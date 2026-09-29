Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei Мате 90 смартфонлари Руийинг Z10 номли ўзига хос, 1 дюймли CMOС-сенсорли мустақил фотомодул билан тақдим этилади.
- Ушбу модул 9,1–91 мм физик фокал узунликка эга бўлиб, 1 баробардан 10 баробаргача узлуксиз оптик зумни тақдим этади ва диафрагма қиймати ф/2.0 дан ф/4.5 гача ўзгаради.
Huawei компанияси бўлажак Мате 90 туркумига бағишланган расмий тизерини эълон қилди ва унда смартфон имкониятларини тубдан ўзгартирувчи янги аксессуар намойиш этилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма мобил фотография соҳасида муҳим қадам бўлиб, мобил қурилмани профессионал даражадаги камера билан таққослаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизер роликида асосий эътибор Руийинг Z10 деб номланган масштабли телеобъективга қаратилган бўлиб, у бевосита смартфоннинг камера блокига ўрнатилади. Мазкур қурилма оддий катталаштирувчи линза эмас, балки ўзининг 1 дюймли CMOС-сенсорига эга мустақил фотомодул сифатида ишлайди.
Профессионал имкониятлар ва техник хусусиятларЯнги аксессуар алоҳида сотиладиган махсус фототўплам таркибига киради ва катта масофалардан суратга олишда масштаблаш имкониятидан фойдаланади. Модул 9,1–91 мм физик фокал узунликка эга бўлиб, бу тўлиқ кадрли камера учун 24–240 мм эквивалентни ташкил этади.
Бундай кўрсаткичлар фойдаланувчиларга 1 баробардан 10 баробаргача бўлган узлуксиз оптик зумни тақдим этади. Ўз навбатида, диафрагма қиймати ф/2.0 дан ф/4.5 гача ўзгариб туради, бу эса Мате 90 ёрдамида ўрта ва узоқ масофаларда юқори сифатли суратлар олиш кўламини кенгайтиради.
Сотувга чиқиш санасиЭълон қилинган маълумотларга кўра, Руийинг Z10 модули биринчи навбатда Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ҳамда Мате 90 RS Ултимате Десигн версиялари учун мўлжалланган. Бироқ туркумнинг бошқа моделлари билан мос келиши ҳозирча расман тасдиқлангани йўқ.
Huawei компанияси Мате 90 туркумининг расмий тақдимоти 1 октябрь кунига белгиланганини маълум қилди. Янги флагман смартфонлар ва улар учун мўлжалланган инновацион аксессуарларнинг савдоси тақдимотдан сўноқ дарҳол бошланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…