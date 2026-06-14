AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уринди

·0·Техно
AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уринди

Яримўтказгичлар бозоридаги гигантлардан бири бўлган AMD компанияси Apple маҳсулотларига қарши маркетинг ҳужумини бошлади. Intel компаниясининг йўлидан борган AMD ўзининг ҳамёнбоп процессорлари билан жиҳозланган ноутбуклар машҳур MacBook Neo моделидан сезиларли даражада устун эканини кўрсатувчи маълумотларни эълон қилди. Бу каби таққослашлар технология оламида нарх ва самарадорлик ўртасидаги мувозанатни тушуниш учун муҳим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

AMD ўз таққословида HP Омнибоок Х Флип ноутбугини мисол қилиб келтирди. АҚШ бозорида тахминан 610 доллар атрофида баҳоланадиган ушбу қурилма Ryzen 5 220 процессори билан жиҳозланган. Қизиғи шундаки, ушбу процессор 2025-йил бошида тақдим этилган бўлса-да, у техник жиҳатдан 2023-йилги Zen 4 архитектурасига асосланган. Аслида бу Ryzen 5 8540У ва Ryzen 5 7545У моделларининг ребрендинг қилинган варианти ҳисобланади.

Ўйинлар ва дастурий таъминотдаги фарқлар

AMD мутахассисларининг таъкидлашича, компьютер ўйинлари борасида Apple қурилмалари ҳамон анъанавий ПК тизимларидан ортда қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, энг оммабоп 20 та ўйиннинг 15 таси MacBook Neo платформасида натив (маҳаллий) тартибда ишламайди. Стеам платформасидаги ўйинлар базаси билан солиштирганда, macOS учун мослаштирилган лойиҳалар сони ҳали ҳам жуда кам.

Бироқ, бу борада битта жиҳатни ҳисобга олиш лозим: MacBook Neo ҳеч қачон ўйин қурилмаси сифатида тарғиб қилинмаган. Шунингдек, Ryzen 5 220 процессоридаги Radeon 740М график чипини ҳам кучли ўйин воситаси деб бўлмайди. Синовлар шуни кўрсатадики, ушбу график тизим фақат эски ёки ўта талабчан бўлмаган замонавий ўйинларни (масалан, Коунтер Стрике 2 ўйинини паст созламаларда) кўтара олади.

Техник устунликлар ва унумдорлик

AMD ўзининг ҳамёнбоп ечими Apple маҳсулотидан қуйидаги жиҳатларда устун эканини даъво қилмоқда:

  • SSD хотираси ҳажми MacBook Neo моделидагига қараганда икки баравар кўп;
  • Турли хил ташқи қурилмаларни улаш учун портлар жамланмаси бойроқ;
  • Wi-Fi сиmsиз алоқа технологиясининг энг сўнгги ва тезкор версияси мавжудлиги;
  • Айрим ҳисоблаш жараёнларида А18 Pro чипидан 57 фоизгача юқори унумдорлик.
Ўзбекистон бозорида ҳам AMD процессорли ноутбуклар Apple маҳсулотларига нисбатан арзонроқ альтернатив сифатида кўрилади. Айниқса, талабалар ва офис ходимлари учун 600-700 долларлик сегментда Ryzen чиплари ўзининг кўп вазифалилик қобилияти билан ажралиб туради. Apple эса ўз навбатида энергия самарадорлиги ва экотизим яхлитлиги билан ўз мижозларини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, AMD томонидан ўтказилган ушбу таққослаш кўпроқ маркетинг характерига эга. MacBook Neo ва арзон Windows ноутбуклари мутлақо бошқа-бошқа аудиториялар учун мўлжалланган. Шунга қарамай, бундай рақобат охир-оқибат истеъмолчилар учун кўпроқ танлов ва технологик ривожланишни таъминлайди.

AMDAppleMacBook NeoRyzenТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиOppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиБугун, 13:20Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаSamsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаБугун, 12:56NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус