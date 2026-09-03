Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этди

Xiaomi бренди ўзининг Ёупин краудфандинг платформасида янги ихчам ва ҳамёнбоп иситкич — Mijia Грапҳене Ҳеатер К қурилмаси учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инновацион маҳсулот атиги 25 доллар эквивалентидаги нархда бозорга чиқарилмоқда ва ўзининг тезкор ишлаш хусусиятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма Mijia техникаларига хос бўлган минималистик оқ рангдаги корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг ўлчамлари 175×175×472 миллиметрни, оғирлиги эса тахминан 1,65 килограммни ташкил этади. Иситкичнинг устки қисмида қулай ҳарорат регулятори мавжуд бўлиб, орқа қисмига эса уни кўтариб юриш учун махсус тутқич яширилган.

Кичик габаритлари туфайли фойдаланувчилар бу иситкични нафақат хона полига ўрнатиши, балки бевосита иш столига ҳам қўйиб ишлатиши мумкин. Хитой бозорида бошланғич босқичда ушбу гаджет 179 юан, яни тахминан 25 АҚШ доллари қийматида баҳоланмоқда.

Иситиш технологияси ва функционаллиги

Мазкур моделнинг асосий конструктив ўзига хослиги унинг айланиш тизими ҳисобланади. Корпус автоматик равишда 80 градус бурчак остида чапга ва ўнгга бурила олади, бу эса хона бўйлаб иссиқликни бир текис тақсимлашга ёрдам беради.

Қурилманинг олд панели кенг эгилган ҳаво чиқариш тешиги ва микроперфорацияланган тўқима билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг режасига кўра, бундай дизайн иссиқ ҳавонинг бир нуқтага тор оқим билан урилишининг олдини олиб, уни юмшоқ ва текис тарқатишни таъминлайди.

Mijia Грапҳене Ҳеатер К асоси замонавий графенли иситиш элементи ҳамда юқори моментли доимий ток вентиляторидан иборат. Компания маълумотларига кўра, қурилма ёқилгандан кейин атиги 3 сония ичида қизи бошлайди.

Қувват ва хавфсизлик имкониятлари

Иситкичнинг максимал қуввати 2000 ваттни ташкил қилади, шунингдек, фойдаланувчилар учун 1200 ваттли тежамкор режим ҳам назарда тутилган. Xiaomi таъкидлашича, қурилма хонани тахминан 10 дақиқа ичида тезда иситишга қодир.

Асосий иситиш элементининг яна бир афзаллиги шундаки, у қўшимча равишда узоқ инфрақизил нурланишни ҳосил қилади. Бу эса совуқ мавсумда уй шароитида иссиқлик ва қулай муҳит яратишда муҳим қулайликлардан бири саналади.

XiaomiMijia Грапҳене Ҳеатер КГрафенли иситкичХитой технологиялариСмарт уй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинApple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинБугун, 11:58Huawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиHuawei Watch GT 7 ва GT 7 Pro халқаро бозорга чиқдиБугун, 11:22Xiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиXiaomi 18 Фолд смартфони ўз синфида энг йирик аккумуляторга эга бўладиБугун, 10:52Samsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиSamsung Galaxy З Фолд 8 фойдаланувчилари экраннинг бурилишига дуч келдиБугун, 10:23Honor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиHonor Magic 8 Pro энг фойдали Android-флагман деб топилдиБугун, 08:24Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиСунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этдиБугун, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди