Келажакни хавф остига қўяди: Энергетик ичимликларнинг яширин хавфи фош бўлди

·50·Саломатлик
Келажакни хавф остига қўяди: Энергетик ичимликларнинг яширин хавфи фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Энергетик ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш инсон организмидаги гормонал балансни бузиб, бепуштлик хавфини кескин оширади.
  • Ушбу маҳсулотлар таркибидаги кофеин, шакар ва синтетик моддалар аёлларда ҳайз сиклининг бузилиши ҳамда тухумдонлар фаолиятининг заифлашувига олиб келади.
  • Эркакларда эса мазкур ичимликлар сперматозоидлар сифати ва фаоллигини пасайтириб, юрак-қон томир ҳамда асаб тизимига жиддий зиён етказади.

Кундалик ҳаётда тетиклик бағишловчи оддий ичимлик сифатида қабул қилинаётган энергетик воситалар инсон саломатлиги, хусусан, келажакда фарзанд кўриш қобилияти учун жиддий хавф манбаига айланиши мумкин. Тиббиёт мутахассислари ва репродуктологларнинг таъкидлашича, бундай маҳсулотларни сурункали ва мунтазам истеъмол қилиш организмдаги гормонал балансни издан чиқариб, бепуштлик хавфини кескин оширади.

Таркибида ҳаддан ташқари юқори миқдорда кофеин, шакар ҳамда турли биофаол синтетик моддалар жамланган бу турдаги ичимликлар нафақат юрак-қон томир, балки аёллар ва эркакларнинг нозик репродуктив тизимига тўғридан-тўғри зарба бермоқда.

Аёллар организми: Ҳайз циклининг бузилиши ва тухумдонлар функциясининг сўниши

Шифокорларнинг хулосасига кўра, энергетик ичимликлар аёллар репродуктив саломатлигига қуйидагича оғир асоратларни олиб келади:

  • Гормонал тўқнашув: Кучли стимуляторлар таъсирида гормонлар ишлаб чиқарилиши бузилади, бу эса репродуктив циклнинг мунтазамлигига раҳна солади;

  • Тухумдонлар фаолиятининг заифлашуви: Мунтазам истеъмол тухумдонларнинг сифатли ишлашига салбий таъсир кўрсатади ва фолликулаларнинг нормал ривожланишига тўсқинлик қилади;

  • Ҳомиладор бўлиш эҳтимолининг пасайиши: Гормонал тизимдаги номутаносиблик ва репродуктив ҳужайраларнинг заифлашуви натижасида келажакда режалаштирилган ҳомиладорликнинг юз бериш имконияти сезиларли даражада камаяди.

Эркаклар саломатлиги ва организмнинг умумий зўриқиши

Хавф фақат аёллар билан чекланмайди. Энергетиклар эркакларнинг сийдик-таносил тизимига ҳам тизимли зиён етказади:

  • Репродуктив таъсир: Мунтазам қабул қилинганда сперматозоидлар сифати ва фаоллиги пасайиши, урологик органларнинг иши ёмонлашиши мумкин;

  • Юрак-қон томир тизими: Қон босимининг сурункали кўтарилиши (гипертония) ва юрак уришининг нотекис тезлашиши (аритмия) келиб чиқади;

  • Асаб тизими ва ошқозон муаммолари: Организм сунъий равишда доимий стресс ва зўриқиш ҳолатида ушлаб турилади. Бундан ташқари, ошқозон-ичак трактида яллиғланишлар ва кислотали мувозанатнинг бузилиши ривожланади.

Мутахассислар чарчоқни енгиш учун организмнинг ички захираларини тугатувчи сунъий стимуляторлардан воз кечиб, етарлича уйқу, тўғри овқатланиш ва табиий сув балансини сақлашни тавсия этмоқда.

энергетик ичимликларрепродуктив саломатликбепуштликгормонал бузилиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?4 октябр 23:49Тадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилдиТадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилди12 октябр 15:34Мия сизни алдаётганини кўрсатувчи 14 та ментал тузоқ...Мия сизни алдаётганини кўрсатувчи 14 та ментал тузоқ...14 август 08:24Ошқозонингиздаги “бомба”: Ҳар куни истеъмол қилинадиган энг хавфли 7 та маҳсулотОшқозонингиздаги “бомба”: Ҳар куни истеъмол қилинадиган энг хавфли 7 та маҳсулотБугун 13:02Анордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулотАнордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулотБугун 12:11Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилариТунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилариБугун 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади