Энг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қиммат

·0·Техно
Энг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қиммат

Apple компанияси ўзининг энг юқори унумдорликка эга ноутбуклари нархини навбатдаги бор оширди. Сўнгги ўзгаришлардан сўнг, максимал конфигурациядаги MacBook Pro модели нархи психологик 10 000 долларик довондан ошиб ўтди. Бу ҳолат профессионал фойдаланувчилар ва технология ихлосмандлари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки қурилманинг нархи қисқа вақт ичида сезиларли даражада ўсган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, M5 Max процессори билан жиҳозланган MacBook Pro ноутбугининг энг юқори талқини иккинчи марта қимматлашди. Аввалроқ ушбу қурилма нархи 9 200 доллар этиб белгиланган эди. Эндиликда эса харидорлар ушбу модел учун камида 10 000 доллар тўлашларига тўғри келади. Агар фойдаланувчи экраннинг махсус ҳимоя ойнасини танласа, нарх 10 150 долларгача кўтарилиши мумкин.

Нархларнинг кескин кўтарилиши сабаблари

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Apple ноутбукларининг нархи икки босқичда жами 3 000 долларга ёки деярли 40 фоизга ошган. Бундай кескин ўсишнинг асосий сабаби бутловчи қисмлар, хусусан, доимий ва тезкор хотира нархларининг жаҳон бозорида қимматлашаётгани билан боғлиқ. Apple ўзининг премиум моделларида энг юқори сифатли компонентлардан фойдаланиши нархнинг бевосита ошишига олиб келмоқда.

Топ-конфигурациядаги MacBook Pro модели техник жиҳатдан ҳайратланарли кўрсаткичларга эга. У 128 GB тезкор хотира (RAM) ва улкан 8 TB ҳажмли SSD драйвери билан таъминланган. Бундай ресурслар асосан мураккаб 3D моделлаштириш, 8K форматдаги видеоларни монтаж қилиш ва сунъий интеллект алгоритмлари билан ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган.

Ўзбекистон бозори ва глобал тенденция

Ўзбекистонда Apple маҳсулотларига бўлган талаб доимий равишда юқори бўлиб келган. Бироқ, 10 000 долларлик нарх маҳаллий бозорда ушбу ноутбукни эксклюзив ва жуда тор доирадаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган маҳсулотга айлантиради. Солиштириш учун, ушбу маблағга Ўзбекистон автомобил бозорида ўрта даражадаги седан сотиб олиш мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Apple нафақат ноутбуклар, балки планшетлар ва бошқа шахсий компьютерлари нархини ҳам қайта кўриб чиқмоқда. Компаниянинг нарх сиёсати жаҳон иқтисодиётидаги инфляция ва логистика харажатларининг ошишига мослашаётганини кўрсатади. Келажакда бошқа технологик гигантлар ҳам ўз қурилмалари нархини ошириши эҳтимолдан холи эмас.

Хулоса қилиб айтганда, M5 Max чипли MacBook Pro энди шунчаки иш қуроли эмас, балки ҳашамат ва энг юқори технологик чўққи рамзига айланди. Профессионал студиялар ва йирик IT-компаниялар учун бу харид ўзини оқлаши мумкин, бироқ оддий фойдаланувчилар учун асосий эътибор нисбатан ҳамёнбоп бўлган Air ёки базавий Pro моделларига қаратилиши кутилмоқда.

AppleMacBook ProM5 MaxТехнологияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиAMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиБугун, 10:58Тепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиТепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиБугун, 10:30Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиБугун, 09:57Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиАвстралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиБугун, 06:55Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаЧиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаБугун, 06:22Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиКоинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги