Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ва унинг шарбатини истеъмол қилиш тавсия этилади, чунки бу уларнинг репродуктив саломатлигини табиий йўллар билан мустаҳкамлайди.
- Помидор таркибидаги ликопин моддаси сперматозоидларни шикастланишдан ҳимоя қилади, уларнинг ҳаракатчанлиги ва сифатини оширади, натижада ҳомиладорлик эҳтимолини кўпайтиради.
Фарзанд кўриш ва насл қолдириш режасида бўлган жуфтликлар кўпинча қимматбаҳо дори-дармонлар ва мураккаб муолажаларга мурожаат қилишади. Бироқ тиббиёт мутахассислари эркаклар репродуктив саломатлигини мустаҳкамлашнинг энг оддий ва табиий йўлларидан бири кундалик таомномамиздаги қизил помидор эканини таъкидламоқда.
Ота бўлишни ният қилган эркакларга рационга кўпроқ янги узилган помидор ва унинг табиий шарбатини киритиш бежиз тавсия этилмайди.
Ликопин — эркаклик уруғининг табиий қалқони
Помидорнинг асосий шифобахш сири унинг таркибидаги кучли антиоксидант — ликопин моддаси билан боғлиқ:
Шамоллашдан ҳимоя: Ликопин эркаклик уруғи ҳужайраларини турли шамоллаш ва яллиғланиш жараёнларидан самарали асрайди;
Ҳужайралар бутунлиги: Мазкур модда сперматозоидларни оксидланиш стресси ва турли микрожароҳатлардан ҳимоя қилиб, уларнинг ҳаракатчанлиги ҳамда сифат кўрсаткичларини сезиларли даражада оширади;
Ҳомиладорлик эҳтимолини ошириш: Тўқималарнинг ҳимояланиши табиий равишда оталик имкониятини бир неча баробарга мустаҳкамлайди.
Витаминлар кони ва минимал калория
Помидор ва помидор шарбати нафақат репродуктив тизим, балки бутун организмни қувватлантирувчи микроэлементларга бой:
Қимматли минераллар: Таркибдаги темир моддаси қон айланишини яхшиласа, кальций суяк ва мушак тизимини мустаҳкамлайди;
Иммунитет ва ёшлик витаминлари: Юқори миқдордаги C ва E витаминлари иммунитетни кўтариб, танани токсинлардан тозалайди ва ҳужайраларнинг янгиланишини тезлаштиради;
Қоматга зарарсиз: 100 грамм маҳсулотнинг энергетик қуввати атиги 21 ккалга тенг бўлиб, у ҳеч қандай ортиқча вазн тўплаш хавфини туғдирмайди.
Кундалик овқатланиш тартибига ушбу оддий ва фойдали сабзавотни мунтазам киритиш эркаклар куч-қувватини тиклаш ҳамда соғлом оталикка қадам ташлашнинг энг самарали табиий омилларидан бири ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…