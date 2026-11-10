Европанинг янги “Олтин боласи”: У нуфузли совринни ютиб олгач илк фикрларини билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италиянинг Туттоспорт нашри «Барселона» ва Испания терма жамоаси ҳимоячиси Пау Кубарсини Европанинг энг яхши ёш футболчиси деб топиб, унга Голден Бой совринини топширди.
- 19 ёшли футболчи ўтган мавсумда Ла Лига чемпионлиги, Испания Суперкубоги ҳамда 2026 йилги Жаҳон чемпионати олтин медалларини қўлга киритган.
Италиянинг нуфузли Tuttosport нашри томонидан ҳар йили анъанавий тарзда топшириладиган ва Европанинг энг яхши ёш футболчисини аниқлаб берувчи Golden Boy совринининг янги эгаси маълум бўлди. Овоз бериш якунларига кўра, Каталониянинг «Барселона» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоаси марказий ҳимоячиси Пау Кубарси ушбу мукофотга лойиқ кўрилди.
19 ёшли иқтидор соҳиби Европа қитъасида тўп сураётган энг кучли тенгқурларини ортда қолдириб, қисқа фурсат ичида жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузлари қаторидан мустаҳкам жой олди.
«Бу мукофотдан жуда фахрланаман»: Ҳимоячининг илк муносабати
Ғолиблик эълон қилинганидан сўнг, Пау Кубарси Tuttosport ташкиллаштирган расмий видеомурожаат орқали мухлислар ва мутахассисларга ўз миннатдорчилигини изҳор этди:
Шахсий эътироф: «Ушбу нуфузли совринни қўлга киритганимдан жуда фахрланаман ва чексиз бахтиёрман»;
Миннатдорчилик сўзлари: «Меҳнатимни қадрлаб, менга овоз берган барча экспертларга, жамоадошларим ва мураббийларимга самимий миннатдорчилик билдираман», — деди ёш футболчи.
Титулларга бой мавсум ва мутлақ муваффақият
Кубарсининг Golden Boy мукофотига эга чиқиши тасодиф эмас — у ўтган мавсумда ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафида барча бош совринларни ютиб олди:
«Барселона» билан иккита соврин: Ҳимоячи каталонияликлар билан бирга Испания Ла Лигаси чемпионлиги ҳамда мамлакат Суперкубоги соҳибига айланди;
Жаҳон чемпиони мақоми: 19 ёшли мудофаа вакили Испания миллий терма жамоасининг асосий таркибида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида бош совринни — Мундиал олтин медалларини боши узра кўтарди;
Жорий мавсумдаги барқарорлик: Футболчи ушбу мавсумда ҳам юқори темпни йўқотгани йўқ — у Ла Лига доирасида 9 та ўйинда майдонга тушиб, ҳимоячи бўлишига қарамай 2 та голли узатмага муаллифлик қилди ва Чемпионлар Лигасида 4 та баҳсни тўлиқ ўтказди.
Пау Кубарсининг асосий кўрсаткичлари ва қўлга киритган совринлари
Кўрсаткич / Йўналиш
Расмий маълумотлар
Аҳамияти ва эътироф
Футболчи ва ёши
Пау Кубарси, 19 ёш
«Барселона» ва Испания терма жамоаси
Қўлга киритилган соврин
Golden Boy (Tuttosport)
Европанинг энг яхши ёш футболчиси
Терма жамоадаги ютуғи
Жаҳон чемпиони (2026)
Мундиалнинг асосий ҳимоячиларидан бири
Клубдаги ғалабалари
Ла Лига чемпиони, Испания Суперкубоги
«Барселона» мудофаасининг мутлақ етакчиси
Жорий мавсум статистикаси
9 та ўйин (Ла Лига, 2 ассист), 4 та ўйин (ЕЧЛ)
Чизиқлар бўйича юқори фойдали ҳаракатлар
Ҳимоячи позициясидаги футболчининг Golden Boy совринини қўлга киритиши замонавий футболда ноёб ҳодиса ҳисобланади. Кубарсининг майдонни кўра олиш қобилияти, совуққонлиги ва юқори паслар бериш маҳорати уни яқин ўн йилликнинг энг кучли мудофаа марказларидан бирига айлантирмоқда.
Изоҳлар 0
…