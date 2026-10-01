Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди, унинг асосий ўзига хослиги Руийинг Z10 номли модулли ташқи камераси ҳисобланади.
- Коллекторъс Эдитион версияси учун мўлжалланган ушбу камера 1 дюймли РЙЙБ-сенсор, узлуксиз 10 каррали оптик зоом ва 24–240 мм фокус масофасига эга.
- Қурилма 6,9 дюймли OLED-экран, 6800 мА·соат сиғимли аккумулятор, 100 В симли ва 50 В симсиз тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди.
Zamin.uz ахборот сайтининг ixbt.com манбасига таяниб хабар қилишича, Хитойда Huawei компаниясининг навбатдаги флагман смартфонлари серияси, жумладан, илғор имкониятларга эга Huawei Мате 90 Pro Max расман тақдим этилди. Мазкур қурилма мобил суратга олиш технологияларида муҳим қадам бўлиб, ўзига хос модулли ташқи камераси билан эътиборни тортмоқда ва мобил фототехника ихлосмандлари учун катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Модулли ташқи камера имкониятлариixbt.com маълумотига кўра, янги Huawei Мате 90 Pro Max моделининг асосий ўзига хослиги Руийинг Z10 номли ғайриоддий модулли ташқи камераси ҳисобланади. Коллекторъс Эдитион махсус версияси учун мўлжалланган ушбу аксессуар 1 дюймли РЙЙБ-сенсор, узлуксиз 10 каррали оптик зоом ҳамда 24–240 мм фокус масофасига эга объектив билан жиҳозланган. Шунингдек, унинг диафрагма қиймати ф/2.0 дан ф/4.5 гача ўзгариб, узоқдаги объектларни суратга олишда смартфонда мисли кўрилмаган қулайликларни тақдим этади.
Смартофоннинг ўзига ўрнатилган асосий камераси ҳам юқори технологик кўрсаткичларга эга. Унда оптик стабилизация ва ф/1.4–ф/4.0 ўзгарувчан диафрагмали 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли РЙЙБ-сенсор қўлланилган. Буларга қўшимча равишда 40 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ҳамда оптик стабилизацияга эга 200 мегапикселли перископ телемодул ўрнатилган бўлиб, улар 4 каррали оптик, 8 каррали оптик сифатдаги ва 100 каррали рақамли зоом имкониятини беради. Ранглар узатилишига эса учинчи авлод Ред Maple камераси масъулдир.
Дисплей, қувват ва техник тавсифларҚурилма 2848×1320 пикселлар аниқлигига эга 6,9 дюймли икки қатламли OLED-экран билан жиҳозланган. Ушбу экран ЛТПО технологияси ёрдамида 1 дан 120 Hz гача янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва локал чўққи ёрқинлиги 12 000 нитгача етади. Бу қуёш нури остида ҳам тасвирларнинг ўта аниқ ва ёрқин кўринишини таъминлайди.
Смартфон ичига 6800 мА·соат сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 100 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Оператив хотираси 16 GB бўлган версиялар кучли Кирин 9050 Pro процессори билан таъминланган ва қурилма HarmonyOS 7 операцион тизимида ишлайди.
Корпус IP68 ва IP69 стандартлари бўйича намлик ҳамда чангдан тўлиқ ҳимояланган. Манба маълумотларига кўра, Huawei Мате 90 сериясидаги барча қурилмаларнинг савдоси тақдимотдан сўнг дарҳол Хитой бозорида бошлаб юборилган.
Изоҳлар 0
…