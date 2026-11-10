Сигирлар туёғи остида ётиш: Ҳиндистондаги шов-шувли Говардхан пуджа маросими (видео)
Ҳиндистон бўйлаб машҳур «чироқлар байрами» — Дивалидан сўнг табиатга миннатдорчилик билдириш ва ҳиндуизм эътиқодидаги Кришна маъбудига сиғинишга бағишланган Говардхан пуджа (бошқа номи Аннакут) маросими кенг нишонланди. Ушбу кунда юз минглаб одамлар ибодатгоҳларга оқиб келиши билан бирга, айрим қишлоқ ва ҳудудларда кишини ҳайратга солувчи ва ўта хавфли қадимий урф-одатлар ҳам ижро этилди.
Сигирлар туёғи остида: Ўзига хос «барака» рамзи
Тармоқларда тарқалган энг баҳсли кадрлардан бири — эркакларнинг кўча ўртасида қатор бўлиб, юзтубан ерга ётиб олиши ва уларнинг устидан безатилган сигир ва буқалар тўдасининг босиб ўтиши бўлди.
Ҳиндуизмда муқаддас саналган сигирлар бу кунда гулчамбарлар, рангли бўёқлар ва товус патлари билан махсус безатилади. Ишончга кўра, муқаддас ҳайвонларнинг туёғи остида қолиш инсонга бахт, бойлик ва касалликлардан халос бўлиш олиб келади, деб ишонилади. Шу боис кўплаб эркаклар бундай хавфли қадамга ўз ихтиёри билан қўрқмасдан қарор қилади.
Маросим жиҳати
Анъанавий мазмуни
Амалдаги ижроси
Жониворлар пойгаси/топташи
Гуноҳлардан покланиш ва барака тилаш
Одамлар ерга ётади, безатилган пода уларнинг устидан югуриб ўтади
«Озиқ-овқат тоғи» (Аннакут)
Табиат неъматларига шукроналик билдириш
Ибодатхоналарда 56 ёки 108 хил вегетариан таомлари уюб қўйилади
Рамзий тоғ макети
Муқаддас Говардхан тепалигини улуғлаш
Ҳовли ва кўчаларда гўнг ҳамда лойдан тоғ ясалиб, гуллар билан безатилади
Жониворларни эъзозлаш
Сигирларга ҳурмат ва эҳтиром кўрсатиш
Ювилиб, бўялади, ширинликлар ва махсус емишлар берилади
«Сигирлар муқаддас жонивор саналгани сабабли уларнинг қадами теккан жой ва тана покланади, барча ёмонликлар узоқлашади деган эътиқод ушбу кескин маросимни асрлар давомида сақлаб келмоқда».
Етти кунлик соябон: Афсона ва Аннакут сири
Маросимнинг илдизи қадимий ҳинд ривоятларига бориб тақалади. Ривоятларга кўра, Вриндаван қишлоғи аҳолиси илгари ёмғир худоси Индрага сиғинишган. Бироқ ёш Кришна одамларга сув, яшил яйлов ва бошпана бераётган Говардхан тоғига, яъни табиатга раҳмат айтиш лозимлигини тушунтиради. Бундан ғазабланган Индра қишлоққа кучли жала ва тошқин юборади. Шунда Кришна аҳоли ва жониворларни қутқариш учун Говардхан тоғини чап қўлининг кичик бармоғи билан худди соябондек юқорига кўтариб, етти кун давомида ушлаб туради.
Одамлар тоғ бағрида жон сақлаб қолгач, Индра мағлубиятини тан олади. Шу сабабли байрам куни Кришнага миннатдорчилик сифатида «Чаппан Бхог» деб аталувчи 56 ёки 108 хил ўсимлик маҳсулотларидан иборат озиқ-овқат тоғи ҳозирланиб, кейинчалик барча зиёратчиларга тарқатилади.
Сизнингча, маданий ва диний хилма-хиллик доирасидаги бундай хавфли анъаналар сақланиб қолиши керакми ёки инсон хавфсизлиги биринчи ўринда туриши лозимми? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…