Сурхондарёда 277 та сохта “права” фош этилди: 11 нафар шахс қонун олдида жавоб бермоқда

·41·Ўзбекистон
Сурхондарёда 277 та сохта “права” фош этилди: 11 нафар шахс қонун олдида жавоб бермоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сурхондарё вилоятида ноқонуний йўл билан тайёрланган 277 та ҳайдовчилик гувоҳномаси фош этилиб, улар муомаладан чиқарилди ва йўқ қилинди.
  • Ушбу қалбаки ҳужжатларни тайёрлаш, тарқатиш ва улардан фойдаланишда гумонланган 11 нафар шахсга нисбатан қонуний чоралар кўрилмоқда.
  • Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фуқароларни имтиҳонсиз ҳужжат олишни ваъда қилувчи фирибгарларга ишонмасликка ҳамда ҳайдовчилик гувоҳномасини фақат расмий тартибда олишга чақирмоқда.

Сурхондарё вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбирлар давомида ноқонуний йўл билан тайёрланган ҳайдовчилик гувоҳномаларини муомалага киритиш билан боғлиқ йирик жиноий тармоқ фош этилди.

Аниқланган маълумотларга кўра, жами 277 та қалбаки ҳайдовчилик гувоҳномаси аниқланиб, тўлиқ бекор қилинди ва муомаладан чиқарилиб, йўқ қилинди. Ушбу ноқонуний схемани ташкил этиш, сохта ҳужжатларни тарқатиш ва улардан фойдаланишда гумонланган 11 нафар фуқарога нисбатан тегишли жавобгарлик чоралари кўрилди.

Тезкор рейд тафсилотлари ва жиноят кўлами

Ҳудудда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиш мақсадида олиб борилган текширувлар қуйидаги натижаларни кўрсатди:

  • Қалбаки ҳужжатлар бекор қилинди: Аниқланган 277 та сохта гувоҳноманинг барчаси маълумотлар базаларидан чиқарилиб, амалдаги тартибга мувофиқ йўқ қилинди;

  • Гуруҳ фош этилди: Сохта ҳужжат тайёрлаган, уни фуқароларга пуллаш билан шуғулланган ва ноқонуний гувоҳномалардан фойдаланган 11 нафар шахс қўлга олиниб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда;

  • Рақамлаштириш ва назорат: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг ягона интеграциялашган базалари сохта ва қалбаки гувоҳномаларни қисқа фурсатда аниқлаш имконини бермоқда.

Сурхондарёдаги ҳолат бўйича асосий кўрсаткичлар

Кўрсаткич / Мезон

Ҳолат ва тафсилотлар

Аҳамияти ва чоралар

Ҳодиса ҳудуди

Сурхондарё вилояти

Махсус рейд тадбирлари доирасида

Аниқланган сохта «права»лар сони

277 та

Барчаси бекор қилинган ва йўқ қилинди

Жавобгарликка тортилганлар

11 нафар шахс

Ҳужжат тайёрловчи, тарқатувчи ва фойдаланувчилар

Қонуний оқибат

Жиноий ва маъмурий жавобгарлик

Сохта гувоҳнома эгалари транспорт бошқариш ҳуқуқидан маҳрум

Огоҳлик: Ҳайдовчилик гувоҳномасини қонуний олишнинг ягона йўли

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар фуқароларни турли ижтимоий тармоқлар ва Telegram гуруҳларида учрайдиган «имтиҳонсиз ва тез муддатда права олиб бериш» ҳақидаги сохта эълонларга ишонмасликка чақиради.

Фирибгарларнинг тузоғига тушиб қолмаслик ва бевосита жиноят иштирокчисига айланмаслик учун:

  1. Автомактабларда белгиланган муддатда назарий ва амалий дарсларни тўлиқ ўташ;

  2. Фақат расмий, замонавий рақамлаштирилган Ягона имтиҳон марказларида инсон омилисиз синовлардан муваффақиятли ўтиш;

  3. Расмий давлат органлари томонидан қайд этилган қонуний ҳайдовчилик гувоҳномасини қўлга киритиш зарур.

Сохта гувоҳнома билан автомобиль бошқариш нафақат қонуний жазога сабаб бўлади, балки йўлларда инсонлар ҳаётини жиддий хавф остига қўяди.

Сурхондарёқалбаки ҳайдовчилик гувоҳномасиЙўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда Labo ва Malibu-2 тўқнашдиАндижонда Labo ва Malibu-2 тўқнашди26 октябр 16:49Жиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқландиЖиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқланди25 сентябр 12:52Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)11 август 16:20Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказилади8 август 11:44399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?13 июл 13:05Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...21 июл 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди
Об-ҳаво кескин ўзгаради: Қайси ҳудудларда ёғингарчилик бўлиши маълум қилинди