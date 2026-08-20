Wesley So prestijli Sinquefield Cup'ın şampiyonu oldu: Sindarov üçüncü sırada!

Dünyanın en prestijli satranç turnuvalarından biri kabul edilen Sinquefield Cup, dramatik bir finalle sona erdi. ABD adına yarışan büyükusta Wesley So, genç Hint yıldız Rameshbabu Praggnanandhaa'yı belirleyici eşitlik bozma maçında mağlup ederek üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez turnuvanın şampiyonu oldu. Özbekistanlı genç büyükusta Javokhir Sindarov ise dünyanın en güçlü satranççıları arasında ilk üçte yer aldı.

Armageddon'da beraberlik ve şampiyonluk kupası

Turnuvanın şampiyonluk mücadelesinde hızlı satranç formatındaki iki parti de beraberlikle sonuçlanınca şampiyonun kaderi Armageddon maçına kaldı. Siyah taşlarla oynama avantajına sahip olan Wesley So, kendisine gereken beraberlik sonucunu alarak turnuvanın şampiyonu oldu ve 87.500 dolarlık ödülü kazandı.

Özbekistanlı 20 yaşındaki yetenekli Javokhir Sindarov, 9 klasik partinin sonunda 5 puan toplayarak Alman Vincent Keymer ile birlikte üçüncü sırayı aldı.

Sinquefield Cup: Nihai sonuçlar ve ödül havuzu

Sıra Büyükusta / Ülke Toplam puan / Durum Ödül miktarı ($) 1. sıra Wesley So (ABD) Şampiyon (Armageddon zaferi) 87.500 $ 2. sıra R. Praggnanandhaa (Hindistan) Finalist (eşitlik bozma maçında mağlubiyet) 77.500 $ 3. sıra Javokhir Sindarov (Özbekistan) 9 partide 5 puan 42.500 $ 3. sıra Vincent Keymer (Almanya) 9 partide 5 puan 42.500 $

Özbek satranç okulundan bir başarı daha

Javokhir Sindarov'un süper turnuvada ilk üçte yer alması ve büyük bir ödül kazanması, dünya satranç elitindeki yerini sağlamlaştırdığını bir kez daha kanıtladı.

Sizce Javokhir Sindarov, önümüzdeki yıllarda Dünya Şampiyonası Adaylar Turnuvası'nı kazanacak kadar hazır mı?

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