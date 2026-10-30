Келажакни хавф остига қўяди: Энергетик ичимликларнинг яширин хавфи фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Энергетик ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш инсон организмидаги гормонал балансни бузиб, бепуштлик хавфини кескин оширади.
- Ушбу маҳсулотлар таркибидаги кофеин, шакар ва синтетик моддалар аёлларда ҳайз сиклининг бузилиши ҳамда тухумдонлар фаолиятининг заифлашувига олиб келади.
- Эркакларда эса мазкур ичимликлар сперматозоидлар сифати ва фаоллигини пасайтириб, юрак-қон томир ҳамда асаб тизимига жиддий зиён етказади.
Кундалик ҳаётда тетиклик бағишловчи оддий ичимлик сифатида қабул қилинаётган энергетик воситалар инсон саломатлиги, хусусан, келажакда фарзанд кўриш қобилияти учун жиддий хавф манбаига айланиши мумкин. Тиббиёт мутахассислари ва репродуктологларнинг таъкидлашича, бундай маҳсулотларни сурункали ва мунтазам истеъмол қилиш организмдаги гормонал балансни издан чиқариб, бепуштлик хавфини кескин оширади.
Таркибида ҳаддан ташқари юқори миқдорда кофеин, шакар ҳамда турли биофаол синтетик моддалар жамланган бу турдаги ичимликлар нафақат юрак-қон томир, балки аёллар ва эркакларнинг нозик репродуктив тизимига тўғридан-тўғри зарба бермоқда.
Аёллар организми: Ҳайз циклининг бузилиши ва тухумдонлар функциясининг сўниши
Шифокорларнинг хулосасига кўра, энергетик ичимликлар аёллар репродуктив саломатлигига қуйидагича оғир асоратларни олиб келади:
Гормонал тўқнашув: Кучли стимуляторлар таъсирида гормонлар ишлаб чиқарилиши бузилади, бу эса репродуктив циклнинг мунтазамлигига раҳна солади;
Тухумдонлар фаолиятининг заифлашуви: Мунтазам истеъмол тухумдонларнинг сифатли ишлашига салбий таъсир кўрсатади ва фолликулаларнинг нормал ривожланишига тўсқинлик қилади;
Ҳомиладор бўлиш эҳтимолининг пасайиши: Гормонал тизимдаги номутаносиблик ва репродуктив ҳужайраларнинг заифлашуви натижасида келажакда режалаштирилган ҳомиладорликнинг юз бериш имконияти сезиларли даражада камаяди.
Эркаклар саломатлиги ва организмнинг умумий зўриқиши
Хавф фақат аёллар билан чекланмайди. Энергетиклар эркакларнинг сийдик-таносил тизимига ҳам тизимли зиён етказади:
Репродуктив таъсир: Мунтазам қабул қилинганда сперматозоидлар сифати ва фаоллиги пасайиши, урологик органларнинг иши ёмонлашиши мумкин;
Юрак-қон томир тизими: Қон босимининг сурункали кўтарилиши (гипертония) ва юрак уришининг нотекис тезлашиши (аритмия) келиб чиқади;
Асаб тизими ва ошқозон муаммолари: Организм сунъий равишда доимий стресс ва зўриқиш ҳолатида ушлаб турилади. Бундан ташқари, ошқозон-ичак трактида яллиғланишлар ва кислотали мувозанатнинг бузилиши ривожланади.
Мутахассислар чарчоқни енгиш учун организмнинг ички захираларини тугатувчи сунъий стимуляторлардан воз кечиб, етарлича уйқу, тўғри овқатланиш ва табиий сув балансини сақлашни тавсия этмоқда.
Изоҳлар 0
…