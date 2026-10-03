MacBook Air’лар қанча туради? 3 октябр нархлари
3 октябр ҳолатига кўра, MacBook’ларнинг турли модел ва конфигурациялари учун нархлар маълум қилинди. Рўйхатда 2026 йилги MacBook Neo, 2025 йилги MacBook Air M4 ҳамда 2026 йилги MacBook Air M5 моделлари бор.
MacBook Neo 2026:
• 8/256 GB Citrus — 689 доллар
• 8/256 GB Silver — 739 доллар
• 8/256 GB Indigo — 699 доллар
• 8/256 GB Blush — 729 доллар
• 8/512 GB — 829 доллар
MacBook Air M4 13 дюйм, 2025:
• 16/256 GB — 1 299 доллар
• 16/512 GB — 1 299 доллар
• 16/1 TB — 1 549 доллар
• 24/512 GB — 1 399 доллар
MacBook Air M4 15 дюйм, 2025:
• 16/256 GB — 1 399 доллар
• 16/512 GB — 1 449 доллар
• 16/1 TB — 1 699 доллар
• 24/512 GB — 1 619 доллар
MacBook Air M5 13 дюйм, 2026:
• 16/512 GB — 1 339 доллар
• 16/1 TB — 1 599 доллар
MacBook Air M5 15 дюйм, 2026:
• 16/512 GB — 1 539 доллар
• 16/1 TB — 1 799 доллар
• 24/1 TB — 2 199 доллар
Маълумотларга кўра, айрим конфигурациялар чегирмали нархда таклиф қилинмоқда. MacBook моделларининг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкин.
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