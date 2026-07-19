Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этди

·28·Техно
Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этди

Хитойнинг машҳур Убтеч компанияси технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлган Уворлд U1 моделини намойиш этди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу дунёдаги илк оммавий равишда ишлаб чиқариладиган тўлиқ ўлчамли гуманоид (одаmsимон) роботдир. Бугунги кунда аксарият роботлар саноат корхоналари учун мўлжалланган бўлса, U1 модели инсон учун уй шароитида ҳамроҳлик қилиш мақсадида яратилгани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Убтеч ушбу қурилманинг бир нечта модификациясини бозорга чиқарди. Улар орасида фақат тананинг юқори қисмидан иборат U1 Lite, тўлиқ ўлчамли U1 Pro ва ҳаракатланиш динамикаси юқори бўлган U1 Ultra версиялари мавжуд. Роботларнинг асосий вазифаси инсон билан мулоқот қилиш ва ҳиссий алоқа ўрнатишдан иборат бўлиб, бу жараёнда сунъий интеллект тизимлари суҳбатдошнинг нигоҳи, овози ва юз ифодасини таҳлил қилади.

Инсон қиёфасини такрорловчи технология

Уворлд U1 техник жиҳатдан анча мураккаб тузилишга эга. ixbt.com маълумотига кўра, робот 88 та сервопривод билан жиҳозланган бўлиб, бу унга инсон ҳаракатларининг 90 фоизини такрорлаш имконини беради. Шунингдек, у 300 га яқин микро-эмоцияларни намойиш эта олади, кўз қисади ва махсус силикон қоплама ёрдамида инсон терисидаги тешикчалар ҳамда бурмаларни имитация қилади.

Роботнинг ташқи кўриниши икки хил вариантда таклиф этилмоқда: эркак қиёфасидаги моделнинг бўйи 183 см, вазни 42 кг бўлса, аёл қиёфасидаги версия 163 см бўй ва 35 кг вазнга эга. Муҳандислар мулоқотнинг табиий чиқиши учун нутқ ва лаблар ҳаракати ўртасидаги фарқни 20 миллисекунддан камроқ вақтга туширишга муваффақ бўлишган.

Бироқ, тақдимот давомида айрим камчиликлар ҳам кўзга ташланди. Масалан, роботнинг саволларга жавоб бериш тезлиги ҳали ҳам паст даражада қолмоқда. Синов жараёнида фойдаланувчи ўзини ёмон ҳис қилаётганини айтганида, U1 жавоб қайтаришдан олдин узоқ вақт пауза қилиб қолган. Бу эса сунъий интеллектнинг реал вақт режимида қарор қабул қилиш жараёни ҳали такомиллаштирилиши кераклигини кўрсатади.

Нархлар ва бозор истиқболлари

Убтеч дастлаб ушбу роботлар кексалар парвариши, болалар билан ўйинлар ва уй юмушларида ёрдам беришини вада қилган эди. Аммо расмий сотувлар бошланганда асосий эътибор робот-ҳамроҳ функциясига қаратилди. Қурилманинг нархи танланган версияга қараб қуйидагича белгиланган:

  • U1 Lite ва асосий моделлар — 119 800 юандан бошланади (тахминан 17 655 доллар);
  • Юқори технологияли Ultra версияси — 990 000 юангача (тахминан 145 717 доллар).
Сотувларнинг биринчи кунидаёқ 13 000 дан ортиқ буюртма қабул қилинган бўлса-да, уларнинг аксарияти давлат харидлари ва кўргазма майдончалари ҳиссасига тўғри келади. Ҳозирча Уворлд U1 илмий-фантастик фильмлардаги каби тўлиқ автоном эмас — у асосан секин тезликда оддий ҳаракатлар ва рақс элементларини бажара олади. Шунга қарамай, бу лойиҳа гуманоид роботларнинг истеъмол бозори учун оммавий ишлаб чиқарилишидаги илк жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда.

УбтечУворлд U1РобототехникаСунъий ИнтеллектХитой Технологиялари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Netflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиNetflix сунъий интеллектдан 300 дан ортиқ лойиҳада фойдалангани маълум бўлдиБугун, 17:56Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солдиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Хитойнинг Кими K3 модели OpenAIни хавотирга солдиБугун, 16:58Хитойда литий батареялари учун 11 йиллик солиқ имтиёзлари якунланмоқдаХитойда литий батареялари учун 11 йиллик солиқ имтиёзлари якунланмоқдаБугун, 16:25Хитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиХитойда қаттиқ жисмли аккумуляторлар экстремал шароитда бир йил давомида синовдан ўтдиБугун, 15:58Маврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиМаврикий NASA бошчилигидаги Artemis келишувига қўшилган 70-давлат бўлдиБугун, 15:28Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиАқлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда