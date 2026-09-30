Хитойлик олимлар битта ДВД ҳажмига 50 терабайт маълумот ёзиш технологиясини яратди

·24·Техно
Хитойлик олимлар битта ДВД ҳажмига 50 терабайт маълумот ёзиш технологиясини яратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойлик тадқиқотчилар битта ДВД ҳажмига 50 терабайт маълумот сиғдира оладиган кўп ўлчамли оптик ёзиш технологиясини ишлаб чиқдилар.
  • Ушбу янги технология битта уч ўлчамли нуқтада анъанавий иккита ҳолат ўрнига 1024 та ҳолатни қайд этиш имконини беради, бу эса 10 бит ахборотни кодлашни таъминлайди.
  • Ўқиш ишончлилиги 99,99 фоиздан юқори бўлган ушбу ишланма бир нурларли архитектурага асосланган бўлиб, оптик тизимни сезиларли даражада соддалаштиради.

Шандай университети тадқиқотчилари оптик маълумотларни сақлаш соҳасида муҳим ютуққа эришдилар. Ixbt.com нашрининг хабар қилишича, улар ишлаб чиққан кўп ўлчамли оптик ёзиш технологияси битта уч ўлчамли нуқтада анъанавий икки ҳолат ўрнига бирданига 1024 та ҳолатни қайд этиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида битта нуқта орқали 10 бит ахборотни кодлаш имконини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумот учун, одатий хотира ясалишида ҳар бир катакча фақат иккита — «0» ёки «1» ҳолатини, яни битта бит ахборотни сақлай олади. Янги технология эса нуқтанинг ахборот сиғимини кескин ошириб, унинг 1024 хил градацияни фарқлашини таъминлайди. Натижада, нуқталар ҳажмини кичрайтириш ёки қатламлар сонини кўпайтириш мажбуриятисиз ҳам сақлаш зичлигини сезиларли даражада оширишга эришилди.

Келажакдаги имкониятлар ва юқори ишончлилик

Мутахассисларнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, жорий тизим конфигурациясидан фойдаланилганда одатдаги ДВД диск ўлчамидаги воситага тахминан 50 терабайт маълумотни сиғдириш назарий жиҳатдан мумкин бўлади. Бунда ўқиш ишончлилиги 99,99 фоиздан юқори экани алоҳида таъкидланмоқда.

Мазкур ишланманинг яна бир муҳим афзаллиги шундаки, у бир нурларли архитектурага асосланган. Кўпгина юқори зичликдаги оптик хотира тизимлари аниқ мослаштириш ҳамда барқарорлаштиришни талаб қиладиган иккита лазер нурларидан фойдаланади. Хитойлик тадқиқотчилар эса ёзиш ва ўқиш жараёнларини битта нур ёрдамида амалга оширишга муваффақ бўлдилар, бу эса оптик тизимни сезиларли даражада соддалаштиради.

Петабайтлардаги истиқболлар

Тадқиқотчиларнинг фикрича, технологиянинг ҳозирги эришилган ютуқлардан ташқари салоҳияти янада юқори. Агар қатламлар орасидаги масофани 5 микрометрдан 1 микрометргача қисқартириб, фарқланадиган ҳолатлар сонини ўн минглаб тургача етказилса, ДВД ўлчамидаги дискнинг назарий сиғими қарийб 2,5 петабайт маълумотни ташкил қилиши мумкин.

Мазкур инновацион ишланма келгусида катта ҳажмли маълумотларни архирвалаш, сақлаш ва қайта ишлаш жараёнларида янги имкониятлар эшигини очиши кутилмоқда. Оптик дискларнинг бундай юқори даражада модернизация қилиниши рақамли маълумотларни узоқ муддатли сақлаш бозорида туб бурилиш ясаши мумкин.

Оптик хотираДВДМаълумотлар базасиХитой технологиялариИнновация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилди21 сентябр 23:58Xiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этдиXiaomi компанияси янги графенли иситкични тақдим этди3 сентябр 12:57Хитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошландиХитойда илк бор OLED-чиплар оммавий ишлаб чиқарила бошланди29 июл 12:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейди27 июл 00:52Убтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этдиУбтеч компанияси дунёдаги илк оммавий ишлаб чиқарилувчи Уворлд U1 роботини тақдим этди19 июл 17:22КликкҲоусе йиллик даромадини 250 миллион долларга етказиб, ИПО сари йўл олдиКликкҲоусе йиллик даромадини 250 миллион долларга етказиб, ИПО сари йўл олди27 май 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди