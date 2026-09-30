Хитойлик олимлар битта ДВД ҳажмига 50 терабайт маълумот ёзиш технологиясини яратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойлик тадқиқотчилар битта ДВД ҳажмига 50 терабайт маълумот сиғдира оладиган кўп ўлчамли оптик ёзиш технологиясини ишлаб чиқдилар.
- Ушбу янги технология битта уч ўлчамли нуқтада анъанавий иккита ҳолат ўрнига 1024 та ҳолатни қайд этиш имконини беради, бу эса 10 бит ахборотни кодлашни таъминлайди.
- Ўқиш ишончлилиги 99,99 фоиздан юқори бўлган ушбу ишланма бир нурларли архитектурага асосланган бўлиб, оптик тизимни сезиларли даражада соддалаштиради.
Шандай университети тадқиқотчилари оптик маълумотларни сақлаш соҳасида муҳим ютуққа эришдилар. Ixbt.com нашрининг хабар қилишича, улар ишлаб чиққан кўп ўлчамли оптик ёзиш технологияси битта уч ўлчамли нуқтада анъанавий икки ҳолат ўрнига бирданига 1024 та ҳолатни қайд этиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида битта нуқта орқали 10 бит ахборотни кодлаш имконини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумот учун, одатий хотира ясалишида ҳар бир катакча фақат иккита — «0» ёки «1» ҳолатини, яни битта бит ахборотни сақлай олади. Янги технология эса нуқтанинг ахборот сиғимини кескин ошириб, унинг 1024 хил градацияни фарқлашини таъминлайди. Натижада, нуқталар ҳажмини кичрайтириш ёки қатламлар сонини кўпайтириш мажбуриятисиз ҳам сақлаш зичлигини сезиларли даражада оширишга эришилди.
Келажакдаги имкониятлар ва юқори ишончлиликМутахассисларнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, жорий тизим конфигурациясидан фойдаланилганда одатдаги ДВД диск ўлчамидаги воситага тахминан 50 терабайт маълумотни сиғдириш назарий жиҳатдан мумкин бўлади. Бунда ўқиш ишончлилиги 99,99 фоиздан юқори экани алоҳида таъкидланмоқда.
Мазкур ишланманинг яна бир муҳим афзаллиги шундаки, у бир нурларли архитектурага асосланган. Кўпгина юқори зичликдаги оптик хотира тизимлари аниқ мослаштириш ҳамда барқарорлаштиришни талаб қиладиган иккита лазер нурларидан фойдаланади. Хитойлик тадқиқотчилар эса ёзиш ва ўқиш жараёнларини битта нур ёрдамида амалга оширишга муваффақ бўлдилар, бу эса оптик тизимни сезиларли даражада соддалаштиради.
Петабайтлардаги истиқболларТадқиқотчиларнинг фикрича, технологиянинг ҳозирги эришилган ютуқлардан ташқари салоҳияти янада юқори. Агар қатламлар орасидаги масофани 5 микрометрдан 1 микрометргача қисқартириб, фарқланадиган ҳолатлар сонини ўн минглаб тургача етказилса, ДВД ўлчамидаги дискнинг назарий сиғими қарийб 2,5 петабайт маълумотни ташкил қилиши мумкин.
Мазкур инновацион ишланма келгусида катта ҳажмли маълумотларни архирвалаш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида янги имкониятлар эшигини очиши кутилмоқда. Оптик дискларнинг бундай юқори даражада модернизация қилиниши рақамли маълумотларни узоқ муддатли сақлаш бозорида туб бурилиш ясаши мумкин.
Изоҳлар 0
…