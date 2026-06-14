AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уринди
Яримўтказгичлар бозоридаги гигантлардан бири бўлган AMD компанияси Apple маҳсулотларига қарши маркетинг ҳужумини бошлади. Intel компаниясининг йўлидан борган AMD ўзининг ҳамёнбоп процессорлари билан жиҳозланган ноутбуклар машҳур MacBook Neo моделидан сезиларли даражада устун эканини кўрсатувчи маълумотларни эълон қилди. Бу каби таққослашлар технология оламида нарх ва самарадорлик ўртасидаги мувозанатни тушуниш учун муҳим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
AMD ўз таққословида HP Омнибоок Х Флип ноутбугини мисол қилиб келтирди. АҚШ бозорида тахминан 610 доллар атрофида баҳоланадиган ушбу қурилма Ryzen 5 220 процессори билан жиҳозланган. Қизиғи шундаки, ушбу процессор 2025-йил бошида тақдим этилган бўлса-да, у техник жиҳатдан 2023-йилги Zen 4 архитектурасига асосланган. Аслида бу Ryzen 5 8540У ва Ryzen 5 7545У моделларининг ребрендинг қилинган варианти ҳисобланади.
Ўйинлар ва дастурий таъминотдаги фарқларAMD мутахассисларининг таъкидлашича, компьютер ўйинлари борасида Apple қурилмалари ҳамон анъанавий ПК тизимларидан ортда қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, энг оммабоп 20 та ўйиннинг 15 таси MacBook Neo платформасида натив (маҳаллий) тартибда ишламайди. Стеам платформасидаги ўйинлар базаси билан солиштирганда, macOS учун мослаштирилган лойиҳалар сони ҳали ҳам жуда кам.
Бироқ, бу борада битта жиҳатни ҳисобга олиш лозим: MacBook Neo ҳеч қачон ўйин қурилмаси сифатида тарғиб қилинмаган. Шунингдек, Ryzen 5 220 процессоридаги Radeon 740М график чипини ҳам кучли ўйин воситаси деб бўлмайди. Синовлар шуни кўрсатадики, ушбу график тизим фақат эски ёки ўта талабчан бўлмаган замонавий ўйинларни (масалан, Коунтер Стрике 2 ўйинини паст созламаларда) кўтара олади.
Техник устунликлар ва унумдорликAMD ўзининг ҳамёнбоп ечими Apple маҳсулотидан қуйидаги жиҳатларда устун эканини даъво қилмоқда:
- SSD хотираси ҳажми MacBook Neo моделидагига қараганда икки баравар кўп;
- Турли хил ташқи қурилмаларни улаш учун портлар жамланмаси бойроқ;
- Wi-Fi сиmsиз алоқа технологиясининг энг сўнгги ва тезкор версияси мавжудлиги;
- Айрим ҳисоблаш жараёнларида А18 Pro чипидан 57 фоизгача юқори унумдорлик.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, AMD томонидан ўтказилган ушбу таққослаш кўпроқ маркетинг характерига эга. MacBook Neo ва арзон Windows ноутбуклари мутлақо бошқа-бошқа аудиториялар учун мўлжалланган. Шунга қарамай, бундай рақобат охир-оқибат истеъмолчилар учун кўпроқ танлов ва технологик ривожланишни таъминлайди.
…