Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди

·7.3K·Саломатлик
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди

Россиянинг «КриоРус» компанияси келажакда қайта тирилтириш умидида 109 кишининг танаси ёки миясини ўта паст ҳароратда сақламоқда. Компания маълумотларига кўра, уларнинг 31 нафари хорижий давлатлар фуқароларидир. Бу ҳақда Москва 24 хабар берди.

2026 йил 13 октябрда эълон қилинган маълумотларга кўра, криосақлашдан ўтказилган одамлар сони бўйича АҚШ 566 киши билан биринчи ўринда туради. Россия эса 109 киши билан иккинчи поғонани эгаллаган.

Криосақлаш — инсон вафотидан кейин унинг танаси ёки миясини келажакда қайта тиклаш имконияти пайдо бўлишига умид қилиб, жуда паст ҳароратда сақлаш усули. Жараёнда одатда суюқ азотдан фойдаланилади ва ҳарорат −196 даражагача туширилади.

Laboratoriyadagi uskunalar yonida suyuq azot bugʻi bilan oʻralgan qora obyekt turibdi.

Бироқ бу усул инсонни қайта тирилтириш имконини бериши ҳозирча илмий жиҳатдан исботланмаган. Замонавий тиббиётда криосақлашдан ўтказилган инсон танаси ёки миясини қайта тиклаб, ҳаётга қайтариш технологияси мавжуд эмас. Келажакда бундай имконият пайдо бўлиши ҳам кафолатланмаган.

КриоРускриосақлашКриоТехнологияларКриоТиклаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда ноёб амалиёт: 61-баллон ангиопластикаси Миллий тиббиёт марказида бажарилдиДунёда ноёб амалиёт: 61-баллон ангиопластикаси Миллий тиббиёт марказида бажарилди8 октябр 23:36«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...12 сентябр 00:00Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилдиКўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди4 октябр 10:05Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлдиПул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлдиБугун 10:04Мия сизни алдаётганини кўрсатувчи 14 та ментал тузоқ...Мия сизни алдаётганини кўрсатувчи 14 та ментал тузоқ...14 август 08:24Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурларТунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурлар13 сентябр 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?