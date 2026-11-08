Қайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш берди

·17·Саломатлик
Қайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳарорати 65–70°К дан юқори бўлган қайноқ ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш қизилўнгач саратони хавфини кескин оширади.
  • Иссиқ суюқликлар қизилўнгач шиллиқ қаватини сурункали куйдириб, ҳужайраларнинг патологик ўзгаришига ва ёмон сифатли ўсмалар пайдо бўлишига олиб келади.
  • Тамаки ва спиртли ичимликлар ҳам бу жараённи тезлаштирувчи қўшимча омиллар ҳисобланади.
  • Саломатликни асраш учун чойни 3–5 дақиқа совутиб, 50–60°К ҳароратда ичиш тавсия этилади.

Халқимиз орасида қайноқ чой ичиш кўп йиллик севимли миллий одат ва меҳмондўстлик белгиси саналади. Бироқ онколог шифокорларнинг таъкидлашича, меъёридан ортиқ даражада иссиқ чой ёки суюқлик ичиш инсон саломатлиги, хусусан, овқат ҳазм қилиш тизими учун кутилмаган жиддий хавфларни келтириб чиқаради.

Тиббий кузатувлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳарорати 65–70°C дан юқори бўлган ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш қизилўнгач саратони (онкологик хасталик) хавфини кескин оширувчи асосий омиллардан биридир.

Нима учун қайноқ ичимлик инсон учун хавфли?

Қайноқ суюқлик қизилўнгачдан ўтиш вақтида тўқималарга бевосита салбий таъсир кўрсатади:

  • Шиллиқ қаватнинг сурункали куйиши: Жуда иссиқ ичимлик оғиз бўшлиғи ва қизилўнгачнинг нозик шиллиқ пардасини ҳар гал қайта-қайта куйдиради ҳамда микрожароҳатлар етказади;

  • Ҳужайраларнинг патологик ўзгариши: Доимий термик куйишлар натижасида тўқима ҳужайралари муттасил қайта тикланишга мажбур бўлади. Бу сурункали яллиғланиш жараёни вақт ўтиши билан ҳужайра тузилишининг бузилишига (мутацияга) ва ёмон сифатли ўсимталар пайдо бўлишига туртки беради.

Қизилўнгач саратони хавфини оширувчи 3 та асосий омил

Мутахассислар саратон хавфини бир неча баробарга оширувчи учта асосий салбий омилни ажратиб кўрсатади:

  1. Жуда иссиқ овқат ва қайноқ ичимликлар: Ҳарорати 65–70°C дан юқори бўлган овқат, шўрва ёки чойларни совутмасдан ичиш;

  2. Тамаки маҳсулотларини чекиш: Никотин ва тутун таркибидаги канцероген моддалар шикастланган шиллиқ қаватга икки карра тезроқ сўрилади;

  3. Спиртли ичимликлар истеъмол қилиш: Алкоголь шиллиқ қаватни кимёвий жиҳатдан куйдириб, ҳимоя қалқонини йўқотади.

Шифокор хулосаси: Чойни қандай ичиш лозим?

Саломатликни асраш учун севимли чойдан воз кечиш талаб этилмайди, фақат оддий маданиятга амал қилиш кифоя:

  • Бироз кутиш кифоя: Дамланган чойни пиёлага қуйган заҳоти эмас, камида 3–5 дақиқа совутиб, ҳарорати илиқ (50–60°C атрофига) тушгандан кейингина ичишни кундалик қоидага айлантириш керак;

  • Яқинларни огоҳлантириш: Айниқса, қиш ва кузнинг совуқ кунларида қайноқ ичимликлар билан «исиниш»га одатланган кексалар ва яқинларга бу илмий ҳақиқатни етказиш муҳимдир.

қизилўнгач саратонионкологиясоғлом турмуш тарзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилдиУйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилдиБугун 00:04Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқларАжинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар5 ноябр 16:55Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?Соғлом тана — янги ҳашамат: Нега ривожланган давлатларда соғлиқ бойлик белгиси саналади?5 ноябр 12:13Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиНега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқлади4 ноябр 18:09“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?“10 минг қадам” акцияси қайта тикланмоқда: Энг кўп пиёда юрганлар қандай тақдирланади?4 ноябр 17:54Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин эканЎзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан1 ноябр 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?