Huawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлди

·0·Техно
Huawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлди

Huawei компанияси мобил технологиялар бозорида муҳим қадам ташлаб, ўзининг янги флагмани — Huawei Мате 90 Pro Max моделини тақдим этди. Ушбу қурилма дунёда илк бор тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлаши билан бир қаторда, бир вақтнинг ўзида учта рақамни фаол кутиш режимида ушлаб туриш имкониятини тақдим этиши билан ажралиб туради. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион ечим фойдаланувчиларга иш, шахсий алоқа ҳамда мобил интернет учун рақамларни қулай бошқариш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг асосий техник хусусиятларидан бири унинг ноёб карта конфигурациясидир. Қурилма иккита жисмоний СИМ-карта ва иккита эСИМ технологиясини ўз ичига олади. Бу эса фойдаланувчиларга доимий равишда профил ва карталарни ўзгартириб ўтириш заруриятини йўққа чиқаради, бу эса айниқса бир нечта алоқа рақамидан фаол фойдаланадиган замонавий ишбилармонлар учун муҳим аҳамият касб этади.

Алоқа сифати ва янги антеннанинг имкониятлари

Алоқа барқарорлигини таъминлаш мақсадида Huawei муҳандислари қурилмадаги технологик ёндашувни тубдан янгиладилар. Смартфон Wi-Fi ва уяли алоқа модулларини ўз ичига олган махсус комбинировка қилинган антенна тизими билан жиҳозланди. Ушбу тизим мобил ва симсиз тармоқлар қамровини яхшилашга мўлжалланган бўлиб, алоқа барқарорлигини оширишда муҳим рол ўйнайди.

Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, янги антенналар ҳар икки алоқа тури бўйича сигнал қувватини 2 дБ га оширишга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич мураккаб радиомуҳит шароитида ҳамда тармоққа юклама юқори бўлган жойларда смартфоннинг узлуксиз ишлашини таъминлайди. Натижада фойдаланувчилар қийин ҳудудларда ҳам барқарор алоқадан фойдалана оладилар.

Оғир шароитларда юқори тезлик

Huawei компаниясининг билдиришича, сигнал қувватининг ошиши ва илғор технологиялар тармоқ трафиги юқори бўлган гавжум жойларда яққол сезилади. Жумладан, юқори тезликдаги поэзд станциялари каби одам гавжум ҳудудларда файлларни юклаб олиш тезлиги 40 фоизгача ошиши мумкин. Бу кундалик фойдаланишда сезиларли қулайлик яратади.

Шунингдек, оммавий тадбирлар ва концертлар вақтида ҳам тармоқ имкониятлари яхшиланди. Маълумотларга кўра, бундай жойларда видео узатиш тезлиги 30 фоизгача тезлашади. Бу эса фойдаланувчиларга интернет трафиги юқори юкланган пайтларда ҳам ўз контентларини муаммосиз улашиш имконини беради.

HuaweiСмартфонэСИМТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияHuawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономия8 сентябр 22:29Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олдиКеча 14:20Опера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этдиОпера браузери Android учун бепул эСИМ функциясини тақдим этди29 сентябр 17:25Huawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли букламаHuawei Мате ХТ 2 тақдим этилди: 3,5 мм қалинликдаги уч қисмли буклама7 сентябр 16:54Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилиндиHuawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди27 сентябр 00:23Huawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этдиHuawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этдиКеча 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди