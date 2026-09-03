Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этди
Xiaomi бренди ўзининг Ёупин краудфандинг платформасида янги ихчам ва ҳамёнбоп иситкич — Mijia Грапҳене Ҳеатер К қурилмаси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион маҳсулот атиги 25 доллар эквивалентидаги нархда бозорга чиқарилмоқда ва ўзининг тезкор ишлаш хусусиятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма Mijia техникаларига хос бўлган минималистик оқ рангдаги корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг ўлчамлари 175×175×472 миллиметрни, оғирлиги эса тахминан 1,65 килограммни ташкил этади. Иситкичнинг устки қисмида қулай ҳарорат регулятори мавжуд бўлиб, орқа қисмига эса уни кўтариб юриш учун махсус тутқич яширилган.
Кичик габаритлари туфайли фойдаланувчилар бу иситкични нафақат хона полига ўрнатиши, балки бевосита иш столига ҳам қўйиб ишлатиши мумкин. Хитой бозорида бошланғич босқичда ушбу гаджет 179 юан, яни тахминан 25 АҚШ доллари қийматида баҳоланмоқда.
Иситиш технологияси ва функционаллигиМазкур моделнинг асосий конструктив ўзига хослиги унинг айланиш тизими ҳисобланади. Корпус автоматик равишда 80 градус бурчак остида чапга ва ўнгга бурила олади, бу эса хона бўйлаб иссиқликни бир текис тақсимлашга ёрдам беради.
Қурилманинг олд панели кенг эгилган ҳаво чиқариш тешиги ва микроперфорацияланган тўқима билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг режасига кўра, бундай дизайн иссиқ ҳавонинг бир нуқтага тор оқим билан урилишининг олдини олиб, уни юмшоқ ва текис тарқатишни таъминлайди.
Mijia Грапҳене Ҳеатер К асоси замонавий графенли иситиш элементи ҳамда юқори моментли доимий ток вентиляторидан иборат. Компания маълумотларига кўра, қурилма ёқилгандан кейин атиги 3 сония ичида қизи бошлайди.
Қувват ва хавфсизлик имкониятлариИситкичнинг максимал қуввати 2000 ваттни ташкил қилади, шунингдек, фойдаланувчилар учун 1200 ваттли тежамкор режим ҳам назарда тутилган. Xiaomi таъкидлашича, қурилма хонани тахминан 10 дақиқа ичида тезда иситишга қодир.
Асосий иситиш элементининг яна бир афзаллиги шундаки, у қўшимча равишда узоқ инфрақизил нурланишни ҳосил қилади. Бу эса совуқ мавсумда уй шароитида иссиқлик ва қулай муҳит яратишда муҳим қулайликлардан бири саналади.
…