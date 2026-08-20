Wesley So prestijli Sinquefield Cup'ın şampiyonu oldu: Sindarov üçüncü sırada!

·8·Spor
Wesley So prestijli Sinquefield Cup'ın şampiyonu oldu: Sindarov üçüncü sırada!

Dünyanın en prestijli satranç turnuvalarından biri kabul edilen Sinquefield Cup, dramatik bir finalle sona erdi. ABD adına yarışan büyükusta Wesley So, genç Hint yıldız Rameshbabu Praggnanandhaa'yı belirleyici eşitlik bozma maçında mağlup ederek üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez turnuvanın şampiyonu oldu. Özbekistanlı genç büyükusta Javokhir Sindarov ise dünyanın en güçlü satranççıları arasında ilk üçte yer aldı.

Armageddon'da beraberlik ve şampiyonluk kupası

Turnuvanın şampiyonluk mücadelesinde hızlı satranç formatındaki iki parti de beraberlikle sonuçlanınca şampiyonun kaderi Armageddon maçına kaldı. Siyah taşlarla oynama avantajına sahip olan Wesley So, kendisine gereken beraberlik sonucunu alarak turnuvanın şampiyonu oldu ve 87.500 dolarlık ödülü kazandı.

Özbekistanlı 20 yaşındaki yetenekli Javokhir Sindarov, 9 klasik partinin sonunda 5 puan toplayarak Alman Vincent Keymer ile birlikte üçüncü sırayı aldı.

Sinquefield Cup: Nihai sonuçlar ve ödül havuzu

Sıra

Büyükusta / Ülke

Toplam puan / Durum

Ödül miktarı ($)

1. sıra

Wesley So (ABD)

Şampiyon (Armageddon zaferi)

87.500 $

2. sıra

R. Praggnanandhaa (Hindistan)

Finalist (eşitlik bozma maçında mağlubiyet)

77.500 $

3. sıra

Javokhir Sindarov (Özbekistan)

9 partide 5 puan

42.500 $

3. sıra

Vincent Keymer (Almanya)

9 partide 5 puan

42.500 $

Özbek satranç okulundan bir başarı daha

Javokhir Sindarov'un süper turnuvada ilk üçte yer alması ve büyük bir ödül kazanması, dünya satranç elitindeki yerini sağlamlaştırdığını bir kez daha kanıtladı.

Sizce Javokhir Sindarov, önümüzdeki yıllarda Dünya Şampiyonası Adaylar Turnuvası'nı kazanacak kadar hazır mı?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu güzel haberi spor tutkunlarıyla hemen paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Messi 922. golünü attı, Inter Miami galibiyeti elinden kaçırdıMessi 922. golünü attı, Inter Miami galibiyeti elinden kaçırdıBugün, 16:35José Mourinho, Real için taktik kararını verdi...José Mourinho, Real için taktik kararını verdi...Bugün, 16:32Juventus, Mateo Retegui transferini değerlendiriyorJuventus, Mateo Retegui transferini değerlendiriyorBugün, 16:18Bernardo Silva, Real Madrid formasıyla Kylian Mbappe ile oynamaya hazırBernardo Silva, Real Madrid formasıyla Kylian Mbappe ile oynamaya hazırBugün, 15:57Inter hisselerinin bir kısmı satılabilirInter hisselerinin bir kısmı satılabilirBugün, 15:54Juventus Jonathan David'i Satmaya HazırlanıyorJuventus Jonathan David'i Satmaya HazırlanıyorBugün, 15:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi