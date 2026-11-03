Офисдан тоққача: Зиналардан чиқа оладиган ва юк ташийдиган робот нималарга қодир?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойлик муҳандислар кентавр қиёфасидаги, тўртта ғилдиракли оёқ ва инсон танасининг юқори қисмидан иборат «Саги» номли кўп функсияли роботни тақдим этди.
- Мазкур ихтиро орқа қисмидаги юк бўлмаси ҳамда нозик моторикага эга қўллари ёрдамида оғир юкларни ташиш ва мураккаб тўсиқларни, жумладан, зинапояларни енгиб ўтиш қобилиятига эга.
- Робот логистика, офис хизматлари ҳамда табиат қўйнидаги фаол ҳордиқ жараёнларини автоматлаштириш учун мўлжалланган.
Хитойлик муҳандислар робототехника ва сунъий интеллект соҳасида яна бир ҳайратланарли янгиликни оммага тақдим этди. Афсонавий кентавр қиёфасини эслатувчи, инсон танасининг юқори қисми ва тўртта мустақил ҳаракатланувчи ғилдиракли оёқлардан иборат ноодатий гибрид — «Sagi» роботи намойиш қилинди.
Мазкур ихтиро нафақат ташқи кўриниши, балки юқори даражадаги кўп функциялилиги билан анъанавий гуманоид ва ғилдиракли роботлардан тубдан фарқ қилади.
«Sagi»нинг ноёб тузилиши ва имкониятлари
Видеоматериаллар роботнинг кундалик ҳаёт ҳамда ишлаб чиқаришдаги кенг имкониятларини кўрсатиб турибди:
Кентавр архитектураси: Роботнинг юқори қисми одамникидек иккита эгилувчан қўл ва сенсорли бош қисмидан, пастки асоси эса мураккаб йўлларда ҳам мувозанатни сақловчи тўртта ғилдиракли оёқ-шассидан ташкил топган;
Орқа юк бўлмаси ва мутлақ эркинлик: Орқа қисмига махсус юк ташиш контейнери ўрнатилган бўлиб, робот оғир юкларни ташиётган вақтда ҳам қўллари бутунлай бўш қолади. Бу унга бир вақтнинг ўзида ҳам ҳаракатланиш, ҳам эшик очиш, буюмларни узатиш ёки тугмаларни босиш имконини беради;
Тўсиқлар ва зинапояларни енгиб ўтиш: Ақлли оёқ механизмлари ёрдамида «Sagi» нафақат текис полда, балки боғлардаги баланд-паст адирлар, шаҳар зинапоялари ва нотекис табиий ландшафтларда бемалол кўтарилиб, туша олади;
Нозик моторика: Роботнинг панжалари кичик пакетлар, ичимлик идишлари ва электрон карталарни эҳтиёткорлик билан ушлаш, қурилмаларга киритиш даражасида аниқ ишлайди.
Қаерларда қўлланилади?
Ишлаб чиқувчиларнинг қайд этишича, ушбу робот-кентавр бир нечта йўналишда самарадорликни кескин ошириши кутилмоқда:
Логистика ва омборхоналар: Товарларни саралаш, ташиш ва керакли жойга жойлаштириш жараёнларини тўлиқ автоматлаштиради;
Офислар ва хизмат кўрсатиш: Ҳужжатларни кабинетлар бўйлаб тарқатиш, қаҳвахоналарда буюртмаларни етказиш ва меҳмонларга хизмат кўрсатишда қулай ёрдамчига айланади;
Шаҳар ташқарисидаги фаол ҳордиқ ва кемпинг: Табиат қўйнида оғир овқат ва кемпинг анжомларини мустақил ташиб юриш, одамлар билан бирга дам олиш ҳудудларида эркин ҳамроҳлик қилишга мўлжалланган.
«Sagi» келажак робототехникаси фақат одамга ўхшаш гуманоидлар эмас, балки амалий вазифаларга мукаммал мослаштирилган кўп функционал гибридлар томон ривожланаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…