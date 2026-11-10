Сурхондарёда чақалоғини ҳожатхона чуқурига ташлаган аёл 3 йилга озодлиги чекланишига ҳукм қилинди
Сурхондарё вилояти Қумқўрғон туманида янги туғилган чақалоғини ҳожатхона чуқурига ташлаб юборган 33 ёшли аёлга нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Унга уч йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди.
Суд ҳужжатларига кўра, воқеа 2026 йил 10 июн куни тонгги соат 05:00 атрофида содир бўлган. Аёл ота-онасининг уйидаги ҳожатхонада қиз фарзандини дунёга келтирган ва чақалоқни унинг чуқурига ташлаб юборган.
Судда аёл чақалоқни ўлик туғилган деб ўйлаганини билдирган. Бироқ суд-тиббий экспертизаси хулосасига кўра, боланинг ўлими юқори нафас йўллари нажас билан беркилиши оқибатида юзага келган механик асфиксия сабабли содир бўлган.
Аёлнинг онаси қизини туғруқдан кейин ҳожатхонада кўп қон йўқотган ва ҳушсиз ҳолатда топган. Шундан сўнг тез тиббий ёрдам чақирилган ва аёл шифохонага олиб кетилган.
Суд мажлисида аёл ўз айбига иқрор бўлиб, қилган ишидан пушаймонлигини билдирган. Унинг илгари судланмагани, қарамоғида вояга етмаган фарзанди борлиги ва яна ҳомиладор экани жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида инобатга олинган.
Суд ҳукмига кўра, аёл Жиноят кодексининг 99-моддаси — онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши билан айбли деб топилиб, уч йил муддатга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган. Шунингдек, унга назорат қилувчи органнинг рухсатисиз яшаш жойини ўзгартириш ва Сурхондарё вилояти ҳудудидан чиқиш каби чекловлар белгиланган.
Изоҳлар 0
…