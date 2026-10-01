Falcon 9 космик кемаси Крев-13 миссияси билан ХКСга йўл олди
АҚШнинг Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган космодромдан 2026-йил 1-октабр куни Тошкент вақти билан кечки пайт навбатдаги муҳим космик парвоз амалга оширилди. Режага мувофиқ, Falcon 9 ракета-ташувчиси ўз ичига Crew Dragon бошқарилувчи кема олган ҳолда фазога кўтарилди. Мазкур миссия халқаро космик ҳамкорлик доирасида муҳим босқичлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, Крев-13 экипажи таркибидан тўрт нафар тажрибали мутахассис жой олган. Хусусан, ўзаро тўғридан-тўғри парвозлар бўйича эришилган келишувга мувофиқ, экипаж сафида Роскосмос космонавти Сергей Тетерятников ҳам бор. Шунингдек, космик кема божига NASA астронавтлари Жессика Уоткинс ва Люк Дилейни ҳамда Канада космос агентлиги вакили Жошуа Кутрик чиқишди.
Орбитал парвоз ва тезлик рекордиҲозирги вақтда Crew Dragon космик кемаси белгиланган орбитага муваффақиятли чиққан ва Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичидан тўлиқ ажралган. Мутахассисларнинг хабар беришича, кема бурун обтекатели (объектив қопқоғи) ҳам режадагидек муваффақиятли очилган. Техник жараёнлар барчаси штат режимида ишламоқда.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу парвоз Америка космонавтикаси тарихидаги энг тезкор етиб боришлардан бири бўлиши кутилмоқда. Экипаж орбитал фазода атиги саккиз соатдан бироз камроқ вақтни ўтказади. Кеманинг Халқаро космик станция билан туташуви АҚШ Шарқий соҳил вақти билан кечқурун амалга оширилиши белгиланган.
Келгуси вазифалар ва аҳамиятиЕр сиртидан ХКСгача бўлган масофани босиб ўтиш вақти тарихда энг қисқа муддатлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу эса замонавий технологиялар ва ракетасозлик соҳасида эришилаётган навбатдаги муваффақиятли натижа ҳисобланади.
Станцияга етиб борганидан сўнг, халқаро экипаж бир қатор илмий тажрибалар ва техник вазифаларни бажаришга киришади. Бундай қўшма миссиялар инсониятнинг космосни ўрганиш борасидаги имкониятларини янада кенгайтириб, келгусидаги узоқ муддатли экспедициялар учун пойдевор вазифасини бажаради.
Изоҳлар 0
…