Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?

·0·Avto
Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?

Dunyo boʻylab elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, haydovchilar uchun eng dolzarb masalalardan biri — quvvatlantirish xarajatlarini optimallashtirish boʻlib qolmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, elektr energiyasi tariflarining oʻzgarishi sharoitida uy sharoitida quvvatlantirish eng tejamkor usul boʻlib qolsa-da, tarif tanlashda eʼtibor berilishi lozim boʻlgan bir qancha nozik jihatlar mavjud. Ofgem maʼlumotlariga koʻra, isteʼmolchilarning qariyb 60 foizi hali ham standart oʻzgaruvchan tariflardan foydalanmoqda, bu esa ularning ortiqcha mablagʻ sarflashiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Masalan, standart tarifda bir kW/soat elektr energiyasi narxi oʻrtacha 26.11 pensni tashkil etsa, bir yillik belgilangan (fixed) tariflarda bu koʻrsatkich 22 pensgacha tushishi mumkin. Agar siz yiliga 8000 mil masofa bosib oʻtadigan Skoda Enyaq krossoverini boshqarsangiz, tarifni toʻgʻri tanlash orqali yiliga kamida 82 funt sterling tejab qolishingiz mumkin. Bu raqamlar faqat uyda quvvatlantirishni nazarda tutadi; jamoat joylaridagi tezkor quvvatlantirish shoxobchalarida narxlar bir kW/soat uchun 54 pensgacha koʻtarilishi mumkin.

Maxsus EV-tariflar va tungi imtiyozlar

Hozirgi vaqtda energiya yetkazib beruvchilar elektromobil egalari uchun maxsus "EV-tarif"larini taklif qilmoqda. Bunday tariflar tungi vaqtlarda, yaʼni elektr tarmogʻiga yuklama kam boʻlgan soatlarda (odatda yarim tundan tonggi soat 5 gacha) narxni keskin pasaytiradi. Ayrim kompaniyalar tungi quvvatlantirish uchun bir kW/soat uchun atigi 9 pens narx belgilagan. Bu esa yillik xarajatlarni standart tarifga nisbatan bir necha barobar kamaytirish imkonini beradi.

Shuni taʼkidlash joizki, bunday tariflardan nafaqat elektromobilni quvvatlantirish, balki boshqa maishiy texnikalarni ishlatishda ham foydalanish mumkin. Masalan, kir yuvish mashinasi yoki idish yuvish qurilmasini aynan shu vaqt oraligʻiga sozlash umumiy elektr energiyasi toʻlovini sezilarli darajada pasaytiradi. Biroq, bu tariflarning oʻziga xos "tuzoqlari" ham bor: tungi arzon narx evaziga kunduzgi tariflar odatdagidan qimmatroq boʻlishi mumkin.

Aqlli texnologiyalar va provayderlar takliflari

Bozorda British Gas, Octopus Energy va Scottish Power kabi yirik kompaniyalar oʻzaro raqobatlashmoqda. Masalan, Octopus Energy kompaniyasining Intelligent Octopus Go tarifi bir kW/soat uchun 8 pens taklif qilsa, Scottish Power maʼlum shartlar asosida bu narxni 6 pensgacha tushirgan. Bunday past narxlardan foydalanish uchun koʻpincha Ohme Home Pro kabi aqlli quvvatlantirish qurilmalariga ega boʻlish talab etiladi.

Shuningdek, ayrim provayderlar dam olish kunlari uchun ham chegirmalar joriy etgan. British Gas kompaniyasining PeakSave Sundays dasturi yakshanba kunlari soat 11:00 dan 16:00 gacha elektr energiyasini yarim narxda taklif etadi. Bu elektromobil egalari uchun haftalik quvvat zaxirasini toʻldirib olish uchun ajoyib imkoniyatdir.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, elektromobil egasi sifatida xarajatlarni kamaytirish uchun quyidagilarga eʼtibor berish lozim:

  • Tarif shartnomasining muddati va uni muddatidan oldin bekor qilish jarimasi (odatda 50-75 funt);
  • Kunduzgi va tungi narxlar oʻrtasidagi farq;
  • Aqlli quvvatlantirish qurilmasining tarifga mosligi;
  • Xizmat koʻrsatuvchi provayderning abonement toʻlovi miqdori.

Oʻzbekiston sharoitida ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, kelajakda mahalliy energiya yetkazib beruvchilar tomonidan shunday tabaqalashtirilgan tariflarning joriy etilishi elektromobil egalari uchun katta yengillik yaratgan boʻlar edi. Hozircha esa, haydovchilarga uyda quvvatlantirish qurilmalarini oʻrnatishda ularning "aqlli" funksiyalariga eʼtibor qaratish tavsiya etiladi.

ElektromobilQuvvatlantirishTejamkorlikElektr EnergiyasiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaSunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaBugun, 19:52Renault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiRenault Scenic E-Tech: Oilaviy elektromobillar bozorida yangi yetakchiBugun, 17:59Alpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiAlpine kompaniyasi yangi avlod A110 elektromobili prototipini namoyish etadiBugun, 12:58Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Kompaniya avtomobillari uchun soliq: Xarajatlarni qanday hisoblash va tejash mumkin?Bugun, 12:57Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:57Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiKia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik