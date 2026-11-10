“У қайтса, бизни тўхтатиб бўлмайди”: Кукурелья Винисиуснинг “Реал”даги ҳолати ҳақида

·1·Спорт
“У қайтса, бизни тўхтатиб бўлмайди”: Кукурелья Винисиуснинг “Реал”даги ҳолати ҳақида

Мадриднинг «Реал» клуби ҳимоячиси Марк Кукурелья жамоадоши, бразилиялик юлдузли ҳужумчи Винисиус Жуниорнинг жорий мавсумдаги ўйин формаси ҳамда унинг асосий таркибга қайтиши хусусида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Машҳур Madrid Xtra нашри хабарига кўра, испаниялик футболчи Винисиуснинг имкониятларига юқори баҳо бериб, агар у ўзининг асл пик формасига қайтса, жамоа ҳар қандай рақибни янчиб ташлашга қодир бўлишини билдирди.

«Бизни тўхтатишнинг иложи бўлмайди»

Кукурелья жамоадошининг тез орада яна ўз сўзини айтишига қаттиқ ишонишини таъкидлади:

  • Ишонч изҳори: «Агар Винисиус ўзининг энг юқори ўйин даражасига қайта олса, бизни тўхтатишнинг мутлақо иложи бўлмайди», — дея таъкидлади ҳимоячи;

  • Мавсумдаги пасайиш: Бразилиялик вингер учун жорий мавсум кутилганидек силлиқ кечмаяпти. У майдонда ўзининг аввалги тезлиги ва сермаҳсуллигини тўлиқ кўрсата олмаяпти;

  • Камтарона статистика: Футболчи Испания чемпионатининг 12 та учрашувида майдонга тушиб, ўз ҳисобига бор-йўғи 1 та гол ва 3 та самарали узатма ёздириб қўйди, холос.

Тўрт ўйинлик дисквалификация ортда қолди

Винисиуснинг кўрсаткичларига унинг майдондан ташқаридаги муаммолари ва интизомий жазолари ҳам сезиларли таъсир кўрсатди:

  • Жазо муддати тугади: Футболчининг Ла Лига доирасидаги тўртта учрашувга белгиланган дисквалификацияси ниҳоясига етди;

  • Таркибга қайтиш: Энди бразилиялик ҳужумчи расман жамоаси ихтиёрида бўлиб, «қаймоқранглилар»га яқинлашиб келаётган муҳим баҳсларда ёрдам бериш имкониятига эга бўлади.

Винисиус Жуниорнинг жорий мавсумдаги ҳолати ва клуб манзараси

Мезон / Кўрсаткич

Рақамлар ва ҳолат

Таҳлил ва аҳамияти

Футболчи ва клуби

Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»)

Ҳужум чизиғи етакчиси

Ла Лигадаги ўйинлари

12 та учрашув

Мунтазамликда узилишлар кузатилди

Сермаҳсуллик

1 та гол, 3 та голли узатма

Аввалги мавсумларга қараганда паст натижа

Интизомий ҳолати

4 ўйинлик дисквалификация тугади

Яна сафга қайтмоқда

«Реал»нинг турнирдаги ўрни

2-ўрин (30 очко)

Пешқадам «Барселона»дан (33 очко) 3 очко ортда

Чемпионлик интригаси ва Винисиус омили

Ҳозирда Карло Анчелотти бошқарувидаги Мадрид гранди 12-тур якунларига кўра 30 очко билан 2-ўринда бормоқда. «Қироллик клуби» турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб турган ашаддий рақиби «Барселона»ни бор-йўғи уч очколик фарқ билан таъқиб этмоқда.

Олдинда турган ҳал қилувчи паллада Винисиус Жуниорнинг психологик ва жисмоний жиҳатдан аввалги даражасига қайтиши мадридликларнинг чемпионлик унвонини ҳимоя қилишида бош омилга айланиши мумкин.

Реал МадридВинисиус ЖуниорЛа ЛигаМарк Кукурелья
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўрадиРақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради11 октябр 11:58Винисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирдаВинисиус Жуниор Реал Мадрид таркибидаги рақобат ва ўз ўйинидан хавотирда17 сентябр 21:37Ла Лига ғолиби башорат қилинди: “Барселона” ва “Реал”нинг чемпионлик имкониятлари қандай?Ла Лига ғолиби башорат қилинди: “Барселона” ва “Реал”нинг чемпионлик имкониятлари қандай?Бугун 07:06Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилди12 сентябр 12:15Килиан Мбаппе Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиКилиан Мбаппе Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиКеча 23:40Жозе Моуриньо Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиЖозе Моуриньо Ла Лигада октябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиКеча 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?