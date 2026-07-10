OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлди
Сунъит интеллект оламидаги икки йирик гигант — OpenAI ва Microsoft ўртасидаги муносабатлар совуқлашгани ҳақидаги миш-мишларга чек қўчилди. OpenAI компанияси ўзининг янги ГПТ 5.6 моделини тақдим этар экан, ушбу технология Microsoft 365 Copilot тизими учун “афзал кўрилган модел” (преферред модел) мақомига эга бўлишини расман эъллон қилди. Бу қадам икки компания ўртасидаги стратегик иттифоқ ҳамон мустаҳкам эканлигидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Яқинда Bloomberg нашри томонидан тарқатилган хабарларда Microsoft харажатларни камайтириш мақсадида OpenAI дастурий таъминотидан воз кечиб, ўзининг МАИ деб номланувчи ички моделларига ўтаётгани айтилган эди. Хусусан, Ворд ва Эхсел каби оммабоп иловаларда Microsoft'нинг ўз ишланмаларидан фойдаланиш кўзда тутилгани ҳақидаги маъллумотлар технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бироқ, янги баёнот бу тахминларни қисман инкор этмоқда.
ГПТ 5.6: Microsoft иловалари учун янги қувватOpenAI томонидан эъллон қилинган расмий блогпостга кўра, ГПТ 5.6 модели Microsoft 365 экотизимидаги барча асосий маҳсулотларни қўллаб-қувватлайди. Бунга қуйидагилар киради:
- Microsoft Ворд ва Эхсел дастурларидаги матн ҳамда маъллумотлар таҳлили;
- ПоверПоинт тақдимотларини яратишда ақлли ёрдамчи;
- Коворк платформасидаги жамоавий ҳамкорлик жараёнлари;
- Электрон почта ва бошқа корпоратив хизматлар интеграцияси.
Экспертларнинг таъкидлашича, “афзал кўрилган модел” мақоми OpenAI дастурий таъминоти Microsoft иловаларининг “юраги” бўлиб қолишини англатади. Гарчи Microsoft ўзининг арзонроқ ва кичикроқ моделларини (СЛМ) айрим функциялар учун жорий этаётган бўлиши мумкин бўлса-да, энг мураккаб ва юқори даражадаги вазифаларни айнан ГПТ 5.6 бажариши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-мутахассислар учун бу янгилик жуда муҳим. Чунки Microsoft 365 хизматлари мамлакатимиз корпоратив секторида кенг қўлланилади. Copilot тизимининг энг янги ГПТ 5.6 модели асосида ишлаши, ўзбек тилидаги матнлар билан ишлаш сифати ва мантиқий хулосалар чиқариш даражаси янада юксалишига хизмат қилиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, технология гигантлари ўртасидаги “ажралиш” ҳақидаги гап-сўзлар бироз бўрттирилган бўлиши мумкин. OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги сунъит интеллект бозоридаги етакчиликни сақлаб қолиш учун ҳар икки томон учун ҳам ҳаётий зарурият бўлиб қолмоқда.
…