Huawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлди
Huawei компанияси мобил технологиялар бозорида муҳим қадам ташлаб, ўзининг янги флагмани — Huawei Мате 90 Pro Max моделини тақдим этди. Ушбу қурилма дунёда илк бор тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлаши билан бир қаторда, бир вақтнинг ўзида учта рақамни фаол кутиш режимида ушлаб туриш имкониятини тақдим этиши билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион ечим фойдаланувчиларга иш, шахсий алоқа ҳамда мобил интернет учун рақамларни қулай бошқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг асосий техник хусусиятларидан бири унинг ноёб карта конфигурациясидир. Қурилма иккита жисмоний СИМ-карта ва иккита эСИМ технологиясини ўз ичига олади. Бу эса фойдаланувчиларга доимий равишда профил ва карталарни ўзгартириб ўтириш заруриятини йўққа чиқаради, бу эса айниқса бир нечта алоқа рақамидан фаол фойдаланадиган замонавий ишбилармонлар учун муҳим аҳамият касб этади.
Алоқа сифати ва янги антеннанинг имкониятлариАлоқа барқарорлигини таъминлаш мақсадида Huawei муҳандислари қурилмадаги технологик ёндашувни тубдан янгиладилар. Смартфон Wi-Fi ва уяли алоқа модулларини ўз ичига олган махсус комбинировка қилинган антенна тизими билан жиҳозланди. Ушбу тизим мобил ва симсиз тармоқлар қамровини яхшилашга мўлжалланган бўлиб, алоқа барқарорлигини оширишда муҳим рол ўйнайди.
Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, янги антенналар ҳар икки алоқа тури бўйича сигнал қувватини 2 дБ га оширишга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич мураккаб радиомуҳит шароитида ҳамда тармоққа юклама юқори бўлган жойларда смартфоннинг узлуксиз ишлашини таъминлайди. Натижада фойдаланувчилар қийин ҳудудларда ҳам барқарор алоқадан фойдалана оладилар.
Оғир шароитларда юқори тезликHuawei компаниясининг билдиришича, сигнал қувватининг ошиши ва илғор технологиялар тармоқ трафиги юқори бўлган гавжум жойларда яққол сезилади. Жумладан, юқори тезликдаги поэзд станциялари каби одам гавжум ҳудудларда файлларни юклаб олиш тезлиги 40 фоизгача ошиши мумкин. Бу кундалик фойдаланишда сезиларли қулайлик яратади.
Шунингдек, оммавий тадбирлар ва концертлар вақтида ҳам тармоқ имкониятлари яхшиланди. Маълумотларга кўра, бундай жойларда видео узатиш тезлиги 30 фоизгача тезлашади. Бу эса фойдаланувчиларга интернет трафиги юқори юкланган пайтларда ҳам ўз контентларини муаммосиз улашиш имконини беради.
Изоҳлар 0
…