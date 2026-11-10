Сигирлар туёғи остида ётиш: Ҳиндистондаги шов-шувли Говардхан пуджа маросими (видео)

2 дақиқа ўқиш0
Сигирлар туёғи остида ётиш: Ҳиндистондаги шов-шувли Говардхан пуджа маросими (видео)

Ҳиндистон бўйлаб машҳур «чироқлар байрами» — Дивалидан сўнг табиатга миннатдорчилик билдириш ва ҳиндуизм эътиқодидаги Кришна маъбудига сиғинишга бағишланган Говардхан пуджа (бошқа номи Аннакут) маросими кенг нишонланди. Ушбу кунда юз минглаб одамлар ибодатгоҳларга оқиб келиши билан бирга, айрим қишлоқ ва ҳудудларда кишини ҳайратга солувчи ва ўта хавфли қадимий урф-одатлар ҳам ижро этилди.

Сигирлар туёғи остида: Ўзига хос «барака» рамзи

Тармоқларда тарқалган энг баҳсли кадрлардан бири — эркакларнинг кўча ўртасида қатор бўлиб, юзтубан ерга ётиб олиши ва уларнинг устидан безатилган сигир ва буқалар тўдасининг босиб ўтиши бўлди.

Ҳиндуизмда муқаддас саналган сигирлар бу кунда гулчамбарлар, рангли бўёқлар ва товус патлари билан махсус безатилади. Ишончга кўра, муқаддас ҳайвонларнинг туёғи остида қолиш инсонга бахт, бойлик ва касалликлардан халос бўлиш олиб келади, деб ишонилади. Шу боис кўплаб эркаклар бундай хавфли қадамга ўз ихтиёри билан қўрқмасдан қарор қилади.

Маросим жиҳати

Анъанавий мазмуни

Амалдаги ижроси

Жониворлар пойгаси/топташи

Гуноҳлардан покланиш ва барака тилаш

Одамлар ерга ётади, безатилган пода уларнинг устидан югуриб ўтади

«Озиқ-овқат тоғи» (Аннакут)

Табиат неъматларига шукроналик билдириш

Ибодатхоналарда 56 ёки 108 хил вегетариан таомлари уюб қўйилади

Рамзий тоғ макети

Муқаддас Говардхан тепалигини улуғлаш

Ҳовли ва кўчаларда гўнг ҳамда лойдан тоғ ясалиб, гуллар билан безатилади

Жониворларни эъзозлаш

Сигирларга ҳурмат ва эҳтиром кўрсатиш

Ювилиб, бўялади, ширинликлар ва махсус емишлар берилади

«Сигирлар муқаддас жонивор саналгани сабабли уларнинг қадами теккан жой ва тана покланади, барча ёмонликлар узоқлашади деган эътиқод ушбу кескин маросимни асрлар давомида сақлаб келмоқда».

Етти кунлик соябон: Афсона ва Аннакут сири

Маросимнинг илдизи қадимий ҳинд ривоятларига бориб тақалади. Ривоятларга кўра, Вриндаван қишлоғи аҳолиси илгари ёмғир худоси Индрага сиғинишган. Бироқ ёш Кришна одамларга сув, яшил яйлов ва бошпана бераётган Говардхан тоғига, яъни табиатга раҳмат айтиш лозимлигини тушунтиради. Бундан ғазабланган Индра қишлоққа кучли жала ва тошқин юборади. Шунда Кришна аҳоли ва жониворларни қутқариш учун Говардхан тоғини чап қўлининг кичик бармоғи билан худди соябондек юқорига кўтариб, етти кун давомида ушлаб туради.

Одамлар тоғ бағрида жон сақлаб қолгач, Индра мағлубиятини тан олади. Шу сабабли байрам куни Кришнага миннатдорчилик сифатида «Чаппан Бхог» деб аталувчи 56 ёки 108 хил ўсимлик маҳсулотларидан иборат озиқ-овқат тоғи ҳозирланиб, кейинчалик барча зиёратчиларга тарқатилади.

Сизнингча, маданий ва диний хилма-хиллик доирасидаги бундай хавфли анъаналар сақланиб қолиши керакми ёки инсон хавфсизлиги биринчи ўринда туриши лозимми? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари