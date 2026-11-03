Офисдан тоққача: Зиналардан чиқа оладиган ва юк ташийдиган робот нималарга қодир?

·84·Техно
Офисдан тоққача: Зиналардан чиқа оладиган ва юк ташийдиган робот нималарга қодир?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик муҳандислар кентавр қиёфасидаги, тўртта ғилдиракли оёқ ва инсон танасининг юқори қисмидан иборат «Саги» номли кўп функсияли роботни тақдим этди.
  • Мазкур ихтиро орқа қисмидаги юк бўлмаси ҳамда нозик моторикага эга қўллари ёрдамида оғир юкларни ташиш ва мураккаб тўсиқларни, жумладан, зинапояларни енгиб ўтиш қобилиятига эга.
  • Робот логистика, офис хизматлари ҳамда табиат қўйнидаги фаол ҳордиқ жараёнларини автоматлаштириш учун мўлжалланган.

Хитойлик муҳандислар робототехника ва сунъий интеллект соҳасида яна бир ҳайратланарли янгиликни оммага тақдим этди. Афсонавий кентавр қиёфасини эслатувчи, инсон танасининг юқори қисми ва тўртта мустақил ҳаракатланувчи ғилдиракли оёқлардан иборат ноодатий гибрид — «Sagi» роботи намойиш қилинди.

Мазкур ихтиро нафақат ташқи кўриниши, балки юқори даражадаги кўп функциялилиги билан анъанавий гуманоид ва ғилдиракли роботлардан тубдан фарқ қилади.

Офисдан тоққача: Зиналардан чиқа оладиган ва юк ташийдиган робот нималарга қодир?

«Sagi»нинг ноёб тузилиши ва имкониятлари

Видеоматериаллар роботнинг кундалик ҳаёт ҳамда ишлаб чиқаришдаги кенг имкониятларини кўрсатиб турибди:

  • Кентавр архитектураси: Роботнинг юқори қисми одамникидек иккита эгилувчан қўл ва сенсорли бош қисмидан, пастки асоси эса мураккаб йўлларда ҳам мувозанатни сақловчи тўртта ғилдиракли оёқ-шассидан ташкил топган;

  • Орқа юк бўлмаси ва мутлақ эркинлик: Орқа қисмига махсус юк ташиш контейнери ўрнатилган бўлиб, робот оғир юкларни ташиётган вақтда ҳам қўллари бутунлай бўш қолади. Бу унга бир вақтнинг ўзида ҳам ҳаракатланиш, ҳам эшик очиш, буюмларни узатиш ёки тугмаларни босиш имконини беради;

  • Тўсиқлар ва зинапояларни енгиб ўтиш: Ақлли оёқ механизмлари ёрдамида «Sagi» нафақат текис полда, балки боғлардаги баланд-паст адирлар, шаҳар зинапоялари ва нотекис табиий ландшафтларда бемалол кўтарилиб, туша олади;

  • Нозик моторика: Роботнинг панжалари кичик пакетлар, ичимлик идишлари ва электрон карталарни эҳтиёткорлик билан ушлаш, қурилмаларга киритиш даражасида аниқ ишлайди.

Офисдан тоққача: Зиналардан чиқа оладиган ва юк ташийдиган робот нималарга қодир?

Қаерларда қўлланилади?

Ишлаб чиқувчиларнинг қайд этишича, ушбу робот-кентавр бир нечта йўналишда самарадорликни кескин ошириши кутилмоқда:

  • Логистика ва омборхоналар: Товарларни саралаш, ташиш ва керакли жойга жойлаштириш жараёнларини тўлиқ автоматлаштиради;

  • Офислар ва хизмат кўрсатиш: Ҳужжатларни кабинетлар бўйлаб тарқатиш, қаҳвахоналарда буюртмаларни етказиш ва меҳмонларга хизмат кўрсатишда қулай ёрдамчига айланади;

  • Шаҳар ташқарисидаги фаол ҳордиқ ва кемпинг: Табиат қўйнида оғир овқат ва кемпинг анжомларини мустақил ташиб юриш, одамлар билан бирга дам олиш ҳудудларида эркин ҳамроҳлик қилишга мўлжалланган.

«Sagi» келажак робототехникаси фақат одамга ўхшаш гуманоидлар эмас, балки амалий вазифаларга мукаммал мослаштирилган кўп функционал гибридлар томон ривожланаётганини кўрсатмоқда.

Sagi роботиРобототехникаСунъий интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)27 октябр 18:05Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтдиElon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтди23 сентябр 12:25Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда23 сентябр 03:22Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа берди20 сентябр 17:23Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратди26 август 20:22Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайди6 август 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди