Реклама қонунчилигини бузган 12 нафар блогер жавобгарликка тортилди

·21·Жамият
Реклама қонунчилигини бузган 12 нафар блогер жавобгарликка тортилди

Рақобат қўмитаси ижтимоий тармоқларда реклама қонунчилигига риоя этилиши устидан назоратни кучайтирмоқда. Айни пайтда 110 нафар блогернинг саҳифаларида жойлаштирилаётган реклама материаллари ҳар куни мониторинг қилиб борилмоқда.

Қўмита маълумотига кўра, ўтказилган текширувлар давомида 12 нафар блогер «Реклама тўғрисида»ги қонун талабларига зид реклама материалларини жойлаштиргани аниқланган. Уларга нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда маъмурий жавобгарлик чоралари қўлланилган.

Шунингдек, эндиликда таниқли қўшиқчилар, актёр ва актрисалар ҳамда спортчиларнинг ижтимоий тармоқлардаги реклама билан боғлиқ чиқишлари ҳам мунтазам мониторинг қилинмоқда. Бунинг учун кенг жамоатчиликка танилган шахслар рўйхати шакллантирилган.

Рақобат қўмитаси реклама берувчилар, уни тайёрловчилар ва тарқатувчилар, жумладан, блогерлар ҳамда машҳур шахсларни қонунчилик талабларига қатъий риоя қилишга чақирди. Реклама материаллари ҳаққоний ва ишончли бўлиши, истеъмолчиларни чалғитмаслиги ҳамда маҳсулот ёки хизмат ҳақида нотўғри тасаввур уйғотмаслиги лозим.

Қўмита қонунчилик талабларини билмаслик ёки уларга бепарво муносабатда бўлиш жавобгарликдан озод қилмаслигини эслатди.

Рақобат қўмитасиРеклама тўғрисидаги қонунБлогерлар назоратиРеклама мониторинги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

132 та қурилиш компанияси шартномаларида харидорларни тузоққа туширувчи шартлар фош бўлди132 та қурилиш компанияси шартномаларида харидорларни тузоққа туширувчи шартлар фош бўлди6 ноябр 12:55Ўзбекистонда акцияда машина ютган одамга соврин берилмадиЎзбекистонда акцияда машина ютган одамга соврин берилмади27 октябр 15:26Ўзбекистонда дорихоналарни бошқа дориларни ҳам олишга мажбурлаш ҳолатлари текширилмоқдаЎзбекистонда дорихоналарни бошқа дориларни ҳам олишга мажбурлаш ҳолатлари текширилмоқда23 октябр 16:34Ўзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқдаЎзбекистонда Телеграм орқали овозли қўнғироқларни амалга оширишда муаммолар юзага келмоқда22 октябр 15:09Эҳтиёт бўлинг! Ўзбекистон дўконларида 73 номдаги маҳсулот сифатсиз деб топилдиЭҳтиёт бўлинг! Ўзбекистон дўконларида 73 номдаги маҳсулот сифатсиз деб топилди20 октябр 16:10Ўзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобландиЎзбекистонда 800 минг фуқаро фойдасига 22 млрд сўмлик коммунал тўловлар қайта ҳисобланди15 октябр 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади