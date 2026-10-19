Özbek judocular Aktau'daki uluslararası turnuvayı 13 madalya ile tamamladı

·3·Spor
Özbek judocular Aktau'daki uluslararası turnuvayı 13 madalya ile tamamladı

Kazakistan'ın Aktau şehrinde düzenlenen prestijli judo turnuvası "Aktau Asian Open 2026" uluslararası turnuvası sona erdi.

İki gün süren çekişmeli ve yoğun mücadelelerde Özbekistan milli takımı üyeleri üstün yeteneklerini sergileyerek genel klasmanda liderler arasında sağlam bir yer edindi. Sporcularımız turnuva boyunca 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz, toplamda 13 madalya kazandı.

Dikkat çekici bir nokta ise, kendi sıkletlerinde şampiyon olan sporcularımızın Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) dünya sıralaması için hanelerine değerli 100 puan eklemiş olmalarıdır.

Altın kürsü: Liderler ve yeni isimler

Milli takımımızda 5 sporcumuz tüm rakiplerini yenerek turnuvanın en büyük ödülünü kazandı:

  • Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): En hafif sıklette hızlı ve isabetli hamleleriyle şampiyon oldu;

  • Diyora Keldiyorova (-52 kg): Dünya ve Olimpiyat oyunları yıldızı, kendi sıkletinde bir kez daha rakipsiz olduğunu kanıtlayarak taraftarlara güven verici bir galibiyet hediye etti;

  • Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): Erkekler arasındaki kıran kırana geçen finalde altın madalyayı garantiledi;

  • Mirjalol Normo‘minov (-100 kg): Ağır sıklette yüksek teknik sergileyerek kürsünün en üst basamağına çıktı;

  • Muhammadali Tangriyev (+100 kg): En ağır sıklet sporcuları arasında mutlak üstünlükle takımımıza beşinci altın madalyayı kazandırdı.

Gümüş ve bronz: Güçlü rekabet ve madalyalı dereceler

Ayrıca 8 judocumuz daha madalya kazananlar arasında yer aldı:

  • Gümüş madalya sahipleri:

    • Shinar Ibrayeva (-78 kg);

    • Ramazon Allaberdiyev (-90 kg).

  • Bronz madalya sahipleri:

    • Halimajon Qurbonova (-48 kg);

    • Muhayyo Ahmatova (-57 kg);

    • Sarvinoz Husanova (-63 kg);

    • Farangiz Hojiyeva (-70 kg);

    • Azizbek Avazmurodov (-90 kg);

    • Sultonbek Abdushukurov (-90 kg).

Aktau tatamilerinde kazanılan bu 13 madalya ve sıralama puanları, Özbek judo okulunun uluslararası arenadaki yüksek itibarını bir kez daha kanıtladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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