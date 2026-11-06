Тунги бедорликнинг аччиқ бадали: Кеч ухлаш соч тўкилишини қандай тезлаштиради?

·21·Саломатлик
Тунги бедорликнинг аччиқ бадали: Кеч ухлаш соч тўкилишини қандай тезлаштиради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сурункали кеч ухлаш ва тунги бедорлик соч фолликулаларини заифлаштириб, алопеция жараёнини тезлаштирувчи асосий омиллардан биридир.
  • Тунги уйқусизлик мелатонин гормони танқислигига, кортизол миқдорининг ошишига ҳамда соч илдизларининг озиқланиши бузилишига олиб келади.
  • Соч тўкилишини тўхтатиш учун ҳар куни соат 23:00 дан кечикмай ухлаш тартибини йўлга қўйиш тавсия этилади.

Сурункали кеч ухлаш ва тунги бедорлик нафақат умумий чарчоқ, балки соч тўкилишига (алопецияга) олиб келувчи энг жиддий яширин омиллардан биридир. Инсон организмида соч илдизларининг қайта тикланиши ва ривожланиши бевосита табиий биоритмлар ҳамда уйқу пайтида ишлаб чиқариладиган муҳим гормонлар мувозанатига чамбарчас боғлиқ.

Тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, нотўғри уйқу режими соч фолликулаларини заифлаштириб, оммавий соч тўкилиши жараёнини тезлаштиради.

Кеч ухлаш сочларни қандай нобуд қилади?

Тунги уйқусизлик организмда соч илдизларига зарба берувчи 3 та хавфли биологик жараённи ишга туширади:

  • Мелатонин танқислиги: Соч фолликулаларининг ўсишини рағбатлантирувчи ва табиий кучли антиоксидант ҳисобланган мелатонин гормони асосан тунги соат 22:00 дан 02:00 гача, фақат мутлақ қоронғиликда максимал даражада ишлаб чиқарилади. Тунги бедорлик бу табиий механизмни бутунлай издан чиқаради;

  • Кортизол (стресс гормони) ҳужуми: Кеч ухлаш тана учун биокимёвий стресс бўлиб, қонда кортизол миқдори кескин ошади. Натижада соч толалари муддатидан олдин тинчлик (телоген) фазасига ўтади ва кутилмаганда тўкила бошлайди;

  • Қон айланиши ва озиқланишнинг сустлашиши: Соч фолликулаларининг ҳужайравий регенерацияси (тикланиши) айнан тунги тиниқиб ухлаш пайтида фаоллашади. Тунги уйқу бузилганда соч илдизлари кислород ва керакли микроэлементлардан маҳрум бўлади.

Муаммони кучайтирувчи бошқа ички омиллар

Уйқу режимининг бузилишидан ташқари, соч ҳолатига қуйидаги омиллар ҳам бевосита таъсир кўрсатади:

  • Гормонал ўзгаришлар: Қалқонсимон без фаолиятидаги бузилишлар ва дигидротестостерон (DHT) гормонининг кучайиши;

  • Витамин ва микроэлементлар тақчиллиги: Организмда темир моддаси (ферритин заҳираси), D витамини, рух (цинк) ҳамда B гуруҳи витаминларининг етишмаслиги;

  • Ирсий мойиллик: Эркаклар ва аёлларда наслий омиллар оқибатида ривожланувчи андрогенетик алопеция.

Нима қилиш керак?

Агар сочлар сийраклашиши кузатилаётган бўлса, даставвал уйқу гигиенасига қатъий амал қилиш — ҳар куни кечки соат 23:00 дан кечикмай ухлаш тартибини йўлга қўйиш лозим.

Агар уйқу меъёрига тушгандан кейин ҳам жараён тўхтамаса, муаммони чуқурлаштирмай, тегишли қон таҳлилларини топшириш ва малакали шифокор-трихолог ёки дерматолог кўригидан ўтиш зарур.

соч тўкилишиалопецияуйқу гигиенаситрихология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соч нега тўкилади? Кўпчилик эътибор бермайдиган 5 та сабабСоч нега тўкилади? Кўпчилик эътибор бермайдиган 5 та сабаб28 октябр 22:22Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиНега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқлади4 ноябр 18:09Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?1 ноябр 20:31Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?29 октябр 09:43Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари28 октябр 14:18Соч тўкилишига қарши янги таблетка: синовлар қандай натижа берди?Соч тўкилишига қарши янги таблетка: синовлар қандай натижа берди?22 октябр 15:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?