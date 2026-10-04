Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Sleep Medicine журналида Хитойда ўтказилган йирик тадқиқот натижалари эълон қилинди. Олимлар China Kadoorie Biobank маълумотларидан фойдаланиб, иштирокчиларнинг уйқу одатларини таҳлил қилган. Кузатув қарийб 10 йил давом этган.
Тадқиқотчилар кунига 7–9 соат ухлайдиган одамларни бундан кам ёки кўп ухлайдиганлар билан солиштирган.
Натижаларга кўра, кунига 7 соатдан кам ёки 9 соатдан кўп ухлаш биринчи кардиометаболик касаллик ривожланиш хавфини 4 фоизга, икки ёки ундан ортиқ шундай касалликка чалиниш хавфини 10 фоизга, ҳар қандай сабаб билан вафот этиш хавфини эса 7 фоизга ошиши билан боғлиқ бўлган.
Кардиометаболик касалликлар юрак хуружи, инсульт, қандли диабет, буйрак касалликлари ва алкоголга боғлиқ бўлмаган ёғли жигар касаллигини ўз ичига олади.
Энг юқори хавф уйқу режими беқарор бўлган, яъни баъзи кунлари жуда кўп, бошқа кунлари эса жуда кам ухлайдиган одамларда кузатилган. Муаллифлар аниқланган боғлиқлик иштирокчиларнинг турли гуруҳларида ҳам сақланганини таъкидлаган.
Шу билан бирга, олимлар уйқу давомийлигининг ўзи касалликларни келтириб чиқаради, деган хулосага келмаган. Уйқунинг жуда қисқа ёки узоқ бўлиши касалликлар ривожланишига таъсир қилувчи омиллардан бири бўлиши мумкин.
Шунингдек, Стэнфорд университети нейробиологи тунги уйғонишдан кейин яна тезроқ ухлаб қолишга ёрдам бериши мумкин бўлган оддий усул ҳақида сўзлаб берган. Айтилишича, бу техника бир дақиқадан ҳам кам вақт олади ва бунинг учун ётоқдан туриш шарт эмас.
Изоҳлар 0
…