Миядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширади
Кун давомида миядаги чарчоқ, диққатни жамлай олмаслик ва паришонхотирлик кўпчилик замонавий инсонларни қийнайдиган кенг тарқалган муаммолардан биридир.
Шифокорлар ва диетологларнинг таъкидлашича, эрталаб уйғонган заҳоти оч қоринга табиий асал ва илиқ сув аралашмасини истеъмол қилиш мия тўқималарини лаҳзалар ичида фаоллаштириб, кун бўйи бардам ва сергак бўлишнинг энг самарали табиий усули ҳисобланади.
Мия учун табиий ёқилғи: Нега айнан асалли сув?
Ушбу содда ичимлик организмнинг барча ҳаётий тизимларига тезкор таъсир кўрсатади:
Тезкор глюкоза манбаи: Мия фаолияти учун асосий энергия манбаи глюкозадир; асал таркибидаги осон ҳазм бўлувчи табиий шакарлар қонга тез сўрилиб, ҳужайраларни зарур қувват билан таъминлайди;
«Мия тумани» ва паришонликни тарқатади: Эрталабки сувсизланиш оқибатида юзага келадиган бош оғирлиги, лоҳаслик ва чарчоқ ҳиссини бартараф этади;
Хотира ва фикрлаш тезлиги: Мунтазам қабул қилинганда когнитив функцияларни — хотира ўткирлиги ва ахборотни қайта ишлаш қобилиятини сезиларли даражада яхшилайди.
Шифобахш ичимликни тайёрлаш ва қабул қилиш тартиби
Ичимликнинг максимал даражада фойда бериши учун уни тайёрлаш қоидасига аниқ амал қилиш лозим:
Таркиби: 1 стакан тоза, илиқ (қайноқ бўлмаган, 40°C атрофидаги) сувга 1 чой қошиқ сифатли табиий асал солиб тўлиқ эригунча аралаштирилади;
Муҳим қўшимча: Таъм бериш ва C витамини билан бойитиш мақсадида аралашмага бир неча томчи янги сиқилган апельсин ёки лимон шарбати қўшилади;
Қачон ичилади?: Ичимликни ҳар куни эрталаб, нонушта қилишдан 15–20 дақиқа олдин, оч қоринга бир кўтаришда шошилмасдан ичиш тавсия этилади.
Атиги бир неча кунлик одатдан сўнг тонгги тетиклик ва кун бўйи давом этувчи юқори ишчанлик кайфиятини ҳис қилиш мумкин.
Изоҳлар 0
…