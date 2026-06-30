Gmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишди

·18·Техно
Gmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишди

Киберхавфсизлик соҳасида фаолият юритувчи “Касперский лабораторияси” мутахассислари Gmail фойдаланувчилари, айниқса корпоратив мижозлар учун жиддий хавф туғдирувчи янги ҳужум усулини аниқлашди. Ушбу усул ёрдамида жиноятчилар фойдаланувчининг шахсий ёзишмалари, тақвими ва бошқа Google хизматларидаги маълумотларига мутлақо сезиларсиз кириш имкониятига эга бўлмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, СТРД (Шадов Токен виа Ремоте Дебуг) деб номланган ушбу ҳужум вектори ОАут авторизация механизмидаги заифликларга асосланган. Хакерлар махсус ишлаб чиқилган Умбриж номли воситадан фойдаланиб, тизимга кириш учун зарур бўлган “токен” (рақамли калит)ни қўлга киритишади. Бу жараён фойдаланувчидан ҳеч қандай логин ёки парол киритишни талаб қилмайди, бу эса ҳужумни аниқлашни ўта мураккаблаштиради.

Ҳужум механизми ва Чромиум браузерлари

Ҳужумнинг асосий нишони Windows операцион тизими бўлса-да, мутахассислар бошқа платформалар ҳам хавф остида бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Асосий шарт шундаки, фойдаланувчи Чромиум двигателида ишловчи браузерларда (масалан, Google Chrome ёки Microsoft Edge) ўз аккаунтидан чиқмаган бўлиши керак. Браузерда фаол сессия сақланиб қолган пайтда, хакерлар масофадан туриб носозликларни тузатиш порти (дебуг порт) орқали уланишни амалга оширадилар.

Бундай ҳолатда хакерлар браузернинг янги нусхасини ишга тушириб, фойдаланувчи номидан Gmail хизматига сўровлар юборишни бошлайди. Натижада, тизим буни қонуний фойдаланувчининг ҳаракати сифатида қабул қилади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу усул орқали нафақат хатларни ўқиш, балки махфий маълумотларни кўчириб олиш ва корпоратив режаларни кузатиш имкони туғилади.

Хавфсизлик чоралари ва тавсиялар

Ўзбекистондаги кўплаб компаниялар ва давлат ташкилотлари ҳам ўз иш фаолиятида Google экотизимидан кенг фойдаланишини ҳисобга олсак, ушбу таҳдид маҳаллий IT-мутахассислар учун ҳам долзарб ҳисобланади. Корпоратив тармоқларда хавфсизликни таъминлаш учун бир қатор профилактик чораларни кўриш тавсия этилади.

Экспертлар қуйидаги хавфсизлик чораларига амал қилишни маслаҳат беришади:

  • Google аккаунтларига уланиш ҳуқуқига эга бўлган учинчи томон иловаларини мунтазам равишда аудитдан ўтказиш;
  • Тизимда ғайритабиий фаолликни, хусусан, браузернинг носозликларни тузатиш порти ёқилган ҳолда ишга тушишини кузатиб бориш;
  • Иш куни якунлангач ёки умумий компьютерлардан фойдаланганда тизимдан тўлиқ чиқиш (Лог оут) тугмасини босиш.
Ҳозирги вақтда кибержиноятчиларнинг усуллари кундан-кунга такомиллашиб бормоқда. Шунинг учун нафақат мураккаб пароллар, балки тизимга киришнинг техник жиҳатларини ҳам назорат қилиш замонавий киберхавфсизликнинг ажралмас қисмига айланган. Мутахассислар корпоратив фойдаланувчиларни шубҳали ҳаволаларга кирмасликка ва браузер созламаларидаги ўзгаришларга эътиборли бўлишга чақирмоқда.

GmailКиберхавфсизликGoogleХакерларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиOnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиБугун, 17:51Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиXiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиБугун, 16:53GTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиGTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиБугун, 16:21Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаХитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаБугун, 15:59Ўзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиЎзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиБугун, 15:29Tesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиTesla заводидан миллионлаб долларлик аккумуляторлар ўғирланди: жиноий схема фош этилдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди