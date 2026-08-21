Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлди

·0·Техно
Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлди
Қисқача

Intel Вилдкат Лаке платформасида ишлайдиган янги Dell ХПС 13 Apple компаниясининг бюджетли MacBook Neo моделига тўғридан-тўғри рақиб сифатида тақдим этилди ва унинг нархи 700 доллардан бошланади. Ноутбук клавиатура ёритгичи, ДисплайПорт 2.1 ва қувватлашни қўллаб-қувватлайдиган иккита тезкор USB-C портига эга бўлиб, вазни атиги 1 килограммни ташкил этади.

Томъс Ҳардваре нашри мутахассислари Intel Вилдкат Лаке платформасида ишлайдиган янги Dell ХПС 13 ноутбукини синовдан ўтказишди. Ушбу қурилма Apple компаниясининг бюджетли MacBook Neo моделига тўғридан-тўғри рақиб сифатида тақдим этилган бўлиб, унинг бозордаги мавқеини жиддий ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Dell ХПС 13 нархи 700 доллардан бошланади. Таққослаш учун, ушбу модел нафақат нарх борасида, балки ташқи кўриниши ва фойдаланишдаги таассуротлари бўйича ҳам Apple маҳсулотидан қолишмайди, ҳатто баъзи жиҳатларда янада қимматроқ таассурот қолдиради. Шунингдек, ноутбук клавиатура ёритгичи, ДисплайПорт 2.1 ва қувватлашни қўллаб-қувватлайдиган иккита тезкор USB-C порти билан жиҳозланган ҳамда вазни атиги 1 килограммни ташкил этади.

Тезкор хотира ва унумдорлик синовлари

Тест давомида экспертлар қурилманинг 8 GB ва 16 GB тезкор хотирага эга версияларини солиштириб кўришди. Маълум бўлишича, Windows 11 операцион тизимининг тўлақонли ишлаши учун 8 GB ҳажмдаги оператив хотира етарли эмас. Хусусан, 15 та бир хил браузер ойнаси очилганда, 16 GB хотирали тизим анча равон ва барқарор ишлаган.

Шунингдек, 16 GB версияда саҳифалар ўртасида ўтиш жараёни тезроқ амалга оширилган. 8 GB бўлган тизимларда эса саҳифа қайта юкланишидан олдин экран қисқа муддатга оқ рангга кириши кузатилган. Шунинг учун кўп вазифали режимда ишловчиларга хотирани тежаш функцияларидан фойдаланиш тавсия этилади.

Техник имкониятлар ва автономлик

Унумдорлик кўрсаткичлари бўйича Intel Коре 5 320 процессори ўртача олганда Apple A18 Pro даражасида ишлайди. Бироқ Dell қурилмаси анча тезкор SSD хотираси билан ажралиб туради. Батарея қувватини сақлаш бўйича эса Dell ХПС 13 ҳатто MacBook Neo моделидан бироз яхшироқ натижа кўрсатди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Apple томонидан қўйилган янги стандартлар туфайли Windows қурилмалари ишлаб чиқарувчилари ҳам ҳаракатга келган. Ушбу сегментдаги рақобат охир-оқибат истеъмолчилар учун 1000 доллардан қиммат бўлмаган сифатли ва чиройли ноутбуксиз қолмаслик имкониятини тақдим этмоқда.

DellMacBookНоутбукларIntelТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиКиберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиБугун, 01:24Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиXiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиКеча, 22:23Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиSamsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиКеча, 21:59Жанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиЖанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиКеча, 21:29Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиSamsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиКеча, 20:56Литими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиЛитими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилдиКеча, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди