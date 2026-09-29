Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади

·20·Техно
Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei Мате 90 смартфонлари Руийинг Z10 номли ўзига хос, 1 дюймли CMOС-сенсорли мустақил фотомодул билан тақдим этилади.
  • Ушбу модул 9,1–91 мм физик фокал узунликка эга бўлиб, 1 баробардан 10 баробаргача узлуксиз оптик зумни тақдим этади ва диафрагма қиймати ф/2.0 дан ф/4.5 гача ўзгаради.

Huawei компанияси бўлажак Мате 90 туркумига бағишланган расмий тизерини эълон қилди ва унда смартфон имкониятларини тубдан ўзгартирувчи янги аксессуар намойиш этилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма мобил фотография соҳасида муҳим қадам бўлиб, мобил қурилмани профессионал даражадаги камера билан таққослаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизер роликида асосий эътибор Руийинг Z10 деб номланган масштабли телеобъективга қаратилган бўлиб, у бевосита смартфоннинг камера блокига ўрнатилади. Мазкур қурилма оддий катталаштирувчи линза эмас, балки ўзининг 1 дюймли CMOС-сенсорига эга мустақил фотомодул сифатида ишлайди.

Профессионал имкониятлар ва техник хусусиятлар

Янги аксессуар алоҳида сотиладиган махсус фототўплам таркибига киради ва катта масофалардан суратга олишда масштаблаш имкониятидан фойдаланади. Модул 9,1–91 мм физик фокал узунликка эга бўлиб, бу тўлиқ кадрли камера учун 24–240 мм эквивалентни ташкил этади.

Бундай кўрсаткичлар фойдаланувчиларга 1 баробардан 10 баробаргача бўлган узлуксиз оптик зумни тақдим этади. Ўз навбатида, диафрагма қиймати ф/2.0 дан ф/4.5 гача ўзгариб туради, бу эса Мате 90 ёрдамида ўрта ва узоқ масофаларда юқори сифатли суратлар олиш кўламини кенгайтиради.

Сотувга чиқиш санаси

Эълон қилинган маълумотларга кўра, Руийинг Z10 модули биринчи навбатда Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ҳамда Мате 90 RS Ултимате Десигн версиялари учун мўлжалланган. Бироқ туркумнинг бошқа моделлари билан мос келиши ҳозирча расман тасдиқлангани йўқ.

Huawei компанияси Мате 90 туркумининг расмий тақдимоти 1 октябрь кунига белгиланганини маълум қилди. Янги флагман смартфонлар ва улар учун мўлжалланган инновацион аксессуарларнинг савдоси тақдимотдан сўноқ дарҳол бошланиши кутилмоқда.

HuaweiМате 90Руийинг Z10СмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилдиHuawei Nova 16s смартфонларига Яндекс рақам аниқловчиси ўрнатилди24 сентябр 13:22Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўлади10 июн 13:23Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгиб ўтувчи илк смартфонHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгиб ўтувчи илк смартфон8 июн 13:21Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгиб ўтувчи илк смартфонHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгиб ўтувчи илк смартфон2 июн 20:59Huawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқдаHuawei Пура Х Виев смартфони Хитой бозорида рекорд даражада сотилмоқда14 сентябр 14:24Фото ва видео сифати ошади: Huawei Мате 90 ташқи телеконвертерларга эга бўладиФото ва видео сифати ошади: Huawei Мате 90 ташқи телеконвертерларга эга бўлади31 май 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди