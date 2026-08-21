Trump: İran’la anlaşma yapmak giderek zorlaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump İran’la müzakere yürütmenin ve yeni bir anlaşmaya varmanın zorlaştığını açıkladı. Ona göre, İran yönetimindeki üst düzey yetkililerin hayatını kaybetmesi müzakere sürecini ciddi şekilde etkiledi.

Tahran’da liderlik değişti

Mojtaba Hamaney, İran’ın yeni dini lideri olarak babası Ali Hamaney’in yerini aldı. Ali Hamaney, 28 Şubat’ta başlayan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk gününde hayatını kaybetti.

Mojtaba Hamaney, 9 Mart’a bağlayan gece dini lider seçilmesinin ardından henüz kamuoyu önüne çıkmadı. Bununla birlikte, basın servisi lider adına bir dizi açıklama yayımladı.

“Sorunun bir kısmı, çok sayıda liderin hayatını kaybetmiş olması. Anlaşma yapmak kolay değil” dedi Trump.

ABD kiminle müzakere edeceğini bilmiyor

Trump’a göre, İran yönetimindeki ciddi değişiklikler Washington için de müzakereleri zorlaştırdı.

Trump’ın sözlerine göre, ABD yönetimi yetkilileri şu anda kiminle müzakere yürütüleceği konusunda zorluk yaşıyor.

Müzakereler yeniden başlayabilir mi?

Trump, 18 Ağustos’ta ABD’nin İran’la müzakere yürütmediğini ve şimdilik böyle bir müzakere planlamadığını söylemişti.

Ancak 19 Ağustos’ta gazetecilerle yaptığı görüşmede ABD Başkanı, iki ülke arasında barış müzakerelerinin yeniden başlama ihtimalini kabul etti.

Böylece Washington ile Tahran arasındaki olası anlaşmanın akıbeti şimdilik belirsizliğini koruyor.