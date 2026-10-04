Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?

·35·Саломатлик
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ва унинг шарбатини истеъмол қилиш тавсия этилади, чунки бу уларнинг репродуктив саломатлигини табиий йўллар билан мустаҳкамлайди.
  • Помидор таркибидаги ликопин моддаси сперматозоидларни шикастланишдан ҳимоя қилади, уларнинг ҳаракатчанлиги ва сифатини оширади, натижада ҳомиладорлик эҳтимолини кўпайтиради.

Фарзанд кўриш ва насл қолдириш режасида бўлган жуфтликлар кўпинча қимматбаҳо дори-дармонлар ва мураккаб муолажаларга мурожаат қилишади. Бироқ тиббиёт мутахассислари эркаклар репродуктив саломатлигини мустаҳкамлашнинг энг оддий ва табиий йўлларидан бири кундалик таомномамиздаги қизил помидор эканини таъкидламоқда.

Ота бўлишни ният қилган эркакларга рационга кўпроқ янги узилган помидор ва унинг табиий шарбатини киритиш бежиз тавсия этилмайди.

Ликопин — эркаклик уруғининг табиий қалқони

Помидорнинг асосий шифобахш сири унинг таркибидаги кучли антиоксидант — ликопин моддаси билан боғлиқ:

  • Шамоллашдан ҳимоя: Ликопин эркаклик уруғи ҳужайраларини турли шамоллаш ва яллиғланиш жараёнларидан самарали асрайди;

  • Ҳужайралар бутунлиги: Мазкур модда сперматозоидларни оксидланиш стресси ва турли микрожароҳатлардан ҳимоя қилиб, уларнинг ҳаракатчанлиги ҳамда сифат кўрсаткичларини сезиларли даражада оширади;

  • Ҳомиладорлик эҳтимолини ошириш: Тўқималарнинг ҳимояланиши табиий равишда оталик имкониятини бир неча баробарга мустаҳкамлайди.

Витаминлар кони ва минимал калория

Помидор ва помидор шарбати нафақат репродуктив тизим, балки бутун организмни қувватлантирувчи микроэлементларга бой:

  • Қимматли минераллар: Таркибдаги темир моддаси қон айланишини яхшиласа, кальций суяк ва мушак тизимини мустаҳкамлайди;

  • Иммунитет ва ёшлик витаминлари: Юқори миқдордаги C ва E витаминлари иммунитетни кўтариб, танани токсинлардан тозалайди ва ҳужайраларнинг янгиланишини тезлаштиради;

  • Қоматга зарарсиз: 100 грамм маҳсулотнинг энергетик қуввати атиги 21 ккалга тенг бўлиб, у ҳеч қандай ортиқча вазн тўплаш хавфини туғдирмайди.

Кундалик овқатланиш тартибига ушбу оддий ва фойдали сабзавотни мунтазам киритиш эркаклар куч-қувватини тиклаш ҳамда соғлом оталикка қадам ташлашнинг энг самарали табиий омилларидан бири ҳисобланади.

ликопинқизил помидоррепродуктив саломатликқимматбаҳо дори-дармонлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?5 август 09:21Аёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлдиАёлларда хуррак нега кучаяди? Икки муҳим давр маълум бўлди25 июл 11:47Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?Помидорни кўп истеъмол қилиш кимлар учун хавфли?20 май 14:2890 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот