Европанинг янги “Олтин боласи”: У нуфузли совринни ютиб олгач илк фикрларини билдирди

·57·Спорт
Европанинг янги “Олтин боласи”: У нуфузли совринни ютиб олгач илк фикрларини билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италиянинг Туттоспорт нашри «Барселона» ва Испания терма жамоаси ҳимоячиси Пау Кубарсини Европанинг энг яхши ёш футболчиси деб топиб, унга Голден Бой совринини топширди.
  • 19 ёшли футболчи ўтган мавсумда Ла Лига чемпионлиги, Испания Суперкубоги ҳамда 2026 йилги Жаҳон чемпионати олтин медалларини қўлга киритган.

Италиянинг нуфузли Tuttosport нашри томонидан ҳар йили анъанавий тарзда топшириладиган ва Европанинг энг яхши ёш футболчисини аниқлаб берувчи Golden Boy совринининг янги эгаси маълум бўлди. Овоз бериш якунларига кўра, Каталониянинг «Барселона» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоаси марказий ҳимоячиси Пау Кубарси ушбу мукофотга лойиқ кўрилди.

19 ёшли иқтидор соҳиби Европа қитъасида тўп сураётган энг кучли тенгқурларини ортда қолдириб, қисқа фурсат ичида жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузлари қаторидан мустаҳкам жой олди.

«Бу мукофотдан жуда фахрланаман»: Ҳимоячининг илк муносабати

Ғолиблик эълон қилинганидан сўнг, Пау Кубарси Tuttosport ташкиллаштирган расмий видеомурожаат орқали мухлислар ва мутахассисларга ўз миннатдорчилигини изҳор этди:

  • Шахсий эътироф: «Ушбу нуфузли совринни қўлга киритганимдан жуда фахрланаман ва чексиз бахтиёрман»;

  • Миннатдорчилик сўзлари: «Меҳнатимни қадрлаб, менга овоз берган барча экспертларга, жамоадошларим ва мураббийларимга самимий миннатдорчилик билдираман», — деди ёш футболчи.

Титулларга бой мавсум ва мутлақ муваффақият

Кубарсининг Golden Boy мукофотига эга чиқиши тасодиф эмас — у ўтган мавсумда ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафида барча бош совринларни ютиб олди:

  • «Барселона» билан иккита соврин: Ҳимоячи каталонияликлар билан бирга Испания Ла Лигаси чемпионлиги ҳамда мамлакат Суперкубоги соҳибига айланди;

  • Жаҳон чемпиони мақоми: 19 ёшли мудофаа вакили Испания миллий терма жамоасининг асосий таркибида 2026 йилги Жаҳон чемпионатида бош совринни — Мундиал олтин медалларини боши узра кўтарди;

  • Жорий мавсумдаги барқарорлик: Футболчи ушбу мавсумда ҳам юқори темпни йўқотгани йўқ — у Ла Лига доирасида 9 та ўйинда майдонга тушиб, ҳимоячи бўлишига қарамай 2 та голли узатмага муаллифлик қилди ва Чемпионлар Лигасида 4 та баҳсни тўлиқ ўтказди.

Пау Кубарсининг асосий кўрсаткичлари ва қўлга киритган совринлари

Кўрсаткич / Йўналиш

Расмий маълумотлар

Аҳамияти ва эътироф

Футболчи ва ёши

Пау Кубарси, 19 ёш

«Барселона» ва Испания терма жамоаси

Қўлга киритилган соврин

Golden Boy (Tuttosport)

Европанинг энг яхши ёш футболчиси

Терма жамоадаги ютуғи

Жаҳон чемпиони (2026)

Мундиалнинг асосий ҳимоячиларидан бири

Клубдаги ғалабалари

Ла Лига чемпиони, Испания Суперкубоги

«Барселона» мудофаасининг мутлақ етакчиси

Жорий мавсум статистикаси

9 та ўйин (Ла Лига, 2 ассист), 4 та ўйин (ЕЧЛ)

Чизиқлар бўйича юқори фойдали ҳаракатлар

Ҳимоячи позициясидаги футболчининг Golden Boy совринини қўлга киритиши замонавий футболда ноёб ҳодиса ҳисобланади. Кубарсининг майдонни кўра олиш қобилияти, совуққонлиги ва юқори паслар бериш маҳорати уни яқин ўн йилликнинг энг кучли мудофаа марказларидан бирига айлантирмоқда.

Пау КубарсиGolden BoyБарселонаTuttosport
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Барселона”нинг 19 ёшли ҳимоячиси Пау Кубарси Golden Boy мукофотини қўлга киритди“Барселона”нинг 19 ёшли ҳимоячиси Пау Кубарси Golden Boy мукофотини қўлга киритдиКеча 22:55Жерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топдиЖерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топди26 сентябр 11:58Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиПау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айланди13 август 20:10Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқда17 июл 18:56Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиХави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтди12 июл 10:05Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқда10 июл 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?