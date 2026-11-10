“У қайтса, бизни тўхтатиб бўлмайди”: Кукурелья Винисиуснинг “Реал”даги ҳолати ҳақида
Мадриднинг «Реал» клуби ҳимоячиси Марк Кукурелья жамоадоши, бразилиялик юлдузли ҳужумчи Винисиус Жуниорнинг жорий мавсумдаги ўйин формаси ҳамда унинг асосий таркибга қайтиши хусусида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Машҳур Madrid Xtra нашри хабарига кўра, испаниялик футболчи Винисиуснинг имкониятларига юқори баҳо бериб, агар у ўзининг асл пик формасига қайтса, жамоа ҳар қандай рақибни янчиб ташлашга қодир бўлишини билдирди.
«Бизни тўхтатишнинг иложи бўлмайди»
Кукурелья жамоадошининг тез орада яна ўз сўзини айтишига қаттиқ ишонишини таъкидлади:
Ишонч изҳори: «Агар Винисиус ўзининг энг юқори ўйин даражасига қайта олса, бизни тўхтатишнинг мутлақо иложи бўлмайди», — дея таъкидлади ҳимоячи;
Мавсумдаги пасайиш: Бразилиялик вингер учун жорий мавсум кутилганидек силлиқ кечмаяпти. У майдонда ўзининг аввалги тезлиги ва сермаҳсуллигини тўлиқ кўрсата олмаяпти;
Камтарона статистика: Футболчи Испания чемпионатининг 12 та учрашувида майдонга тушиб, ўз ҳисобига бор-йўғи 1 та гол ва 3 та самарали узатма ёздириб қўйди, холос.
Тўрт ўйинлик дисквалификация ортда қолди
Винисиуснинг кўрсаткичларига унинг майдондан ташқаридаги муаммолари ва интизомий жазолари ҳам сезиларли таъсир кўрсатди:
Жазо муддати тугади: Футболчининг Ла Лига доирасидаги тўртта учрашувга белгиланган дисквалификацияси ниҳоясига етди;
Таркибга қайтиш: Энди бразилиялик ҳужумчи расман жамоаси ихтиёрида бўлиб, «қаймоқранглилар»га яқинлашиб келаётган муҳим баҳсларда ёрдам бериш имкониятига эга бўлади.
Винисиус Жуниорнинг жорий мавсумдаги ҳолати ва клуб манзараси
Мезон / Кўрсаткич
Рақамлар ва ҳолат
Таҳлил ва аҳамияти
Футболчи ва клуби
Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)
Ҳужум чизиғи етакчиси
Ла Лигадаги ўйинлари
12 та учрашув
Мунтазамликда узилишлар кузатилди
Сермаҳсуллик
1 та гол, 3 та голли узатма
Аввалги мавсумларга қараганда паст натижа
Интизомий ҳолати
4 ўйинлик дисквалификация тугади
Яна сафга қайтмоқда
«Реал»нинг турнирдаги ўрни
2-ўрин (30 очко)
Пешқадам «Барселона»дан (33 очко) 3 очко ортда
Чемпионлик интригаси ва Винисиус омили
Ҳозирда Карло Анчелотти бошқарувидаги Мадрид гранди 12-тур якунларига кўра 30 очко билан 2-ўринда бормоқда. «Қироллик клуби» турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб турган ашаддий рақиби «Барселона»ни бор-йўғи уч очколик фарқ билан таъқиб этмоқда.
Олдинда турган ҳал қилувчи паллада Винисиус Жуниорнинг психологик ва жисмоний жиҳатдан аввалги даражасига қайтиши мадридликларнинг чемпионлик унвонини ҳимоя қилишида бош омилга айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…