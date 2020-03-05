«El Capitan»: Энг кучли суперкомпьютер яратилди
Фото: «insideHPC»
АҚШда дунёдаги энг кучли суперкомпьютер — «El Capitan» яратилди. Бу ҳақда «Businesswire» хабар берди.
Суперкомпьютер АҚШ Энергетика вазирлиги буюртмаси асосида «Hewlett Packard» ва «AMD» компаниялари томонидан тайёрланди.
«El Capitan» бир сонияда 2 000 000 000 000 000 000 (миллион триллион)гача ҳисоблашни амалга ошира олади. Солиштириш учун: бу суперкомпьютернинг ҳисоблаш қуввати ўзидан кейинги ўринларда турувчи 200 та суперкомпьютернинг жами қувватига тенг.
2023 йилдан тўлақонли ишга тушириладиган «El Capitan»дан ядровий қуроллар, иқлим, генлар мутацияси, дори-дармонлар ишлаб чиқариш соҳаларидаги мураккаб ҳисоблашларда фойдаланиш кўзда тутилган.
«El Capitan» Zen 4 архитектурасига қурилган AMD процессорларида ишлайди (бу процессорлар 2021 йилдан сотувга чиқади).
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