Инсонни энг тез семиртирувчи 10 та маҳсулот маълум қилинди

·38·Саломатлик
Инсонни энг тез семиртирувчи 10 та маҳсулот маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсон организмида тез вазн ортишига сабаб бўлувчи асосий омиллар юқори калория, оддий углеводлар, тозаланган шакар ҳамда тўйинган ёғларга бой маҳсулотлардир.
  • Мутахассислар фаст-фуд, ширин ичимликлар, ширинликлар, маёнез, чипслар, оқ нон, қайта ишланган гўшт, ширин сутли маҳсулотлар, музқаймоқ ва энергетик ичимликларни рациондан чиқариб ташлаш ёки чеклашни тавсия этади.

Кўпчилик ортиқча вазн тўплаш фақат кўп овқат ейишдан келиб чиқади деб ўйлайди, бироқ муаммонинг асосий сабаби — таомларнинг сифати ва таркибидадир. Инсон организмини энг тез ва осон вазн йиғишга мажбур қилувчи озуқалар — бу юқори калория, оддий углеводлар, тозаланган шакар ҳамда тўйинган ёғларга бой маҳсулотлардир.

Бу турдаги егуликлар истеъмол қилинганда қондаги глюкоза ва инсулин миқдори бир зумда кўтарилиб, олинган ортиқча энергия тўғридан-тўғри ёғ захирасига йўналтирилади.

Танада тез ёғ тўпловчи ТОП-10 маҳсулот

Мутахассислар рациондан чиқариб ташлаш ёки кескин чеклаш тавсия этиладиган асосий омилларни санаб ўтди:

  1. Фаст-фуд ва қовурилган таомлар (бургер, картошка фри): Транс-ёғлар ва юқори калория уйғунлиги сабабли тери ости ва ички аъзолар атрофида жуда тез ёғ қатламини шакллантиради;

  2. Газланган ширин ичимликлар ва тайёр шарбатлар: «Суюқ калориялар» мияга тўқлик сигналини бермайди, таркибидаги улкан миқдордаги шакар эса жигарда тез фурсат ичида ёғга айланади;

  3. Ширинликлар ва пишириқлар (торт, кекс, конфет): Олий навли оқ ун ва шакарнинг бирикмаси инсулин гормонини кескин ошириб, вазн ортишини тезлаштиради;

  4. Майонез ва дўкон соуслари: Салат ёки таомга қўшилган кичик бир ош қошиқ майонез овқатнинг умумий калориясини бир неча баробарга ошириб юборади;

  5. Чипслар ва сухариклар: Юқори миқдордаги туз танада ортиқча сув тўпланишига (шишлар пайдо бўлишига) олиб келади, тез ҳазм бўлувчи углеводлар эса тез семиртиради;

  6. Оқ нон ва хамирли маҳсулотлар: Таркибида фойдали клетчатка (ўсимлик толалари) бўлмагани учун қонга тез сингиб, очлик ҳиссини жуда тез қайтаради;

  7. Қайта ишланган гўшт маҳсулотлари (сосиска, колбаса): Уларнинг таркибида кўзга кўринмайдиган яширин ёғлар, консервантлар ва иштаҳани сунъий очадиган таъм кучайтиргичлар бисёр;

  8. Ширин сутли маҳсулотлар (глазурланган пишлоқчалар, ширин йогуртлар): Фойдали сут маҳсулоти ниқоби остида сотиладиган бу егуликларда шакар миқдори оддий конфетлардан қолишмайди;

  9. Музқаймоқ: Юқори фоизли қаймоқ (ҳайвон ёғи) ва шакарнинг мукаммал комбинацияси семириш учун энг хавфли манбалардан биридир;

  10. Энергетик ичимликлар: Катта калория ва шакар дозасидан ташқари, улар организмдаги табиий метаболизм (моддалар алмашинуви) ритмини издан чиқаради.

Тўғри ва соғлом вазн йиғиш қоидаси

Агар вазнингиз кам бўлиб, семиришни ёки мушак массасини оширишни истасангиз, буни зарарли маҳсулотлар билан эмас, балки табиий озуқалар орқали амалга ошириш керак.

Рационга ёнғоқлар, табиий гўшт ва балиқ маҳсулотлари, банан ҳамда сули бўтқаси (овсянка) каби озуқавий қиймати юқори, фойдали минерал ва оқсилга бой маҳсулотларни киритиш саломатликка зиён етказмасдан сифатли вазн олишни таъминлайди.

озиқланишсемиришпарҳезметаболизм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кунига неча пиёла чой ичиш керак? Олимлар муҳим шартларни очиқладиКунига неча пиёла чой ичиш керак? Олимлар муҳим шартларни очиқлади4 ноябр 20:54Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очдиРоссиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 октябр 19:30Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Инсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омилларИнсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омиллар8 сентябр 14:41Мия сизни алдаётганини кўрсатувчи 14 та ментал тузоқ...Мия сизни алдаётганини кўрсатувчи 14 та ментал тузоқ...14 август 08:24«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...«Шифокорлар яширади», дейишади: 7 маслаҳатни текширдик...9 август 01:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?