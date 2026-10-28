Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мутахассислар аёллар терисининг эрта сўлиши ва ажин тушишига олиб келадиган 6 та асосий кундалик одатни аниқлади.
- Булар қаторига СПФ воситаларидан фойдаланмаслик, кам сув ичиш, газланган ичимликлар ва ширинликларни кўп истеъмол қилиш киради.
- Шунингдек, мева-сабзавотларнинг етишмаслиги ҳамда уйқу режимининг бузилиши организмнинг қариш жараёнини тезлаштиради.
Ҳар бир аёл узоқ вақт давомида табиий ёшлиги, таранг териси ва тароватини сақлаб қолишни истайди. Бироқ кўпчилик билмаган ҳолда кундалик турмуш тарзида йўл қўядиган майда кўринган одатлар организмнинг ички захираларини тугатиб, терининг эрта сўлишига ва ажинлар пайдо бўлишига олиб келади.
Косметологлар ва шифокор-дерматологлар аёлларнинг ёшлигини энг кўп ўғирловчи ва эрта қаришга сабаб бўлувчи асосий омилларни очиқлади.
Аёллар саломатлиги ва гўзаллигига путур етказувчи 6 та хато
Инфографикада кўрсатилган кундалик хатолар қаторига қуйидаги муҳим жиҳатлар киради:
Қуёш нурларидан сақловчи воситаларга (SPF) беэътибор бўлиш: Қуёшнинг ультрабинафша нурлари фотоқаришнинг 1-рақамли сабабчиси ҳисобланади. Ҳатто булутли кунларда ҳам SPF кремини суртмаслик коллаген толаларини парчалаб, доғ ва чуқур ажинлар келиб чиқишини тезлаштиради;
Кам сув ичиш: Терининг намланиши ва таранглиги аввало ичкаридан бошланади. Организмда сув етишмовчилиги юз берганда тери қуруқлашади, хиралашади ва ўз эластиклигини йўқотади;
Газланган ичимликларни кўп истеъмол қилиш: Газли, шакарли ва бўёқли ичимликлар организмда яллиғланиш жараёнларини кучайтиради, ҳужайраларнинг сувсизланишига ва тери тургорининг тушишига олиб келади;
Кўп ширинлик ейиш (гликация жараёни): Ортиқча шакар қондаги оқсиллар, хусусан, тери ёшлигига жавобгар бўлган коллаген ва эластин билан бирлашиб, уларни қаттиқ ва мўрт қилиб қўяди. Натижада тери ости осилиб қолади;
Мева ва сабзавотларни кам истеъмол қилиш: Рационда антиоксидантлар, витаминлар (айниқса С ва Е) ва клетчатка етишмаслиги эркин радикаллар ҳужумига қарши ҳимояни заифлаштириб, қариш суръатини оширади;
Уйқуга тўймаслик ва режимнинг бузилиши: Айнан тунги тиниқиб ухлаш пайтида тери ҳужайралари фаол тикланади ва ёшартирувчи гормонлар ишлаб чиқарилади. Мунтазам уйқусизлик кўз ости қопчалари, қорайиш ва муддатидан олдин қаришга тўғридан-тўғри йўл очади.
Ёшликни узайтириш учун нима қилиш керак?
Мутахассислар ушбу салбий одатларни тўхтатиш ва турмуш тарзини соғломлаштириш орқали табиий ёшликни узоқ йиллар сақлаб қолиш мумкинлигини таъкидлайди:
Ҳар куни кўчага чиқишдан олдин фаслдан қатъи назар SPF ҳимоя воситасидан фойдаланинг;
Тоза ичимлик сувини кун давомида меъёр билан ичиб боришни одат қилинг;
Шакар ва газли ширин ичимликларни чеклаб, уларнинг ўрнига кўпроқ янги мевалар, сабзавотлар ва кўкатларни танланг;
Ҳар куни камида 7-8 соатлик сифатли ва тўлақонли уйқуга вақт ажратинг.
Кундалик кичик ва тўғри танловлар қимматбаҳо муолажалардан кўра яхшироқ натижа бериб, аёл организмини ичкаридан ва ташқаридан ёш, соғлом ҳамда нурли сақлайди.
Изоҳлар 0
…