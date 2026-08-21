Troy Deeney: “Manchester United” Şampiyonlar Ligi potasına giremez

·2·Spor
Troy Deeney: “Manchester United” Şampiyonlar Ligi potasına giremez

Watford'un eski forveti Troy Deeney Manchester United yeni sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi bileti alamayabilir, diye düşünüyor. Deeney'ye göre takım, önündeki yoğun fikstür ve kadro derinliğinin yetersizliği nedeniyle zor durumda kalabilir.

1. Temel sorun: Maç sayısı

Deeney, United'ın üç günde bir maça çıkmaya nasıl uyum sağlayacağını şu an için öngörmenin zor olduğunu söyledi.

Takım yeni sezonda Premier League'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Lig Kupası'nda da mücadele edecek.

“Şimdilik, Şampiyonlar Ligi potasına girebileceklerini düşünmüyorum.  Sebebi –  Michael Carrick'in haftada üç maçlık bu tempoyu nasıl yöneteceğini bilmiyoruz.

Artık Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda mücadele etmeniz gerekiyor. Sizden artık çok daha fazlası bekleniyor” dedi.

2. Bruno Fernandes faktörü

Deeney ayrıca takım kaptanı Bruno Fernandes'in geçen sezonki olağanüstü performansını yeniden tekrarlayacağından şüphe duyduğunu belirtti.

Fernandes, geçen sezon United'ın en önemli oyuncularından biriydi. Takım, Michael Carrick yönetiminde Premier League'i üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.

Gerçekten Bruno Fernandes'in yine böyle bir sezon geçireceğini mi düşünüyorsunuz?, - dedi Deeney.

3. United'ın kadro derinliği yeterli mi?

Deeney'ye göre asıl soru, sezon boyunca tüm turnuvalarda aynı seviyeyi koruyabilmekle ilgili.

Manchester United yaz transferleriyle kadrosunu güçlendirmiş olsa da bazı uzmanlar savunma ve diğer mevkilerde hâlâ takviyeye ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Bence tüm turnuvalar için yeterince derin bir kadroları yok ve bu durum etkisini gösterecek, - dedi Deeney.

Bu nedenle Deeney, United için en büyük sınavın Carrick'in takımını tam sezon boyunca üst düzeyde tutması ve kadro seçeneklerini etkili biçimde kullanması, diye düşünüyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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