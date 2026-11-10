Сурхондарёда чақалоғини ҳожатхона чуқурига ташлаган аёл 3 йилга озодлиги чекланишига ҳукм қилинди

·12·Жамият
Сурхондарёда чақалоғини ҳожатхона чуқурига ташлаган аёл 3 йилга озодлиги чекланишига ҳукм қилинди

Сурхондарё вилояти Қумқўрғон туманида янги туғилган чақалоғини ҳожатхона чуқурига ташлаб юборган 33 ёшли аёлга нисбатан суд ҳукми чиқарилди. Унга уч йил муддатга озодликни чеклаш жазоси тайинланди.

Суд ҳужжатларига кўра, воқеа 2026 йил 10 июн куни тонгги соат 05:00 атрофида содир бўлган. Аёл ота-онасининг уйидаги ҳожатхонада қиз фарзандини дунёга келтирган ва чақалоқни унинг чуқурига ташлаб юборган.

Судда аёл чақалоқни ўлик туғилган деб ўйлаганини билдирган. Бироқ суд-тиббий экспертизаси хулосасига кўра, боланинг ўлими юқори нафас йўллари нажас билан беркилиши оқибатида юзага келган механик асфиксия сабабли содир бўлган.

Аёлнинг онаси қизини туғруқдан кейин ҳожатхонада кўп қон йўқотган ва ҳушсиз ҳолатда топган. Шундан сўнг тез тиббий ёрдам чақирилган ва аёл шифохонага олиб кетилган.

Суд мажлисида аёл ўз айбига иқрор бўлиб, қилган ишидан пушаймонлигини билдирган. Унинг илгари судланмагани, қарамоғида вояга етмаган фарзанди борлиги ва яна ҳомиладор экани жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар сифатида инобатга олинган.

Суд ҳукмига кўра, аёл Жиноят кодексининг 99-моддаси — онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши билан айбли деб топилиб, уч йил муддатга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган. Шунингдек, унга назорат қилувчи органнинг рухсатисиз яшаш жойини ўзгартириш ва Сурхондарё вилояти ҳудудидан чиқиш каби чекловлар белгиланган.

СурхондарёҚумқўрғонЖиноят кодекси 99-моддасуд ҳукми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда чақалоғини ҳожатхонага ташлаган онага суд ҳукми чиқарилдиСурхондарёда чақалоғини ҳожатхонага ташлаган онага суд ҳукми чиқарилди29 октябр 14:22Мактаб директори фаррошликка ишга олиш эвазига 2 минг доллар сўрадиМактаб директори фаррошликка ишга олиш эвазига 2 минг доллар сўради1 ноябр 11:34“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...“Бу ишнинг «жекпот»и бор”: Қумқўрғонда фаррошлик учун 2 000 доллар сўраган директор...29 октябр 21:37Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)Сурхондарёда ота 9 ёшли қизини тезак ейишга мажбур қилди (видео)28 июл 11:11Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиТошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетди26 июн 18:42Наманганда 1 ёшли бола ҳожатхонага тушиб кетдиНаманганда 1 ёшли бола ҳожатхонага тушиб кетди23 май 16:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади