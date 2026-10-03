MacBook Air’лар қанча туради? 3 октябр нархлари

·0·Техно
MacBook Air’лар қанча туради? 3 октябр нархлари

3 октябр ҳолатига кўра, MacBook’ларнинг турли модел ва конфигурациялари учун нархлар маълум қилинди. Рўйхатда 2026 йилги MacBook Neo, 2025 йилги MacBook Air M4 ҳамда 2026 йилги MacBook Air M5 моделлари бор.

MacBook Neo 2026:

• 8/256 GB Citrus — 689 доллар
• 8/256 GB Silver — 739 доллар
• 8/256 GB Indigo — 699 доллар
• 8/256 GB Blush — 729 доллар
• 8/512 GB — 829 доллар

MacBook Air M4 13 дюйм, 2025:

• 16/256 GB — 1 299 доллар
• 16/512 GB — 1 299 доллар
• 16/1 TB — 1 549 доллар
• 24/512 GB — 1 399 доллар

MacBook Air M4 15 дюйм, 2025:

• 16/256 GB — 1 399 доллар
• 16/512 GB — 1 449 доллар
• 16/1 TB — 1 699 доллар
• 24/512 GB — 1 619 доллар

MacBook Air M5 13 дюйм, 2026:

• 16/512 GB — 1 339 доллар
• 16/1 TB — 1 599 доллар

MacBook Air M5 15 дюйм, 2026:

• 16/512 GB — 1 539 доллар
• 16/1 TB — 1 799 доллар
• 24/1 TB — 2 199 доллар

Маълумотларга кўра, айрим конфигурациялар чегирмали нархда таклиф қилинмоқда. MacBook моделларининг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкин.

MacBook NeoMacBook Air M4MacBook Air M5Apple
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширди«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширди26 июн 09:45AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиAMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уринди14 июн 18:28Apple MacBook Neo янги авлод харидорлари орасида оммалашмоқдаApple MacBook Neo янги авлод харидорлари орасида оммалашмоқда2 июн 22:24MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.MacBook Air ноутбуклари учун янги нархлар эълон қилинди.16 июн 10:55Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиГлобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошлади3 август 02:50Apple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашди25 июн 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди