Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди

·30·Саломатлик
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди

Sleep Medicine журналида Хитойда ўтказилган йирик тадқиқот натижалари эълон қилинди. Олимлар China Kadoorie Biobank маълумотларидан фойдаланиб, иштирокчиларнинг уйқу одатларини таҳлил қилган. Кузатув қарийб 10 йил давом этган.

Тадқиқотчилар кунига 7–9 соат ухлайдиган одамларни бундан кам ёки кўп ухлайдиганлар билан солиштирган.

Натижаларга кўра, кунига 7 соатдан кам ёки 9 соатдан кўп ухлаш биринчи кардиометаболик касаллик ривожланиш хавфини 4 фоизга, икки ёки ундан ортиқ шундай касалликка чалиниш хавфини 10 фоизга, ҳар қандай сабаб билан вафот этиш хавфини эса 7 фоизга ошиши билан боғлиқ бўлган.

Кардиометаболик касалликлар юрак хуружи, инсульт, қандли диабет, буйрак касалликлари ва алкоголга боғлиқ бўлмаган ёғли жигар касаллигини ўз ичига олади.

Энг юқори хавф уйқу режими беқарор бўлган, яъни баъзи кунлари жуда кўп, бошқа кунлари эса жуда кам ухлайдиган одамларда кузатилган. Муаллифлар аниқланган боғлиқлик иштирокчиларнинг турли гуруҳларида ҳам сақланганини таъкидлаган.

Шу билан бирга, олимлар уйқу давомийлигининг ўзи касалликларни келтириб чиқаради, деган хулосага келмаган. Уйқунинг жуда қисқа ёки узоқ бўлиши касалликлар ривожланишига таъсир қилувчи омиллардан бири бўлиши мумкин.

Шунингдек, Стэнфорд университети нейробиологи тунги уйғонишдан кейин яна тезроқ ухлаб қолишга ёрдам бериши мумкин бўлган оддий усул ҳақида сўзлаб берган. Айтилишича, бу техника бир дақиқадан ҳам кам вақт олади ва бунинг учун ётоқдан туриш шарт эмас.

China Kadoorie BiobankSleep Medicine журналидаКардиометаболик касалликларСтэнфорд университети
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар сичқон миясига инсон мия тўқимасини кўчириб ўтказдиОлимлар сичқон миясига инсон мия тўқимасини кўчириб ўтказди23 сентябр 18:16Сунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилдиСунъий интеллектга ишонган фермер 10 гектар ҳосилидан айрилди12 август 15:38Сунъий интеллект янги вирус яратгани олимларни ҳайратга солдиСунъий интеллект янги вирус яратгани олимларни ҳайратга солди7 август 11:37Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...2 сентябр 09:15Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12 сентябр 00:16Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!Тунги хавф: Тўйиб ухламаслик 172 та касалликни келтириб чиқариши аниқланди!21 сентябр 08:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот