Шэньчжэндаги «катта учлик» саммити хавф остида: Трамп ва Си Цзиньпин келиша олмаяпти

·7·Дунё
Шэньчжэндаги «катта учлик» саммити хавф остида: Трамп ва Си Цзиньпин келиша олмаяпти
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ, Россия ва Хитой раҳбарларининг ноябр ойида Шенчженда ўтказилиши режалаштирилган тарихий саммити музокаралар формати ва кун тартиби бўйича юзага келган жиддий зиддиятлар сабабли барбод бўлиш арафасида турибди.
  • Доналд Трамп маъмурияти жонли ва эркин фикр алмашинувини талаб қилаётган бўлса, Си Сзинпин учрашувни фақат олдиндан ёзиб олинган ссенарий асосида ўтказишни шарт қилиб қўймоқда.

Дунёнинг уч йирик ядровий давлати — АҚШ, Россия ва Хитой раҳбарларининг ноябрь ойида Шэньчжэнда ўтказилиши режалаштирилган тарихий учрашуви барбод бўлиш ёқасида турибди. The Wall Street Journal маълумотларига кўра, Вашингтон ва Пекин музокаралар формати ҳамда кун тартиби бўйича жиддий зиддиятга дуч келди. АҚШ Президенти Дональд Трамп, РФ Президенти Владимир Путин ва Хитой Раиси Си Цзиньпин ўртасидаги АТЭС саммити доирасидаги учрашув катта сўроқ остида қолмоқда.

«Қатъий сценарий» ва «эркин баҳс»: Томонлар нимани талаб қилмоқда?

Келишмовчиликнинг марказида мулоқотнинг шакли ётибди. Пекин томони ҳар қандай тасодиф ва кутилмаган баҳслардан қочиш учун учрашувни олдиндан 100 фоиз ёзиб олинган сценарий асосида ўтказиш шартини қўймоқда. Унга кўра, етакчилар фақат тайёр баёнотларни ўқиб бериши, эркин савол-жавоб ва муҳокамаларга деярли ўрин қолмаслиги керак.

Трамп маъмурияти эса, аксинча, протоколдан холи, жонли ва эркин фикр алмашинувини талаб қилмоқда. АҚШ томонининг фикрича, бундай қаттиқ регламент Си Цзиньпиннинг тўғридан-тўғри очиқ мулоқотга тайёр эмаслигидан далолат беради.

Мавзу / Жиҳат

Вашингтон позицияси (Трамп)

Пекин позицияси (Си Цзиньпин)

Москва позицияси (Путин)

Мулоқот формати

Жонли, эркин фикр алмашинуви

Қатъий сценарий, тайёр нутқлар

Муросавий консенсус топиш тарафдори

Ядровий қурол назорати

Хитойни 3 томонлама битимга мажбурлаш

Муҳокамадан кескин бош тортиш

Кун тартиби бўйича таклифлар берилмоқда

Музокара тури

Уч томонлама тўғридан-тўғри саммит

Лозим бўлса, алоҳида икки томонлама формат

Уч томонлама учрашувга қизиқиш бор

Асосий мақсад

Денуклеаризация ва глобал таъсир

Имидж, хавфсизлик, сиёсий рискларни нолга тушириш

Барча томонлар учун маъқул кун тартиби

«Си Цзиньпин учун бундай учрашув ҳаддан ташқари хавфли ва олдиндан айтиб бўлмайдиган жараён. Пекин ушбу саммитдан фақат муваффақиятли суратлар ва тарғибот эффектини олишни, аммо жонли баҳсдаги ноқулайликлардан бутунлай халос бўлишни истамоқда».

Курт Кэмпбелл, Asia Group консалтинг компанияси раҳбари, АҚШ Давлат котибининг собиқ биринчи ўринбосари.

Бош тўсиқ: Ядровий арсенал ва янги пакт муаммоси

Иккинчи ва энг оғир тўсиқ — қуролланиш устидан назорат масаласидир. Россия ва АҚШ ўртасидаги стратегик ҳужумкор қуролларни чеклаш бўйича охирги битим (СНВ-III) муддати 2026 йил 5 февралда расман тугаган. Оқибатда дунёда ядровий арсеналларни чеклаб турувчи ҳеч қандай ҳужжат қолмади.

Трамп ҳамда Давлат котиби Марко Рубио янги битимга албатта Хитойни ҳам қўшиш кераклигини ва Шэньчжэнда айнан шу мавзу ҳал қилинишини очиқ айтмоқда. Бироқ расмий Пекин бу масалани уч томонлама муҳокама қилишдан қатъиян бош тортди. Хитойнинг асосий хавотири — ўз ядровий захиралари ҳажми жиҳатидан АҚШ ва Россиядан сезиларли даражада кам бўлган ҳолатда шартнома билан чекланиб қолишдан қўрқишидадир.

Си Цзиньпиннинг эҳтиёткорлиги ва Кремлнинг кутиш позицияси

Хитой раҳбариятининг бу қадар эҳтиёткор бўлиши бежиз эмас. Кузатувчиларга кўра, 2027 йил охирида бўлиб ўтадиган Хитой Коммунистик партиясининг XXI съезди арафасида Си Цзиньпин учун ҳар қандай сиёсий ва имижвий риск жиддий салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли Пекин уч томонлама кескин баҳсдан кўра, Вашингтон ва Москва билан алоҳида икки томонлама учрашувлар ўтказиб, ҳар биридан ён беришларни талаб қилишни маъқул кўрмоқда.

Кремль ҳам вазиятни диққат билан кузатмоқда. РФ Президенти матбуот котиби Дмитрий Песков 8 ноябрда уч пойтахт кун тартиби бўйича таклиф алмашаётганини, айрим мавзулар бир томон учун жуда муҳим бўлса, бошқаси учун номаъқул бўлиб қолаётганини таъкидлади. Президент ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг сўзларига кўра, саммит бўлиб ўтиши учун дастлаб томонлар кун тартиби бўйича муросага келиши шарт. 18—19 ноябрь кунлари АТЭС доирасидаги учрашув амалга ошадими ёки саммит фақат протокол суратлари билан якун топадими — бу яқин кунларда аниқ бўлади.

Сизнингча, Хитой ядровий чекловлар бўйича янги шартномага қўшилиши керакми ёки Пекин ўз арсеналини оширишда ҳақлими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.

АТЭС саммитиЯдровий қуролДональд ТрампСи Цзиньпин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23Оқ уйнинг ядровий қарори: Трамп “Бомбалар онаси” ва Эрон билан янги битим шартларини очиқладиОқ уйнинг ядровий қарори: Трамп “Бомбалар онаси” ва Эрон билан янги битим шартларини очиқлади4 ноябр 21:21Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?Дунё тартиботини ўзгартирадими: Трамп Путин ва Си Цзиньпин билан нималарни келишмоқчи?Кеча 11:56Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?Россия, АҚШ ва Хитой етакчилари ноябрда бир стол атрофида тўпланадими?3 ноябр 18:43Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?Хитойда ҳайратланарли эҳтиёткорлик: Қассоблик анжомлари нега қулфлаб қўйилмоқда?3 ноябр 10:03Пекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қиладиПекин ва Вашингтон келишди: АҚШ ва Хитой 60 млрд долларлик божларни бекор қилади29 сентябр 08:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда