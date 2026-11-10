Сурхондарёда 277 та сохта “права” фош этилди: 11 нафар шахс қонун олдида жавоб бермоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сурхондарё вилоятида ноқонуний йўл билан тайёрланган 277 та ҳайдовчилик гувоҳномаси фош этилиб, улар муомаладан чиқарилди ва йўқ қилинди.
- Ушбу қалбаки ҳужжатларни тайёрлаш, тарқатиш ва улардан фойдаланишда гумонланган 11 нафар шахсга нисбатан қонуний чоралар кўрилмоқда.
- Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фуқароларни имтиҳонсиз ҳужжат олишни ваъда қилувчи фирибгарларга ишонмасликка ҳамда ҳайдовчилик гувоҳномасини фақат расмий тартибда олишга чақирмоқда.
Сурхондарё вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбирлар давомида ноқонуний йўл билан тайёрланган ҳайдовчилик гувоҳномаларини муомалага киритиш билан боғлиқ йирик жиноий тармоқ фош этилди.
Аниқланган маълумотларга кўра, жами 277 та қалбаки ҳайдовчилик гувоҳномаси аниқланиб, тўлиқ бекор қилинди ва муомаладан чиқарилиб, йўқ қилинди. Ушбу ноқонуний схемани ташкил этиш, сохта ҳужжатларни тарқатиш ва улардан фойдаланишда гумонланган 11 нафар фуқарога нисбатан тегишли жавобгарлик чоралари кўрилди.
Тезкор рейд тафсилотлари ва жиноят кўлами
Ҳудудда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва фирибгарлик ҳолатларининг олдини олиш мақсадида олиб борилган текширувлар қуйидаги натижаларни кўрсатди:
Қалбаки ҳужжатлар бекор қилинди: Аниқланган 277 та сохта гувоҳноманинг барчаси маълумотлар базаларидан чиқарилиб, амалдаги тартибга мувофиқ йўқ қилинди;
Гуруҳ фош этилди: Сохта ҳужжат тайёрлаган, уни фуқароларга пуллаш билан шуғулланган ва ноқонуний гувоҳномалардан фойдаланган 11 нафар шахс қўлга олиниб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда;
Рақамлаштириш ва назорат: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг ягона интеграциялашган базалари сохта ва қалбаки гувоҳномаларни қисқа фурсатда аниқлаш имконини бермоқда.
Сурхондарёдаги ҳолат бўйича асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткич / Мезон
Ҳолат ва тафсилотлар
Аҳамияти ва чоралар
Ҳодиса ҳудуди
Сурхондарё вилояти
Махсус рейд тадбирлари доирасида
Аниқланган сохта «права»лар сони
277 та
Барчаси бекор қилинган ва йўқ қилинди
Жавобгарликка тортилганлар
11 нафар шахс
Ҳужжат тайёрловчи, тарқатувчи ва фойдаланувчилар
Қонуний оқибат
Жиноий ва маъмурий жавобгарлик
Сохта гувоҳнома эгалари транспорт бошқариш ҳуқуқидан маҳрум
Огоҳлик: Ҳайдовчилик гувоҳномасини қонуний олишнинг ягона йўли
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар фуқароларни турли ижтимоий тармоқлар ва Telegram гуруҳларида учрайдиган «имтиҳонсиз ва тез муддатда права олиб бериш» ҳақидаги сохта эълонларга ишонмасликка чақиради.
Фирибгарларнинг тузоғига тушиб қолмаслик ва бевосита жиноят иштирокчисига айланмаслик учун:
Автомактабларда белгиланган муддатда назарий ва амалий дарсларни тўлиқ ўташ;
Фақат расмий, замонавий рақамлаштирилган Ягона имтиҳон марказларида инсон омилисиз синовлардан муваффақиятли ўтиш;
Расмий давлат органлари томонидан қайд этилган қонуний ҳайдовчилик гувоҳномасини қўлга киритиш зарур.
Сохта гувоҳнома билан автомобиль бошқариш нафақат қонуний жазога сабаб бўлади, балки йўлларда инсонлар ҳаётини жиддий хавф остига қўяди.
Изоҳлар 0
…