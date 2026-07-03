Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?
Dunyo boʻylab elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, haydovchilar uchun eng dolzarb masalalardan biri — quvvatlantirish xarajatlarini optimallashtirish boʻlib qolmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, elektr energiyasi tariflarining oʻzgarishi sharoitida uy sharoitida quvvatlantirish eng tejamkor usul boʻlib qolsa-da, tarif tanlashda eʼtibor berilishi lozim boʻlgan bir qancha nozik jihatlar mavjud. Ofgem maʼlumotlariga koʻra, isteʼmolchilarning qariyb 60 foizi hali ham standart oʻzgaruvchan tariflardan foydalanmoqda, bu esa ularning ortiqcha mablagʻ sarflashiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Masalan, standart tarifda bir kW/soat elektr energiyasi narxi oʻrtacha 26.11 pensni tashkil etsa, bir yillik belgilangan (fixed) tariflarda bu koʻrsatkich 22 pensgacha tushishi mumkin. Agar siz yiliga 8000 mil masofa bosib oʻtadigan Skoda Enyaq krossoverini boshqarsangiz, tarifni toʻgʻri tanlash orqali yiliga kamida 82 funt sterling tejab qolishingiz mumkin. Bu raqamlar faqat uyda quvvatlantirishni nazarda tutadi; jamoat joylaridagi tezkor quvvatlantirish shoxobchalarida narxlar bir kW/soat uchun 54 pensgacha koʻtarilishi mumkin.
Maxsus EV-tariflar va tungi imtiyozlarHozirgi vaqtda energiya yetkazib beruvchilar elektromobil egalari uchun maxsus "EV-tarif"larini taklif qilmoqda. Bunday tariflar tungi vaqtlarda, yaʼni elektr tarmogʻiga yuklama kam boʻlgan soatlarda (odatda yarim tundan tonggi soat 5 gacha) narxni keskin pasaytiradi. Ayrim kompaniyalar tungi quvvatlantirish uchun bir kW/soat uchun atigi 9 pens narx belgilagan. Bu esa yillik xarajatlarni standart tarifga nisbatan bir necha barobar kamaytirish imkonini beradi.
Shuni taʼkidlash joizki, bunday tariflardan nafaqat elektromobilni quvvatlantirish, balki boshqa maishiy texnikalarni ishlatishda ham foydalanish mumkin. Masalan, kir yuvish mashinasi yoki idish yuvish qurilmasini aynan shu vaqt oraligʻiga sozlash umumiy elektr energiyasi toʻlovini sezilarli darajada pasaytiradi. Biroq, bu tariflarning oʻziga xos "tuzoqlari" ham bor: tungi arzon narx evaziga kunduzgi tariflar odatdagidan qimmatroq boʻlishi mumkin.
Aqlli texnologiyalar va provayderlar takliflariBozorda British Gas, Octopus Energy va Scottish Power kabi yirik kompaniyalar oʻzaro raqobatlashmoqda. Masalan, Octopus Energy kompaniyasining Intelligent Octopus Go tarifi bir kW/soat uchun 8 pens taklif qilsa, Scottish Power maʼlum shartlar asosida bu narxni 6 pensgacha tushirgan. Bunday past narxlardan foydalanish uchun koʻpincha Ohme Home Pro kabi aqlli quvvatlantirish qurilmalariga ega boʻlish talab etiladi.
Shuningdek, ayrim provayderlar dam olish kunlari uchun ham chegirmalar joriy etgan. British Gas kompaniyasining PeakSave Sundays dasturi yakshanba kunlari soat 11:00 dan 16:00 gacha elektr energiyasini yarim narxda taklif etadi. Bu elektromobil egalari uchun haftalik quvvat zaxirasini toʻldirib olish uchun ajoyib imkoniyatdir.
Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, elektromobil egasi sifatida xarajatlarni kamaytirish uchun quyidagilarga eʼtibor berish lozim:
- Tarif shartnomasining muddati va uni muddatidan oldin bekor qilish jarimasi (odatda 50-75 funt);
- Kunduzgi va tungi narxlar oʻrtasidagi farq;
- Aqlli quvvatlantirish qurilmasining tarifga mosligi;
- Xizmat koʻrsatuvchi provayderning abonement toʻlovi miqdori.
Oʻzbekiston sharoitida ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, kelajakda mahalliy energiya yetkazib beruvchilar tomonidan shunday tabaqalashtirilgan tariflarning joriy etilishi elektromobil egalari uchun katta yengillik yaratgan boʻlar edi. Hozircha esa, haydovchilarga uyda quvvatlantirish qurilmalarini oʻrnatishda ularning "aqlli" funksiyalariga eʼtibor qaratish tavsiya etiladi.
…