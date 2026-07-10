Энг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қиммат
Apple компанияси ўзининг энг юқори унумдорликка эга ноутбуклари нархини навбатдаги бор оширди. Сўнгги ўзгаришлардан сўнг, максимал конфигурациядаги MacBook Pro модели нархи психологик 10 000 долларик довондан ошиб ўтди. Бу ҳолат профессионал фойдаланувчилар ва технология ихлосмандлари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки қурилманинг нархи қисқа вақт ичида сезиларли даражада ўсган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, M5 Max процессори билан жиҳозланган MacBook Pro ноутбугининг энг юқори талқини иккинчи марта қимматлашди. Аввалроқ ушбу қурилма нархи 9 200 доллар этиб белгиланган эди. Эндиликда эса харидорлар ушбу модел учун камида 10 000 доллар тўлашларига тўғри келади. Агар фойдаланувчи экраннинг махсус ҳимоя ойнасини танласа, нарх 10 150 долларгача кўтарилиши мумкин.
Нархларнинг кескин кўтарилиши сабаблариТаҳлилчиларнинг таъкидлашича, Apple ноутбукларининг нархи икки босқичда жами 3 000 долларга ёки деярли 40 фоизга ошган. Бундай кескин ўсишнинг асосий сабаби бутловчи қисмлар, хусусан, доимий ва тезкор хотира нархларининг жаҳон бозорида қимматлашаётгани билан боғлиқ. Apple ўзининг премиум моделларида энг юқори сифатли компонентлардан фойдаланиши нархнинг бевосита ошишига олиб келмоқда.
Топ-конфигурациядаги MacBook Pro модели техник жиҳатдан ҳайратланарли кўрсаткичларга эга. У 128 GB тезкор хотира (RAM) ва улкан 8 TB ҳажмли SSD драйвери билан таъминланган. Бундай ресурслар асосан мураккаб 3D моделлаштириш, 8K форматдаги видеоларни монтаж қилиш ва сунъий интеллект алгоритмлари билан ишловчи мутахассислар учун мўлжалланган.
Ўзбекистон бозори ва глобал тенденцияЎзбекистонда Apple маҳсулотларига бўлган талаб доимий равишда юқори бўлиб келган. Бироқ, 10 000 долларлик нарх маҳаллий бозорда ушбу ноутбукни эксклюзив ва жуда тор доирадаги фойдаланувчилар учун мўлжалланган маҳсулотга айлантиради. Солиштириш учун, ушбу маблағга Ўзбекистон автомобил бозорида ўрта даражадаги седан сотиб олиш мумкин.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Apple нафақат ноутбуклар, балки планшетлар ва бошқа шахсий компьютерлари нархини ҳам қайта кўриб чиқмоқда. Компаниянинг нарх сиёсати жаҳон иқтисодиётидаги инфляция ва логистика харажатларининг ошишига мослашаётганини кўрсатади. Келажакда бошқа технологик гигантлар ҳам ўз қурилмалари нархини ошириши эҳтимолдан холи эмас.
Хулоса қилиб айтганда, M5 Max чипли MacBook Pro энди шунчаки иш қуроли эмас, балки ҳашамат ва энг юқори технологик чўққи рамзига айланди. Профессионал студиялар ва йирик IT-компаниялар учун бу харид ўзини оқлаши мумкин, бироқ оддий фойдаланувчилар учун асосий эътибор нисбатан ҳамёнбоп бўлган Air ёки базавий Pro моделларига қаратилиши кутилмоқда.
…