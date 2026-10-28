Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат

·38·Саломатлик
Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мутахассислар аёллар терисининг эрта сўлиши ва ажин тушишига олиб келадиган 6 та асосий кундалик одатни аниқлади.
  • Булар қаторига СПФ воситаларидан фойдаланмаслик, кам сув ичиш, газланган ичимликлар ва ширинликларни кўп истеъмол қилиш киради.
  • Шунингдек, мева-сабзавотларнинг етишмаслиги ҳамда уйқу режимининг бузилиши организмнинг қариш жараёнини тезлаштиради.

Ҳар бир аёл узоқ вақт давомида табиий ёшлиги, таранг териси ва тароватини сақлаб қолишни истайди. Бироқ кўпчилик билмаган ҳолда кундалик турмуш тарзида йўл қўядиган майда кўринган одатлар организмнинг ички захираларини тугатиб, терининг эрта сўлишига ва ажинлар пайдо бўлишига олиб келади.

Косметологлар ва шифокор-дерматологлар аёлларнинг ёшлигини энг кўп ўғирловчи ва эрта қаришга сабаб бўлувчи асосий омилларни очиқлади.

Аёллар саломатлиги ва гўзаллигига путур етказувчи 6 та хато

Инфографикада кўрсатилган кундалик хатолар қаторига қуйидаги муҳим жиҳатлар киради:

  • Қуёш нурларидан сақловчи воситаларга (SPF) беэътибор бўлиш: Қуёшнинг ультрабинафша нурлари фотоқаришнинг 1-рақамли сабабчиси ҳисобланади. Ҳатто булутли кунларда ҳам SPF кремини суртмаслик коллаген толаларини парчалаб, доғ ва чуқур ажинлар келиб чиқишини тезлаштиради;

  • Кам сув ичиш: Терининг намланиши ва таранглиги аввало ичкаридан бошланади. Организмда сув етишмовчилиги юз берганда тери қуруқлашади, хиралашади ва ўз эластиклигини йўқотади;

  • Газланган ичимликларни кўп истеъмол қилиш: Газли, шакарли ва бўёқли ичимликлар организмда яллиғланиш жараёнларини кучайтиради, ҳужайраларнинг сувсизланишига ва тери тургорининг тушишига олиб келади;

  • Кўп ширинлик ейиш (гликация жараёни): Ортиқча шакар қондаги оқсиллар, хусусан, тери ёшлигига жавобгар бўлган коллаген ва эластин билан бирлашиб, уларни қаттиқ ва мўрт қилиб қўяди. Натижада тери ости осилиб қолади;

  • Мева ва сабзавотларни кам истеъмол қилиш: Рационда антиоксидантлар, витаминлар (айниқса С ва Е) ва клетчатка етишмаслиги эркин радикаллар ҳужумига қарши ҳимояни заифлаштириб, қариш суръатини оширади;

  • Уйқуга тўймаслик ва режимнинг бузилиши: Айнан тунги тиниқиб ухлаш пайтида тери ҳужайралари фаол тикланади ва ёшартирувчи гормонлар ишлаб чиқарилади. Мунтазам уйқусизлик кўз ости қопчалари, қорайиш ва муддатидан олдин қаришга тўғридан-тўғри йўл очади.

Ёшликни узайтириш учун нима қилиш керак?

Мутахассислар ушбу салбий одатларни тўхтатиш ва турмуш тарзини соғломлаштириш орқали табиий ёшликни узоқ йиллар сақлаб қолиш мумкинлигини таъкидлайди:

  • Ҳар куни кўчага чиқишдан олдин фаслдан қатъи назар SPF ҳимоя воситасидан фойдаланинг;

  • Тоза ичимлик сувини кун давомида меъёр билан ичиб боришни одат қилинг;

  • Шакар ва газли ширин ичимликларни чеклаб, уларнинг ўрнига кўпроқ янги мевалар, сабзавотлар ва кўкатларни танланг;

  • Ҳар куни камида 7-8 соатлик сифатли ва тўлақонли уйқуга вақт ажратинг.

Кундалик кичик ва тўғри танловлар қимматбаҳо муолажалардан кўра яхшироқ натижа бериб, аёл организмини ичкаридан ва ташқаридан ёш, соғлом ҳамда нурли сақлайди.

косметологиятери парваришисоғлом турмуш тарзифотоқариш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКеча 14:18Қайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсияларҚайси вақтдаги уйқу ризқни тўсади, қайси бири шифо? Уйқу турлари ҳақида тавсиялар27 октябр 12:49Хитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфладиХитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфлади23 сентябр 15:40Шифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилдиШифокорлар умрни узайтирувчи 6 та кундалик маҳсулотни маълум қилди17 октябр 22:25Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади28 сентябр 20:29Инсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омилларИнсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омиллар8 сентябр 14:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор