Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлди
Intel Вилдкат Лаке платформасида ишлайдиган янги Dell ХПС 13 Apple компаниясининг бюджетли MacBook Neo моделига тўғридан-тўғри рақиб сифатида тақдим этилди ва унинг нархи 700 доллардан бошланади. Ноутбук клавиатура ёритгичи, ДисплайПорт 2.1 ва қувватлашни қўллаб-қувватлайдиган иккита тезкор USB-C портига эга бўлиб, вазни атиги 1 килограммни ташкил этади.
Томъс Ҳардваре нашри мутахассислари Intel Вилдкат Лаке платформасида ишлайдиган янги Dell ХПС 13 ноутбукини синовдан ўтказишди. Ушбу қурилма Apple компаниясининг бюджетли MacBook Neo моделига тўғридан-тўғри рақиб сифатида тақдим этилган бўлиб, унинг бозордаги мавқеини жиддий ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Dell ХПС 13 нархи 700 доллардан бошланади. Таққослаш учун, ушбу модел нафақат нарх борасида, балки ташқи кўриниши ва фойдаланишдаги таассуротлари бўйича ҳам Apple маҳсулотидан қолишмайди, ҳатто баъзи жиҳатларда янада қимматроқ таассурот қолдиради. Шунингдек, ноутбук клавиатура ёритгичи, ДисплайПорт 2.1 ва қувватлашни қўллаб-қувватлайдиган иккита тезкор USB-C порти билан жиҳозланган ҳамда вазни атиги 1 килограммни ташкил этади.
Тезкор хотира ва унумдорлик синовлариТест давомида экспертлар қурилманинг 8 GB ва 16 GB тезкор хотирага эга версияларини солиштириб кўришди. Маълум бўлишича, Windows 11 операцион тизимининг тўлақонли ишлаши учун 8 GB ҳажмдаги оператив хотира етарли эмас. Хусусан, 15 та бир хил браузер ойнаси очилганда, 16 GB хотирали тизим анча равон ва барқарор ишлаган.
Шунингдек, 16 GB версияда саҳифалар ўртасида ўтиш жараёни тезроқ амалга оширилган. 8 GB бўлган тизимларда эса саҳифа қайта юкланишидан олдин экран қисқа муддатга оқ рангга кириши кузатилган. Шунинг учун кўп вазифали режимда ишловчиларга хотирани тежаш функцияларидан фойдаланиш тавсия этилади.
Техник имкониятлар ва автономликУнумдорлик кўрсаткичлари бўйича Intel Коре 5 320 процессори ўртача олганда Apple A18 Pro даражасида ишлайди. Бироқ Dell қурилмаси анча тезкор SSD хотираси билан ажралиб туради. Батарея қувватини сақлаш бўйича эса Dell ХПС 13 ҳатто MacBook Neo моделидан бироз яхшироқ натижа кўрсатди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Apple томонидан қўйилган янги стандартлар туфайли Windows қурилмалари ишлаб чиқарувчилари ҳам ҳаракатга келган. Ушбу сегментдаги рақобат охир-оқибат истеъмолчилар учун 1000 доллардан қиммат бўлмаган сифатли ва чиройли ноутбуксиз қолмаслик имкониятини тақдим этмоқда.
…