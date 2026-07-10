OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлди

·0·Техно
OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлди

Сунъит интеллект оламидаги икки йирик гигант — OpenAI ва Microsoft ўртасидаги муносабатлар совуқлашгани ҳақидаги миш-мишларга чек қўчилди. OpenAI компанияси ўзининг янги ГПТ 5.6 моделини тақдим этар экан, ушбу технология Microsoft 365 Copilot тизими учун “афзал кўрилган модел” (преферред модел) мақомига эга бўлишини расман эъллон қилди. Бу қадам икки компания ўртасидаги стратегик иттифоқ ҳамон мустаҳкам эканлигидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Яқинда Bloomberg нашри томонидан тарқатилган хабарларда Microsoft харажатларни камайтириш мақсадида OpenAI дастурий таъминотидан воз кечиб, ўзининг МАИ деб номланувчи ички моделларига ўтаётгани айтилган эди. Хусусан, Ворд ва Эхсел каби оммабоп иловаларда Microsoft'нинг ўз ишланмаларидан фойдаланиш кўзда тутилгани ҳақидаги маъллумотлар технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бироқ, янги баёнот бу тахминларни қисман инкор этмоқда.

ГПТ 5.6: Microsoft иловалари учун янги қувват

OpenAI томонидан эъллон қилинган расмий блогпостга кўра, ГПТ 5.6 модели Microsoft 365 экотизимидаги барча асосий маҳсулотларни қўллаб-қувватлайди. Бунга қуйидагилар киради:

  • Microsoft Ворд ва Эхсел дастурларидаги матн ҳамда маъллумотлар таҳлили;
  • ПоверПоинт тақдимотларини яратишда ақлли ёрдамчи;
  • Коворк платформасидаги жамоавий ҳамкорлик жараёнлари;
  • Электрон почта ва бошқа корпоратив хизматлар интеграцияси.
“Microsoft билан ҳамкорлигимиз доимо илғор сунъит интеллект имкониятларини кўпроқ инсонлар ва ташкилотларга етказишга қаратилган. Биз ушбу умумий мажбуриятни давом эттиришдан мамнунмиз”, — дейилади OpenAI баёнотида. Бу ўз навбатида Microsoft фойдаланувчилари учун энг сўнгги нейротармоқ имкониятларидан фойдаланиш кафолатини беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, “афзал кўрилган модел” мақоми OpenAI дастурий таъминоти Microsoft иловаларининг “юраги” бўлиб қолишини англатади. Гарчи Microsoft ўзининг арзонроқ ва кичикроқ моделларини (СЛМ) айрим функциялар учун жорий этаётган бўлиши мумкин бўлса-да, энг мураккаб ва юқори даражадаги вазифаларни айнан ГПТ 5.6 бажариши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-мутахассислар учун бу янгилик жуда муҳим. Чунки Microsoft 365 хизматлари мамлакатимиз корпоратив секторида кенг қўлланилади. Copilot тизимининг энг янги ГПТ 5.6 модели асосида ишлаши, ўзбек тилидаги матнлар билан ишлаш сифати ва мантиқий хулосалар чиқариш даражаси янада юксалишига хизмат қилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, технология гигантлари ўртасидаги “ажралиш” ҳақидаги гап-сўзлар бироз бўрттирилган бўлиши мумкин. OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги сунъит интеллект бозоридаги етакчиликни сақлаб қолиш учун ҳар икки томон учун ҳам ҳаётий зарурият бўлиб қолмоқда.

OpenAIMicrosoftГПТ 5.6CopilotСунъит Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиElon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиБугун, 05:23ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиБугун, 05:21Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаБугун, 04:55OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаOpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаБугун, 04:52NASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаNASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаБугун, 04:23Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги