Тунги бедорликнинг аччиқ бадали: Кеч ухлаш соч тўкилишини қандай тезлаштиради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сурункали кеч ухлаш ва тунги бедорлик соч фолликулаларини заифлаштириб, алопеция жараёнини тезлаштирувчи асосий омиллардан биридир.
- Тунги уйқусизлик мелатонин гормони танқислигига, кортизол миқдорининг ошишига ҳамда соч илдизларининг озиқланиши бузилишига олиб келади.
- Соч тўкилишини тўхтатиш учун ҳар куни соат 23:00 дан кечикмай ухлаш тартибини йўлга қўйиш тавсия этилади.
Сурункали кеч ухлаш ва тунги бедорлик нафақат умумий чарчоқ, балки соч тўкилишига (алопецияга) олиб келувчи энг жиддий яширин омиллардан биридир. Инсон организмида соч илдизларининг қайта тикланиши ва ривожланиши бевосита табиий биоритмлар ҳамда уйқу пайтида ишлаб чиқариладиган муҳим гормонлар мувозанатига чамбарчас боғлиқ.
Тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, нотўғри уйқу режими соч фолликулаларини заифлаштириб, оммавий соч тўкилиши жараёнини тезлаштиради.
Кеч ухлаш сочларни қандай нобуд қилади?
Тунги уйқусизлик организмда соч илдизларига зарба берувчи 3 та хавфли биологик жараённи ишга туширади:
Мелатонин танқислиги: Соч фолликулаларининг ўсишини рағбатлантирувчи ва табиий кучли антиоксидант ҳисобланган мелатонин гормони асосан тунги соат 22:00 дан 02:00 гача, фақат мутлақ қоронғиликда максимал даражада ишлаб чиқарилади. Тунги бедорлик бу табиий механизмни бутунлай издан чиқаради;
Кортизол (стресс гормони) ҳужуми: Кеч ухлаш тана учун биокимёвий стресс бўлиб, қонда кортизол миқдори кескин ошади. Натижада соч толалари муддатидан олдин тинчлик (телоген) фазасига ўтади ва кутилмаганда тўкила бошлайди;
Қон айланиши ва озиқланишнинг сустлашиши: Соч фолликулаларининг ҳужайравий регенерацияси (тикланиши) айнан тунги тиниқиб ухлаш пайтида фаоллашади. Тунги уйқу бузилганда соч илдизлари кислород ва керакли микроэлементлардан маҳрум бўлади.
Муаммони кучайтирувчи бошқа ички омиллар
Уйқу режимининг бузилишидан ташқари, соч ҳолатига қуйидаги омиллар ҳам бевосита таъсир кўрсатади:
Гормонал ўзгаришлар: Қалқонсимон без фаолиятидаги бузилишлар ва дигидротестостерон (DHT) гормонининг кучайиши;
Витамин ва микроэлементлар тақчиллиги: Организмда темир моддаси (ферритин заҳираси), D витамини, рух (цинк) ҳамда B гуруҳи витаминларининг етишмаслиги;
Ирсий мойиллик: Эркаклар ва аёлларда наслий омиллар оқибатида ривожланувчи андрогенетик алопеция.
Нима қилиш керак?
Агар сочлар сийраклашиши кузатилаётган бўлса, даставвал уйқу гигиенасига қатъий амал қилиш — ҳар куни кечки соат 23:00 дан кечикмай ухлаш тартибини йўлга қўйиш лозим.
Агар уйқу меъёрига тушгандан кейин ҳам жараён тўхтамаса, муаммони чуқурлаштирмай, тегишли қон таҳлилларини топшириш ва малакали шифокор-трихолог ёки дерматолог кўригидан ўтиш зарур.
Изоҳлар 0
…