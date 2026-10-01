Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олди

·18·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди, унинг асосий ўзига хослиги Руийинг Z10 номли модулли ташқи камераси ҳисобланади.
  • Коллекторъс Эдитион версияси учун мўлжалланган ушбу камера 1 дюймли РЙЙБ-сенсор, узлуксиз 10 каррали оптик зоом ва 24–240 мм фокус масофасига эга.
  • Қурилма 6,9 дюймли OLED-экран, 6800 мА·соат сиғимли аккумулятор, 100 В симли ва 50 В симсиз тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди.

Zamin.uz ахборот сайтининг ixbt.com манбасига таяниб хабар қилишича, Хитойда Huawei компаниясининг навбатдаги флагман смартфонлари серияси, жумладан, илғор имкониятларга эга Huawei Мате 90 Pro Max расман тақдим этилди. Мазкур қурилма мобил суратга олиш технологияларида муҳим қадам бўлиб, ўзига хос модулли ташқи камераси билан эътиборни тортмоқда ва мобил фототехника ихлосмандлари учун катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Модулли ташқи камера имкониятлари

ixbt.com маълумотига кўра, янги Huawei Мате 90 Pro Max моделининг асосий ўзига хослиги Руийинг Z10 номли ғайриоддий модулли ташқи камераси ҳисобланади. Коллекторъс Эдитион махсус версияси учун мўлжалланган ушбу аксессуар 1 дюймли РЙЙБ-сенсор, узлуксиз 10 каррали оптик зоом ҳамда 24–240 мм фокус масофасига эга объектив билан жиҳозланган. Шунингдек, унинг диафрагма қиймати ф/2.0 дан ф/4.5 гача ўзгариб, узоқдаги объектларни суратга олишда смартфонда мисли кўрилмаган қулайликларни тақдим этади.

Смартофоннинг ўзига ўрнатилган асосий камераси ҳам юқори технологик кўрсаткичларга эга. Унда оптик стабилизация ва ф/1.4–ф/4.0 ўзгарувчан диафрагмали 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли РЙЙБ-сенсор қўлланилган. Буларга қўшимча равишда 40 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ҳамда оптик стабилизацияга эга 200 мегапикселли перископ телемодул ўрнатилган бўлиб, улар 4 каррали оптик, 8 каррали оптик сифатдаги ва 100 каррали рақамли зоом имкониятини беради. Ранглар узатилишига эса учинчи авлод Ред Maple камераси масъулдир.

Дисплей, қувват ва техник тавсифлар

Қурилма 2848×1320 пикселлар аниқлигига эга 6,9 дюймли икки қатламли OLED-экран билан жиҳозланган. Ушбу экран ЛТПО технологияси ёрдамида 1 дан 120 Hz гача янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва локал чўққи ёрқинлиги 12 000 нитгача етади. Бу қуёш нури остида ҳам тасвирларнинг ўта аниқ ва ёрқин кўринишини таъминлайди.

Смартфон ичига 6800 мА·соат сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 100 В қувватга эга симли ҳамда 50 В қувватли симсиз тезкор қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Оператив хотираси 16 GB бўлган версиялар кучли Кирин 9050 Pro процессори билан таъминланган ва қурилма HarmonyOS 7 операцион тизимида ишлайди.

Корпус IP68 ва IP69 стандартлари бўйича намлик ҳамда чангдан тўлиқ ҳимояланган. Манба маълумотларига кўра, Huawei Мате 90 сериясидаги барча қурилмаларнинг савдоси тақдимотдан сўнг дарҳол Хитой бозорида бошлаб юборилган.

HuaweiМате 90 Pro MaxСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиКеча 18:28Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўлади17 сентябр 20:57Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилдиHuawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилди29 сентябр 15:54Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли буклама7 сентябр 16:54Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилиндиHuawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди27 сентябр 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди