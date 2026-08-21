Ramazon Temirov UFC tarihinin en iyilerini ve kişisel hedeflerini açıkladı
UFC'deki etkileyici maçlarıyla dikkat çeken Özbek yetenek Ramazon Temirov, promosyonun tarihi ve bugünüyle ilgili tercihlerini açıkladı. Özbek dövüşçü; çeşitli kategorilerde ligin en iyi dövüşçüsü, en iyi nakavtı, tarihin en iyi karşılaşması ve kendi sıkletindeki hedefleri hakkında görüşlerini paylaştı.
Ramazon Temirov’in UFC sıralaması ve kişisel tercihleri
Kategori / Adaylık
Ramazon Temirov’in tercihi
UFC'deki en iyi dövüşçü
En iyi nakavt
Jorge Masvidal tarafından gerçekleştirilen nakavt (Ben Askren’e karşı)
Lig tarihindeki en iyi maç
Khabib Nurmagomedov — Conor McGregor karşılaşması
UFC’nin başlıca efsaneleri
Jon Jones ve Khabib Nurmagomedov
Kendi sıkletindeki en iyi dövüşçü
«İnşallah, kendim»
«Kendi sıkletimdeki en iyi dövüşçü benim»
Temirov, ligdeki genel olarak en güçlü sporcu olarak hafif sıklet şampiyonu Islam Makhachev’ikabul ederken, tarihin yenilgi yüzü görmemiş efsaneleri olarak Khabib Nurmagomedov ve Jon Jones’u gösterdi.
Kendi sıkletindeki en iyi dövüşçünün kim olduğu sorusuna Ramazon Temirov büyük bir özgüvenle şöyle yanıt verdi: «İnşallah, kendim»diyerek sıklet kemerine yönelik büyük hedeflerini bir kez daha ortaya koydu.
Sizce Ramazon Temirov yakın gelecekte kendi sıkletinde gerçekten rakipsiz bir dövüşçü olup şampiyonluk kemerini Özbekistan’a getirebilir mi?
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