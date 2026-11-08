Миядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширади

·9·Саломатлик
Миядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширади

Кун давомида миядаги чарчоқ, диққатни жамлай олмаслик ва паришонхотирлик кўпчилик замонавий инсонларни қийнайдиган кенг тарқалган муаммолардан биридир.

Шифокорлар ва диетологларнинг таъкидлашича, эрталаб уйғонган заҳоти оч қоринга табиий асал ва илиқ сув аралашмасини истеъмол қилиш мия тўқималарини лаҳзалар ичида фаоллаштириб, кун бўйи бардам ва сергак бўлишнинг энг самарали табиий усули ҳисобланади.

Мия учун табиий ёқилғи: Нега айнан асалли сув?

Ушбу содда ичимлик организмнинг барча ҳаётий тизимларига тезкор таъсир кўрсатади:

  • Тезкор глюкоза манбаи: Мия фаолияти учун асосий энергия манбаи глюкозадир; асал таркибидаги осон ҳазм бўлувчи табиий шакарлар қонга тез сўрилиб, ҳужайраларни зарур қувват билан таъминлайди;

  • «Мия тумани» ва паришонликни тарқатади: Эрталабки сувсизланиш оқибатида юзага келадиган бош оғирлиги, лоҳаслик ва чарчоқ ҳиссини бартараф этади;

  • Хотира ва фикрлаш тезлиги: Мунтазам қабул қилинганда когнитив функцияларни — хотира ўткирлиги ва ахборотни қайта ишлаш қобилиятини сезиларли даражада яхшилайди.

Шифобахш ичимликни тайёрлаш ва қабул қилиш тартиби

Ичимликнинг максимал даражада фойда бериши учун уни тайёрлаш қоидасига аниқ амал қилиш лозим:

  • Таркиби: 1 стакан тоза, илиқ (қайноқ бўлмаган, 40°C атрофидаги) сувга 1 чой қошиқ сифатли табиий асал солиб тўлиқ эригунча аралаштирилади;

  • Муҳим қўшимча: Таъм бериш ва C витамини билан бойитиш мақсадида аралашмага бир неча томчи янги сиқилган апельсин ёки лимон шарбати қўшилади;

  • Қачон ичилади?: Ичимликни ҳар куни эрталаб, нонушта қилишдан 15–20 дақиқа олдин, оч қоринга бир кўтаришда шошилмасдан ичиш тавсия этилади.

Атиги бир неча кунлик одатдан сўнг тонгги тетиклик ва кун бўйи давом этувчи юқори ишчанлик кайфиятини ҳис қилиш мумкин.

асалмия фаолиятисоғлом турмуш тарзикогнитив функциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?1 ноябр 15:15Қайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиҚайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиБугун 00:04Уйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилдиУйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилдиБугун 00:04Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқларАжинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар5 ноябр 16:55Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?5 ноябр 12:13Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиНега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқлади4 ноябр 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?