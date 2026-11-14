Фридрих Мерц АҚШга мурожаат қилиб, Европанинг хавотирларини ошкор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия канслери Фридрих Мерс Дублинда ўтган Европа политик ҳамжамияти йиғилишида АҚШни Украина можароси бўйича кутилмаган қарорлар қабул қилмасликка чақирди.
- Европа давлатлари АҚШ президенти Доналд Трампнинг Россия президенти Владимир Путин билан яқин ҳафтада режалаштирилган учрашуви ортидан юзага келиши мумкин бўлган «сюрпризлар»дан хавотирда.
Германия канцлери Фридрих Мерц Дублинда бўлиб ўтаётган Европа политик ҳамжамияти учрашуви чоғида АҚШга қарата муҳим баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, Европа давлатлари АҚШ томонидан Украина можароси бўйича кутилмаган қарорлар ёки «сюрпризлар» қилинишидан жиддий хавотирда.
Дублиндаги баёнот ва «Анкоридж» хотиралари
Фридрих Мерц журналистлар билан мулоқотда АҚШ президенти Дональд Трамп яқин ҳафтада Россия президенти Владимир Путин билан Украина масаласини муҳокама қилишни режалаштираётганини эслатиб ўтди.
«Биз биламизки, президент Трамп келажак ҳафтада Украинани президент Путин билан муҳокама қилишни режалаштирмоқда. Бу ерда, Дублинда баъзилар бу “иккинчи Анкоридж моменти” бўлиб қолишидан хавотирда. Шу муносабат билан мен АҚШга ўз сигналимизни яна бир бор етказмоқчиман — илтимос, ҳеч қандай сюрпризлар бўлмасин», — деди Германия канцлери.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 15 август куни Алясканинг Анкоридж шаҳридаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида Россия ва АҚШ президентларининг 2021 йилдан бери илк бор юзма-юз учрашуви бўлиб ўтган эди. Ўшанда саммитнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал қилишга қаратилган бўлиб, Европа етакчилари бу каби ёпиқ келишувлар уларнинг иштирокисиз ҳал қилинишидан чўчимоқда.
Муҳим жиҳатлар
Тафсилотлар
Ким баёнот берди?
Германия канцлери Фридрих Мерц
Қаерда айтилди?
Дублин шаҳрида (Европа политик ҳамжамияти йиғилиши)
Асосий хавотир
Трамп ва Путин ўртасидаги бўлажак учрашув («Анкоридж моменти»)
Европанинг талаби
Украина масаласида Вашингтон томонидан кутилмаган «сюрпризлар»га йўл қўймаслик
Европа ва АҚШ муносабатларидаги ноаниқликлар
Экспертларнинг фикрича, Европа етакчилари ўз манфаатлари четда қолиб кетишидан ёки АҚШ ва Россия ўзларича муҳим геосиёсий келишувларга эришишидан хавотирда. Мерцнинг ушбу қатъий мурожаати Германия ва Европа Иттифоқи Украина борасидаги ҳар қандай музокараларда ўз сўзига эга бўлишни ва Вашингтоннинг кескин қарорларига дуч келмасликни исташини яққол кўрсатади.
Сизнингча, Европа етакчиларининг АҚШ ва Россия ўртасидаги музокаралардан бундай хавотирда экани қанчалик асосли? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…