«El Capitan»: Энг кучли суперкомпьютер яратилди

  • 05 март 2020, 21:23
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  • Технология
    • «El Capitan»: Энг кучли суперкомпьютер яратилди
    Фото: «insideHPC»
    АҚШда дунёдаги энг кучли суперкомпьютер — «El Capitan» яратилди. Бу ҳақда «Businesswire» хабар берди.
    Суперкомпьютер АҚШ Энергетика вазирлиги буюртмаси асосида «Hewlett Packard» ва «AMD» компаниялари томонидан тайёрланди.

    «El Capitan» бир сонияда 2 000 000 000 000 000 000 (миллион триллион)гача ҳисоблашни амалга ошира олади. Солиштириш учун: бу суперкомпьютернинг ҳисоблаш қуввати ўзидан кейинги ўринларда турувчи 200 та суперкомпьютернинг жами қувватига тенг.

    2023 йилдан тўлақонли ишга тушириладиган «El Capitan»дан ядровий қуроллар, иқлим, генлар мутацияси, дори-дармонлар ишлаб чиқариш соҳаларидаги мураккаб ҳисоблашларда фойдаланиш кўзда тутилган.

    «El Capitan» Zen 4 архитектурасига қурилган AMD процессорларида ишлайди (бу процессорлар 2021 йилдан сотувга чиқади).
    Теглар: суперкомпьютер El Capitan

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