шарқий соҳил вақти билан кечқурун амалга оширилиши белгиланган.

Келгуси вазифалар ва аҳамияти

Ер сиртидан ХКСгача бўлган масофани босиб ўтиш вақти тарихда энг қисқа муддатлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу эса замонавий технологиялар ва ракетасозлик соҳасида эришилаётган навбатдаги муваффақиятли натижа ҳисобланади.

Станцияга етиб борганидан сўнг, халқаро экипаж бир қатор илмий тажрибалар ва техник вазифаларни бажаришга киришади. Бундай қўшма миссиялар инсониятнинг космосни ўрганиш борасидаги имкониятларини янада кенгайтириб, келгусидаги узоқ муддатли экспедициялар учун пойдевор вазифасини бажаради.

Крев-13Falcon 9ХКССергей ТетерятниковКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқладиNASA Крев-13 миссияси вақтида учишини ва муаммолар йўқлигини тасдиқлади4 август 16:21NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди19 сентябр 14:53SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди22 сентябр 00:51Аёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишладиАёл астронавтлар очиқ космосда қарийб етти соат ишлади2 сентябр 11:23SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди7 сентябр 15:56Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиХалқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилди19 август 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди