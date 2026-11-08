Қайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳарорати 65–70°К дан юқори бўлган қайноқ ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш қизилўнгач саратони хавфини кескин оширади.
- Иссиқ суюқликлар қизилўнгач шиллиқ қаватини сурункали куйдириб, ҳужайраларнинг патологик ўзгаришига ва ёмон сифатли ўсмалар пайдо бўлишига олиб келади.
- Тамаки ва спиртли ичимликлар ҳам бу жараённи тезлаштирувчи қўшимча омиллар ҳисобланади.
- Саломатликни асраш учун чойни 3–5 дақиқа совутиб, 50–60°К ҳароратда ичиш тавсия этилади.
Халқимиз орасида қайноқ чой ичиш кўп йиллик севимли миллий одат ва меҳмондўстлик белгиси саналади. Бироқ онколог шифокорларнинг таъкидлашича, меъёридан ортиқ даражада иссиқ чой ёки суюқлик ичиш инсон саломатлиги, хусусан, овқат ҳазм қилиш тизими учун кутилмаган жиддий хавфларни келтириб чиқаради.
Тиббий кузатувлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳарорати 65–70°C дан юқори бўлган ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш қизилўнгач саратони (онкологик хасталик) хавфини кескин оширувчи асосий омиллардан биридир.
Нима учун қайноқ ичимлик инсон учун хавфли?
Қайноқ суюқлик қизилўнгачдан ўтиш вақтида тўқималарга бевосита салбий таъсир кўрсатади:
Шиллиқ қаватнинг сурункали куйиши: Жуда иссиқ ичимлик оғиз бўшлиғи ва қизилўнгачнинг нозик шиллиқ пардасини ҳар гал қайта-қайта куйдиради ҳамда микрожароҳатлар етказади;
Ҳужайраларнинг патологик ўзгариши: Доимий термик куйишлар натижасида тўқима ҳужайралари муттасил қайта тикланишга мажбур бўлади. Бу сурункали яллиғланиш жараёни вақт ўтиши билан ҳужайра тузилишининг бузилишига (мутацияга) ва ёмон сифатли ўсимталар пайдо бўлишига туртки беради.
Қизилўнгач саратони хавфини оширувчи 3 та асосий омил
Мутахассислар саратон хавфини бир неча баробарга оширувчи учта асосий салбий омилни ажратиб кўрсатади:
Жуда иссиқ овқат ва қайноқ ичимликлар: Ҳарорати 65–70°C дан юқори бўлган овқат, шўрва ёки чойларни совутмасдан ичиш;
Тамаки маҳсулотларини чекиш: Никотин ва тутун таркибидаги канцероген моддалар шикастланган шиллиқ қаватга икки карра тезроқ сўрилади;
Спиртли ичимликлар истеъмол қилиш: Алкоголь шиллиқ қаватни кимёвий жиҳатдан куйдириб, ҳимоя қалқонини йўқотади.
Шифокор хулосаси: Чойни қандай ичиш лозим?
Саломатликни асраш учун севимли чойдан воз кечиш талаб этилмайди, фақат оддий маданиятга амал қилиш кифоя:
Бироз кутиш кифоя: Дамланган чойни пиёлага қуйган заҳоти эмас, камида 3–5 дақиқа совутиб, ҳарорати илиқ (50–60°C атрофига) тушгандан кейингина ичишни кундалик қоидага айлантириш керак;
Яқинларни огоҳлантириш: Айниқса, қиш ва кузнинг совуқ кунларида қайноқ ичимликлар билан «исиниш»га одатланган кексалар ва яқинларга бу илмий ҳақиқатни етказиш муҳимдир.
Изоҳлар 0
…